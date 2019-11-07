这次合作是吕克·贝松第一次加盟中国电影，吕克·贝松的女儿朱丽叶·贝松也在该片中献出了中国电影银幕首秀。









据乔伟透露，他与吕克·贝松结缘于2016年北京国际电影节。当他第一次对吕克·贝松表达自己对电影《订亲》的创作想法后，吕克·贝松就同意参与进来。并且在剧本创作和拍摄制作过程中给予极大帮助，还提供了自己的庄园做拍摄场地。





朱丽叶·贝松





这次合作也是吕克·贝松第一次加盟中国电影，吕克·贝松的女儿朱丽叶·贝松也在该片中献出了中国电影银幕首秀。除此以外，吕克·贝松还引入了法国欧罗巴公司参与拍摄制作，在影片的技术层面给予保障。











电影《订亲》讲述了一位法国女记者斯诺在改革开放80年代初机缘巧合下来到中国，邂逅了农村小伙刘长根，两人共度了一段美好的时光。斯诺用手中的相机记录着跟随长根的所见所闻，见证了那个年代中国年轻人恋爱与婚配纠葛的过程，并和长根留下了一段刻骨铭心的浪漫爱情故事。











在《订亲》里，不仅能看到改革开放后农村发生的重大转变，从农村分地包田，到群众生活与思想的转变，再到中外青年的爱情。更有时代的变迁、文化的冲击，带给主人公们不同的生活走向。在演员方面，既有如刘佩琦、曹力、杜旭东、何政军、曹雨童、丁嘉丽等众多明星老艺术家的演技保障，又有法国影星凡妮莎·吉德、新兴力量朱丽叶·贝松等加盟。





编辑：hello王小羊