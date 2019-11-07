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吕克贝松监制“中国制造”电影《订亲》

中法合拍11.8公映 女儿朱丽叶贝松也加盟其中

2019-11-07 15:57:59 来源：Mtime时光网

这次合作是吕克·贝松第一次加盟中国电影，吕克·贝松的女儿朱丽叶·贝松也在该片中献出了中国电影银幕首秀。
　　时光网讯   由吕克·贝松监制的中法合拍的影片《订亲》日前首映，影片出品人兼编剧乔伟，制片人刘永升，导演安建军、杨惠龙，主演曹力、曹雨童、杜旭东、薛山、达娃卓玛、宋欣洁、周毅、苇青等出席活动。电影将于11月8日公映。

　　国际著名导演吕克·贝松的加盟无疑是《订亲》一个相当抢眼的存在，作为享誉国际的重量级导演，他名作无数，如影片《这个杀手不太冷》《碧海蓝天》以及科幻动作电影《第五元素》等。

　　据乔伟透露，他与吕克·贝松结缘于2016年北京国际电影节。当他第一次对吕克·贝松表达自己对电影《订亲》的创作想法后，吕克·贝松就同意参与进来。并且在剧本创作和拍摄制作过程中给予极大帮助，还提供了自己的庄园做拍摄场地。

朱丽叶·贝松

　　这次合作也是吕克·贝松第一次加盟中国电影，吕克·贝松的女儿朱丽叶·贝松也在该片中献出了中国电影银幕首秀。除此以外，吕克·贝松还引入了法国欧罗巴公司参与拍摄制作，在影片的技术层面给予保障。



　　电影《订亲》讲述了一位法国女记者斯诺在改革开放80年代初机缘巧合下来到中国，邂逅了农村小伙刘长根，两人共度了一段美好的时光。斯诺用手中的相机记录着跟随长根的所见所闻，见证了那个年代中国年轻人恋爱与婚配纠葛的过程，并和长根留下了一段刻骨铭心的浪漫爱情故事。



　　在《订亲》里，不仅能看到改革开放后农村发生的重大转变，从农村分地包田，到群众生活与思想的转变，再到中外青年的爱情。更有时代的变迁、文化的冲击，带给主人公们不同的生活走向。在演员方面，既有如刘佩琦、曹力、杜旭东、何政军、曹雨童、丁嘉丽等众多明星老艺术家的演技保障，又有法国影星凡妮莎·吉德、新兴力量朱丽叶·贝松等加盟。

   编辑：hello王小羊

关键词： 吕克贝松 订亲
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订亲

订亲 (2019)

0.0

导演：安建军

主演：曹雨童

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吕克·贝松

吕克·贝松

Luc Besson

职业：导演 | 制作人

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