时光网讯
环球推出的新版《隐形人》
首曝预告，这部根据经典IP改编的惊悚片由雷·沃纳尔
(《电锯惊魂》《升级》)自编自导，几乎是女主角伊丽莎白·莫斯
的独角戏，奥利弗·杰克逊-科恩(《鬼入侵》)出演隐形人，伊丽莎白·莫斯(《使女的故事》)出演被纠缠的女主角。
讲述Cecilia(莫斯饰演)有一个虐待成性、控制狂的富有科学家男友(杰克逊-科恩)，某天她实在不堪忍受，从男友身边逃走，并在她的妹妹(戴尔)、童年好友(霍吉)和好友的女儿(Reid)的帮助下藏了起来。
《隐身人》和《木乃伊》
一样，都是环球影业的经典IP，影史上拍摄过多版电影，这是最新一版。
原本，环球影业力图效仿漫威影业打造一个“黑暗怪物宇宙”，电影头炮就是《新木乃伊》，还请来超级明星汤姆·克鲁斯主演。当时的计划是约翰尼·德普出演《隐身人》，后面还会拍《狼人》等等。但是，《新木乃伊》1.25亿美元的投资，才换回来4亿美元的全球票房，肯定是赔钱了。
所以，“黑暗怪物宇宙”的第二部作品《隐身人》也就放弃了请约翰尼·德普，即便是宣传照都拍了，环球还是狠心把《隐身人》的预算大幅度削减，现在这部《隐身人》是中型成本恐怖片，导演是雷·沃纳尔，他之前是《潜伏》的编剧，他是温子仁的老搭档，所以他还客串出演过《海王》。
《隐身人》定于2020年2月28日北美公映。