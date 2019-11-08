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时光早报:"复联4"唐尼等人报名奥斯卡

"隐形人""灵魂"与凯奇新片均首曝预告片

2019-11-08 08:19:32 来源：Mtime时光网

终于到周五啦，过去的12个小时里，全球发生了哪些重要影视娱乐新闻，来看看吧~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01. 《复联4》唐尼等人报名奥斯卡



　　迪士尼改变了策略，现在打算让小罗伯特·唐尼《复仇者联盟4：终局之战》，报名奥斯卡“最佳男配角”的奖项。除了他，迪士尼还给《复联4》中的克里斯·埃文斯马克·鲁法洛克里斯·海姆斯沃斯杰瑞米·雷纳乔什·布洛林保罗·路德唐·钱德尔全都在“最佳男配”奖项报了名。

　　女演员这边，斯嘉丽·约翰逊格温妮丝·帕特洛佐伊·索尔达娜凯伦·吉兰布丽·拉尔森也是全员报名“最佳女配角”奖项。迪士尼还考虑为《复联4》报名“最佳导演”、“最佳影片”、“最佳改编剧本”等12个奖项，明年1月13日公布奥斯卡提名。
02. 环球新惊悚片《隐身人》首曝预告



　　在环球的新科幻惊悚片《隐身人》首发预告片中，女主角伊丽莎白·莫斯不仅要为自己的生命抗争，也要努力保持神志清醒。《隐身人》影片今日也新发了海报，本片改编自H·G·威尔斯的小说，这次重启了1933年的版本。 “黑暗宇宙”中的这部最新作品，主角是一位杰出而富有的科学家（奥利弗·杰森-科恩饰），私下经常虐待自己的妻子（莫斯）饰，影片将于2020年2月8日公映。
03. 《惊声尖叫》系列要重启电影



　　重启版《万圣节》电影不仅成为了去年票房最棒的恐怖片之一，还掀起了恐怖片重启重拍的新一批热潮。自《惊声尖叫》系列上一部作品《惊声尖叫4》，已经过去了8年时间，今年年初美剧版《惊声尖叫》第三季刚刚完结，而这个系列也想要沿袭在大银幕上重启这一操作。现在还不知道重启电影版《惊声尖叫》会是老版电影的续集，美剧系列的外传，还是完全另起炉灶。
04. 皮克斯新动画《灵魂》首曝预告

　　皮克斯动画片《灵魂》发布首支中字先导预告，有趣、温情又发人深省，本片讲述了一位中学乐队兼爵士乐迷老师Joe Gardner（杰米·福克斯配音）的故事。他得到了个在高端爵士俱乐部表演的机会，结果在到场之前就死了。他的灵魂需要参加“You Seminar”（You研讨会），故事的核心就是Joe的灵魂会有机会和其它灵魂交流，大家都在等着“觉醒”的那一天，该片北美定档2020年6月19日。
05. 凯奇叔新恐怖片《星之彩》首曝预告

　　尼古拉斯·凯奇《曼蒂》的制片公司再度合作，将H.P.洛夫克拉夫特的恐怖科幻小说《星之彩》搬上大银幕。该片首支预告曝光，凯奇叔演技在线，预告悬念重重，光怪陆毅的奇异意象层出不穷。片中的加德纳一家为了逃避21世纪的繁忙压力，搬到新英格兰的乡下农庄，结果一枚陨石坠入庭院。影片将于明年1月24日北美上映，目前烂番茄评分85%，口碑不错。

01. 石头姐、梅姨等主持明年MetGala



　　每年的Met Gala是各路明星和时尚界人士最可以光明正大作妖、最放飞自我的活动，明年的第150届Met Gala刚刚敲定了主题：“关于时间：史上和持续”，也敲定了主持人——“石头姐”艾玛·斯通梅丽尔·斯特里普林-曼努尔·米兰达、“时尚女魔头”本人安娜·温图尔，以及LV设计师尼古拉·盖斯奇埃尔，2020年的Met Gala活动将于5月7日举办。
02. “大表姐”与新婚丈夫去印尼度蜜月



　　29岁的“大表姐”詹妮弗·劳伦斯与34岁的艺术家Cooke Maroney刚刚办完婚礼，现在跑去印尼的松巴岛度蜜月去了，这个岛以自己的奢华别墅和冲浪胜地而著称。这对儿新婚夫妇是待在松巴岛岛主Chris Burch的私人住所Mendaka之中，这地方可以对外预订，去年克里斯蒂安·贝尔就来住过。大表姐和新婚丈夫在岛上骑了马，还去附近的村子逛了逛。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 复联4 时光早报 唐尼 奥斯卡 隐形人 惊声尖叫 灵魂 尼古拉斯·凯奇
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