过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《史酷比狗》曝光中文预告
动画电影《史酷比狗》曝光首款中文预告，《史酷比》由托尼·瑟沃尼执导，弗兰克·维尔克为史酷比配音，他已经为这个大丹犬动画角色配了好多年。
扎克·埃夫隆配音Fred，阿曼达·塞弗里德配音Daphne，吉娜·罗德里格兹配音Velma，威尔·福特配音夏吉，马克·沃尔伯格、麦肯纳·格蕾丝、詹森·艾萨克、肯·郑等人均参与配音。将于明年5月15日在北美上映。
02. Maggie Q惊悚片《梦幻岛》曝预告
该片改编自70年代剧集，包含黑暗主题及超自然元素。讲述太平洋上坐落着一个神秘度假岛屿，人们的各种古怪要求似乎都可以在这里得到满足。但是似乎又不是他们想要的那样……影片由《海扁王2》
导演/编剧杰夫·瓦德洛
操刀，将于2月28日美国上映。
03. 《蝙蝠侠》确定蝙蝠女演员人选？
据Collider报道以及The Wrap确认，演员Jayme Lawson将在马特·里夫斯的《蝙蝠侠》电影中出演重要角色。Lawson于今年毕业于世界顶尖音乐戏剧学校茱莉亚学院，报道称其角色尚在保密中，但粉丝和一些媒体已经展开推测，其中一大热门推测人选就是蝙蝠女。
此前还有媒体曝出，安迪·瑟金斯有望出演管家“阿福”，而柯林·法瑞尔则有可能出演反派“企鹅人”。目前已经确定的卡司包括罗伯特·帕丁森饰演蝙蝠侠，佐伊·克拉维兹饰演猫女，以及保罗·达诺饰演谜语人。
04.克里斯埃文斯和斯嘉丽约翰逊同框拍写真，聊漫威电影争议
“美队”克里斯埃文斯和斯嘉丽·约翰逊为《Variety》杂志拍摄写真。两人同框看起来非常默契。
俩人还在拍摄现场聊起漫威电影争议，斯嘉丽说，“有人和我解释说，‘我觉得他们所说那些内容是关于真正的电影院，电影院里无法再容纳不同的电影，或成本更小的电影，因为电影院被大制作热门影片占据了。’这令我想到人们现在消费内容的方式是怎样的，观众们的观影方式改变非常大，人们的生活方式改变很大，人们可以利用不同的平台来观看影片。我觉得所有的东西都能找到一个归宿。”
Netflix剧集《你》第二季发布海报，同时确定于12月26日上线Netflix。该剧由佩恩·拜德格雷、伊丽莎白·莱尔、维多利亚·佩德雷蒂等主演，首季故事围绕一位才华横溢的书店老板邂逅一位有抱负的女作家展开。
06. 《性爱自修室》第二季首曝剧照
Netflix高口碑剧集《性爱自修室》发布第二季首批剧照！主要演员都回归了。
07. Disney＋流媒体将于北京时间今晚7点上线
Disney＋流媒体将于北京时间今天晚上7点正式在美国、加拿大等地上线 ，与迪士尼＋一同上线的还有原创剧集《曼达洛人》、《剧版歌舞青春》以及原创电影《小姐与流浪汉》、《诺艾尔》等。
08 美国化妆造型及发型设计工会奖揭晓提名
第7届美国化妆造型及发型设计工会奖(MUAHS)提名名单揭晓。《性感炸弹》、《舞女大盗》、《疾速备战》同时提名最佳现代化妆与最佳现代发型，《唐顿庄园》、《我叫多麦特》、《好莱坞往事》、《火箭人》同时提名最佳历史及/或角色化妆与最佳历史及/或角色发型。
09.《泰坦》第三季被续订
DC宇宙刚刚官宣续订剧集《泰坦》第三季，并将于明年秋季回归。
01.《若能与你共乘海浪之上》重新定档12.7
由汤浅政明执导，片寄凉太、川荣李奈等配音的日本动画《若能与你共乘海浪之上》重新定档，宣布将于12月7日在中国内地上映。该片斩获2019年上影节金爵奖最佳动画电影，原定8月7日七夕节在内地上映，后宣布撤档。
02.京阿尼纵火案嫌犯被认为杀人意图明确
据日媒，京阿尼纵火杀人事件嫌犯青叶真司近日身体已恢复至可接受问询的状态，他在接受警方自愿问询时基本承认犯罪事实。而警方根据他的供述，也认为青叶真司从一开始就怀有明确的杀人意图，并为大规模杀伤进行了周密计划
京都动画第一工作室于7月18日发生纵火杀人案，造成36人死亡、33人不同程度，嫌疑人青叶真司(41岁，因杀人等嫌疑被发出逮捕证)在纵火时受伤，被送至医院接受治疗，8月上旬基本脱离危险状态，最近恢复到可接受问询的状态
警方计划待其恢复到可承受拘留的程度后实施逮捕。
01.未来6年将新增2.5亿流媒体用户
随着AppleTV+、迪士尼+、HBO Max 争相加入流媒体大战，Digital TV研究显示，未来6年，美国5大流媒体公司将在全球增加2.57亿流媒体用户。其中，研究称迪士尼+增速最快，到2025年预计会增加到1.01亿订阅用户。
Netflix在现有的基础上会增加7000万，预计2025年总订阅用户高达2.355亿，依然会是全球最大的流媒体，但最大的美国市场未来6年潜在客户只有600万。
到2025年，Amazon预计总订阅用户达1.35亿，HBO Max或达3012.6万，AppleTV+或达2717.3万。这样，这5家流媒体公司到2025年全球总用户将达5.29亿。