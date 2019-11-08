













原本，环球影业力图效仿漫威影业打造一个“黑暗怪物宇宙”，电影头炮就是《新木乃伊》，还请来超级明星汤姆·克鲁斯主演。当时的计划是约翰尼·德普出演《隐身人》，后面还会拍《狼人》等等。但是，《新木乃伊》1.25亿美元的投资，才换回来4亿美元的全球票房，肯定是赔钱了。











所以，“黑暗怪物宇宙”的第二部作品《隐身人》也就放弃了请约翰尼·德普，即便是宣传照都拍了，环球还是狠心把《隐身人》的预算大幅度削减，现在这部《隐身人》是中型成本恐怖片，导演是雷·沃纳尔，他之前是《潜伏》的编剧，他是温子仁的老搭档，所以他还客串出演过《海王》。





《隐身人》定于2020年2月28日北美公映。