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八部门发通知严控影视作品吸烟镜头过多

《药神》《邪不压正》曾得“脏烟灰缸奖”

2019-11-07 15:25:35 来源：Mtime时光网

国家卫健委等八部门发布联合通知，强调电影电视剧主管部门要加大对影视剧吸烟镜头的审查，严格控制电影电视剧吸烟镜头，有过度展示吸烟镜头的影视剧，不得纳入各种评优活动。
        时光网讯 11月7日，国家卫健委等八部门发布《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》，通知强调：电影电视剧主管部门，要加大对影视剧吸烟镜头的审查，严格控制电影电视剧吸烟镜头，最大程度地降低影视明星吸烟镜头对青少年的影响。有过度展示吸烟镜头的影视剧，不得纳入各种评优活动。
 


       通知指出，“加强影视作品中吸烟镜头的审查。青少年容易产生盲目追星心理，影视作品中明星吸烟镜头极易误导青少年效仿。要加强电影和电视剧播前审查，严格控制影视剧中与剧情无关、与人物形象塑造无关的吸烟镜头，尽量删减在公共场所吸烟的镜头，不得出现未成年人吸烟的镜头。”

       “对于有过度展示吸烟镜头的电影、电视剧，不得纳入各种电影、电视剧评优活动。要把烟草镜头作为向中小学生推荐优秀影片的重要评审指标，对于过度展示吸烟镜头的，不得纳入影视剧推荐目录。（中央宣传部、广电总局分别负责）”

       通知还强调，“电影电视剧主管部门，要加大对影视剧吸烟镜头的审查，严格控制电影电视剧吸烟镜头，最大程度地降低影视明星吸烟镜头，对青少年的影响。对于有过度展示吸烟镜头的影视剧，不得纳入各种评优活动。”



        今年6月，电影《我不是药神》、《邪不压正》曾因吸烟镜头过多，被中国控烟协会给出过“脏烟灰缸奖”，协会发布公开信，呼吁主管部门和行业协会对于有过多烟草镜头的影视剧作品，取消其参与评优活动资格。

       据了解，中国控烟协会从2007年起开始对热播的电影和电视剧中的烟草镜头进行了监测。在测评结果显示，2018年度的影视剧中，影片《我不是药神》出现烟草镜头时间最长，影片时长116分钟，出现烟草镜头的总时长达1010秒（16.8分钟），占影片总时间的14.5%，占26部有烟草镜头总时长的34.9%，最长一次112秒。



        影片《邪不压正》时长137分钟，发现烟草镜头个数最多，共发现56个，占26部有烟草镜头总个数的17.5%，平均每2.4分钟出现一次烟草镜头；电视剧《猎毒人》共发现烟草镜头162个，占10部有烟草镜头的个数的56%，电视剧总时长2250分钟 ，有烟草镜头总时长为886.9秒，占10部有烟草镜头总时长的40.8%。

       2015年年底上映的热门电影《老炮儿》，也曾得过这个“脏烟灰缸奖”，《老炮儿》片长共137分钟，其中烟草镜头时长521秒，占影片总时间的6.3%，共出现烟草镜头102个，平均每1.3分钟出现一个。





   编辑：隐饮

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关键词： 吸烟 我不是药神 邪不压正
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