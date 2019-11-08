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迪士尼选出这五部影片征战奥斯卡

“复联4”全员all in! “狮子王”竞争影帝

2019-11-08 08:43:30 来源：Mtime时光网

你觉得哪部影片最有冠军相？
　
        时光网讯   奥斯卡越来越近，迪士尼昨日公布奥斯卡报名名单。《复仇者联盟4》《冰雪奇缘2》《狮子王》《玩具总动员4》《阿拉丁》将出征奥斯卡，除《阿拉丁》外，四部影片均报名了最佳影片，最佳改编剧本，最佳导演大奖。《狮子王》成五部影片中唯一一部有报名参选影帝的影片。


     在参赛选手中拥有超高观众缘的《复仇者联盟4》此前已由唐尼本人出面官宣不会参加最佳男主的竞争，小唐尼接受Howard Stern采访时表示：“确实以前有过这方面的讨论，而我都会说‘还是不要了’。”

　　“做出这些（漫威电影宇宙）是他们的功劳，”唐尼接着说。“我不知道时间对不对...或者应不应该是我...去接受学院的认可。”


　　然而被“劝退”过一次的迪士尼并未放弃努力，在昨日迪士尼公布的奥斯卡报名名单上，唐尼出现了男配一栏，一起出现在男配名单的还有“美队”克里斯·埃文斯、“绿巨人”马克·鲁弗洛、“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯等八位男演员。



　  女演员这边，斯嘉丽·约翰逊格温妮丝·帕特洛佐伊·索尔达娜凯伦·吉兰布丽·拉尔森也是全员报名“最佳女配角”奖项。迪士尼还为《复联4》报名了“最佳导演”、“最佳影片”、“最佳改编剧本”等12个奖项，


　　此外，《阿拉丁》除了茉莉公主演唱的《speechless》申报歌曲奖外未申报其他奖，《冰雪奇缘2》也报名了歌曲奖在内的12项大奖。



《玩具总动员4》《狮子王》也分别报名了包括最佳影片、最佳改编剧本、最佳导演在内的大奖项。



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关键词： 小罗伯特唐尼
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