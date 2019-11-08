网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

画风惊悚黑暗!新版"隐形人"首曝预告

如何证明纠缠自己的“死人”其实是隐形了？

2019-11-08 08:20:18 来源：Mtime时光网

环球新版《隐形人》首曝预告，这版你可不可以？
     时光网讯   环球推出的新版《隐形人》首曝预告，这部根据经典IP改编的惊悚片由雷·沃纳尔(《电锯惊魂》《升级》)自编自导，几乎是女主角伊丽莎白·莫斯的独角戏，奥利弗·杰克逊-科恩(《鬼入侵》)出演隐形人，伊丽莎白·莫斯(《使女的故事》)出演被纠缠的女主角。

      讲述Cecilia(莫斯饰演)有一个虐待成性、控制狂的富有科学家男友(杰克逊-科恩)，某天她实在不堪忍受，从男友身边逃走，并在她的妹妹(戴尔)、童年好友(霍吉)和好友的女儿(Reid)的帮助下藏了起来。

　　《隐身人》和《木乃伊》一样，都是环球影业的经典IP，影史上拍摄过多版电影，这是最新一版。



　　原本，环球影业力图效仿漫威影业打造一个“黑暗怪物宇宙”，电影头炮就是《新木乃伊》，还请来超级明星汤姆·克鲁斯主演。当时的计划是约翰尼·德普出演《隐身人》，后面还会拍《狼人》等等。但是，《新木乃伊》1.25亿美元的投资，才换回来4亿美元的全球票房，肯定是赔钱了。



　　所以，“黑暗怪物宇宙”的第二部作品《隐身人》也就放弃了请约翰尼·德普，即便是宣传照都拍了，环球还是狠心把《隐身人》的预算大幅度削减，现在这部《隐身人》是中型成本恐怖片，导演是雷·沃纳尔，他之前是《潜伏》的编剧，他是温子仁的老搭档，所以他还客串出演过《海王》。

    《隐身人》定于2020年2月28日北美公映。

   编辑：z

关键词： 隐形人，
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

隐身人

隐身人 (2020)

0.0

导演：雷·沃纳尔

主演：奥利弗·杰森-..

在线播放

伊丽莎白·莫斯

伊丽莎白·莫斯

Elisabeth Moss

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

会员评论 (8)

发表

本周热读

1

斯科塞斯撰文解释：为何我批判漫威

“它们名义上是续集，在精神上是翻拍”

“一些人似乎抓住了我回答的最后一部分，认为这是一种侮..
2

全球影迷为何这样推崇1994年？

《肖申克》《阿甘正传》《低俗小说》多么辉煌

1994年对电影而言就是这样一个神奇的年份，这一年佳片云..
3

叶问打到美国，爱徒李小龙现身

甄子丹《叶问4》曝“巅峰”预告&人物海报

16
预告里甄子丹饰演的叶问来到美国，当地嚣张的美国军人用..
4

“漫画之神”手冢治虫30个关键词（下篇）

立志学习迪士尼 凭借一己之力养活动画公司

手冢治虫为什么会画出阿童木和孙悟空并肩前行？他和上海..
5

逼真！暴雪游戏《暗黑破坏神4》预告

CG效果惟妙惟肖场面震撼 宛若一部商业大片

CG效果惟妙惟肖，逼真程度惊人。故事也颇有悬念，场面精..

查看更多