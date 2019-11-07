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1月7日，国家卫健委等八部门发布《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》，通知强调：电影电视剧主管部门，要加大对影视剧吸烟镜头的审查，严格控制电影电视剧吸烟镜头，最大程度地降低影视明星吸烟镜头对青少年的影响。有过度展示吸烟镜头的影视剧，不得纳入各种评优活动。





2.吕克贝松监制“中国制造”电影《订亲》









由吕克·贝松监制的中法合拍的影片《订亲》日前首映，电影将于11月8日公映。影片讲述了一位法国女记者斯诺在改革开放80年代初机缘巧合下来到中国，邂逅了农村小伙刘长根，两人共度了一段美好的时光。斯诺用手中的相机记录着跟随长根的所见所闻，见证了那个年代中国年轻人恋爱与婚配纠葛的过程，并和长根留下了一段刻骨铭心的浪漫爱情故事。





这次合作也是吕克·贝松第一次加盟中国电影，吕克·贝松的女儿朱丽叶·贝松也在该片中献出了中国电影银幕首秀。除此以外，吕克·贝松还引入了法国欧罗巴公司参与拍摄制作，在影片的技术层面给予保障。





03.胡歌拒绝粉丝为《南方车站》集资应援













随后胡歌本人表示对粉丝应援的态度，一向是不认同不支持，希望粉丝能够自己买票走进影院，或者包场集体观影，他说，“我不希望用特殊的方式来制造盛世假象”“演技好不好，作品行不行，我自己负责和承担，赢要光彩，输不丢人。”













01. 《怪奇物语》三季NG集锦