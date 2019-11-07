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林雨申心口插刀！《越域重生》发新剧照

美剧《越狱》班底打造 朱珠领衔悬疑犯罪片

2019-11-07 15:39:58 来源：Mtime时光网

在剧照中，可以看到男主角林雨申心脏被扎了一刀，他是如何活下来的？
　　时光网讯 由经典美剧《越狱》导演鲍比·罗斯执导，林雨申、朱珠、罗伯特·帕特里克、罗伯特·克耐普、乔迪·琳·欧基菲、洛克蒙·邓巴、阿莫里·诺拉斯科等主演的电影《越域重生》于今日（11月7日）登陆全国院线，片方发布最新剧照。

　　《越域重生》讲述的是在美国的一座林中别墅里，一群匪徒的意外闯入，别墅主人和一对年轻夫妻遭遇生命威胁。就在这栋别墅中，受伤的丈夫凭借勇气和运气对这伙匪徒进行了迎头痛击。在剧照中，可以看到男主角林雨申心脏被扎了一刀，他是如何活下来的？



　　《越域重生》请到《越狱》导演鲍比·罗斯执导，依然沿袭他的作品风格，向观众呈现高危、高压、高智商的极限“三高”，将角色安排在极端的生存危机、极端的环境压力中，与反派展开高智商的生死反击。

　　此外，出演过《越狱》的几位神咖也皆汇聚于此，可谓是《越狱》之后的又一次集体大行动。更被豆瓣网友调侃为“《越狱》剧组团建”。其中扮演T-Bag的罗伯特·克耐普，在《越域重生》中饰演一名脱狱的“毒师”，是个让人捉摸不透的主线人物。另外在《越狱》中饰演C-Note的洛克蒙·邓巴、饰演Sucre的阿莫里·诺拉斯克、饰演Susan的乔迪·琳·欧基菲也在影片中有全新的角色和精彩的表演。

　　中国医生为爱绝地反击，用智慧、勇气与力量实现蜕变重生。影片始终围绕在一种高危、高压的氛围中，相信会给观众带来紧张刺激的观影体验。《越域重生》既能满足美剧迷们的情怀，也能用扎实的剧本、全新的故事带给观众新的惊喜，值得一看，不要错过！

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 越域重生 越狱
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