过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.英国四大台推出新流媒体平台BritBox
面对来势汹汹的好莱坞流媒体平台冲击，英国电台BBC、ITV、Channel 4、Channel 5宣布联合推出全新流媒体平台BritBox，为观众打包《唐顿庄园》
《办公室风云》《神秘博士》
等英剧的线上观看服务。
除此之外，ITV未来推出的新剧将在播出一个月后登陆BritBox。与仿Netflix等流媒体平台类似，BritBox也将孵化一批独家播出的原创剧。
曾经让《杀死比尔》
男星大卫·卡拉丁走红的美剧《功夫》要重启了，这次主角换成女性。故事线为：一个美籍华人女孩大学退学后，来到中国一座寺庙学习武术。无意中卷入了黑社会阴谋，她被很多人追杀，她用功夫保护自己的同时还得找出谋杀她母亲的真凶。
原版美剧《功夫》和李小龙还有一段缘分，李小龙的遗孀琳达曾透露，当初是华纳电视盗用李小龙的创意才有这部剧，证据是1971年12月8日李小龙接受The Pierre Berton Show采访时表示：他有个剧本创意叫《战士》，讲述一个武术高手来到美国西部的故事，华纳和派拉蒙对这个项目都有兴趣。
03.恐怖片《隐身人》发剧照
无声无息了很久，环球发行的科幻恐怖片《隐身人》
今天终于发布首批剧照，几乎是女主角伊丽莎白·莫斯的独角戏，她的男朋友变成了隐身人，总是去纠缠她，这样的生活让她陷入了混乱。
《隐身人》和《木乃伊》一样，都是环球影业的经典IP，影史上拍摄过多版电影，这是最新一版。
04."南方的野兽"导演新作"温蒂"首曝预告
当年一经上映惊艳观众并斩获包括奥斯卡等多个奖项的《南方的野兽》
导演本恩·泽特林时隔７年再次带来新作，影片《温蒂》
今日首曝预告＆海报。
本恩·泽特林继《南方的野兽》之后再度和福斯探照灯合作，影片讲述女孩温蒂遗落在一个年龄和时间都脱节的小岛上，她必须努力斗争，拯救家庭和自由，让自己快乐年轻的灵魂免于“长大”的威胁。
1月7日，国家卫健委等八部门发布《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》，通知强调：电影电视剧主管部门，要加大对影视剧吸烟镜头的审查，严格控制电影电视剧吸烟镜头，最大程度地降低影视明星吸烟镜头对青少年的影响。有过度展示吸烟镜头的影视剧，不得纳入各种评优活动。
2.吕克贝松监制“中国制造”电影《订亲》
由吕克·贝松监制的中法合拍的影片《订亲》日前首映，电影将于11月8日公映。影片讲述了一位法国女记者斯诺在改革开放80年代初机缘巧合下来到中国，邂逅了农村小伙刘长根，两人共度了一段美好的时光。斯诺用手中的相机记录着跟随长根的所见所闻，见证了那个年代中国年轻人恋爱与婚配纠葛的过程，并和长根留下了一段刻骨铭心的浪漫爱情故事。
这次合作也是吕克·贝松第一次加盟中国电影，吕克·贝松的女儿朱丽叶·贝松也在该片中献出了中国电影银幕首秀。除此以外，吕克·贝松还引入了法国欧罗巴公司参与拍摄制作，在影片的技术层面给予保障。
03.胡歌拒绝粉丝为《南方车站》集资应援
由胡歌、桂纶镁领衔主演的新片《南方车站的聚会》
即将在12月6日上映，11月6日晚，胡歌粉丝观影团发文称，将退还粉丝们为电影《南方车站的聚会》募集的捐款。
随后胡歌本人表示对粉丝应援的态度，一向是不认同不支持，希望粉丝能够自己买票走进影院，或者包场集体观影，他说，“我不希望用特殊的方式来制造盛世假象”“演技好不好，作品行不行，我自己负责和承担，赢要光彩，输不丢人。”
01. 《怪奇物语》三季NG集锦
Netflix放出了热门剧《怪奇物语》
全三季的幕后NG花絮集锦视频，小演员们的幕后拍摄故事真的太搞笑了，很多画面都是拍摄了很多遍才成功，氛围相当欢乐，名副其实的“花絮比正片还好看”！
《怪奇物语》第四季已经开始筹备，据悉这一次将打开霍金斯小镇之外的世界。
02.美国队长和蚁人 你会选择和谁滚床单？
“美国队长”克里斯·埃文斯近日为宣传新片《利刃出鞘》
做客“比利街采”节目，和主持人比利·艾希纳询问纽约市民一些有趣的问题。
好玩的是，节目中他们偶遇“蚁人”保罗·路德（大概率是安排好的）。一位女士被问到克里斯·埃文斯和保罗路德非要选一个上床时，她竟然选了保罗路德，原因是保罗不怎么显老。
那么问题来了，各位网友会选哪位共度良宵呢？