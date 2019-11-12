06. 《性爱自修室》第二季首曝剧照

Netflix高口碑剧集《性爱自修室》发布第二季首批剧照！主要演员都回归了。

07. Disney＋流媒体将于北京时间今晚7点上线

第7届美国化妆造型及发型设计工会奖(MUAHS)提名名单揭晓。《性感炸弹》、《舞女大盗》、《疾速备战》同时提名最佳现代化妆与最佳现代发型，《唐顿庄园》、《我叫多麦特》、《好莱坞往事》、《火箭人》同时提名最佳历史及/或角色化妆与最佳历史及/或角色发型。

流媒体将于北京时间今天晚上7点正式在美国、加拿大等地上线 ，与迪士尼＋一同上线的还有原创剧集《曼达洛人》、《剧版歌舞青春》以及原创电影《小姐与流浪汉》、《诺艾尔》等。

Disney ＋ 流媒体将于北京时间今天晚上7点正式在美国、加拿大等地上线 ，与迪士尼＋一同上线的还有原创剧集《曼达洛人》、《剧版歌舞青春》以及原创电影《小姐与流浪汉》、《诺艾尔》等。





01.《若能与你共乘海浪之上》重新定档12.7











由汤浅政明执导，片寄凉太、川荣李奈等配音的日本动画《若能与你共乘海浪之上》重新定档，宣布将于12月7日在中国内地上映。该片斩获2019年上影节金爵奖最佳动画电影，原定8月7日七夕节在内地上映，后宣布撤档。

02.京阿尼纵火案嫌犯被认为杀人意图明确









据日媒，京阿尼纵火杀人事件嫌犯青叶真司近日身体已恢复至可接受问询的状态，他在接受警方自愿问询时基本承认犯罪事实。而警方根据他的供述，也认为青叶真司从一开始就怀有明确的杀人意图，并为大规模杀伤进行了周密计划





京都动画第一工作室于7月18日发生纵火杀人案，造成36人死亡、33人不同程度，嫌疑人青叶真司(41岁，因杀人等嫌疑被发出逮捕证)在纵火时受伤，被送至医院接受治疗，8月上旬基本脱离危险状态，最近恢复到可接受问询的状态

警方计划待其恢复到可承受拘留的程度后实施逮捕。

01.未来6年将新增2.5亿流媒体用户









随着AppleTV+、迪士尼+、HBO Max 争相加入流媒体大战，Digital TV研究显示，未来6年，美国5大流媒体公司将在全球增加2.57亿流媒体用户。其中，研究称迪士尼+增速最快，到2025年预计会增加到1.01亿订阅用户。 随着AppleTV+、迪士尼+、HBO Max 争相加入流媒体大战，Digital TV研究显示，未来6年，美国5大流媒体公司将在全球增加2.57亿流媒体用户。其中，研究称迪士尼+增速最快，到2025年预计会增加到1.01亿订阅用户。





Netflix在现有的基础上会增加7000万，预计2025年总订阅用户高达2.355亿，依然会是全球最大的流媒体，但最大的美国市场未来6年潜在客户只有600万。

到2025年，Amazon预计总订阅用户达1.35亿，HBO Max或达3012.6万，AppleTV+或达2717.3万。这样，这5家流媒体公司到2025年全球总用户将达5.29亿。