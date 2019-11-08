



“做出这些（漫威电影宇宙）是他们的功劳，”唐尼接着说。“我不知道时间对不对...或者应不应该是我...去接受学院的认可。”









然而被“劝退”过一次的迪士尼并未放弃努力，在昨日迪士尼公布的奥斯卡报名名单上，唐尼出现了男配一栏，一起出现在男配名单的还有“美队”克里斯·埃文斯、“绿巨人”马克·鲁弗洛、“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯等八位男演员。





















此外，《阿拉丁》除了茉莉公主演唱的《speechless》申报歌曲奖外未申报其他奖，《冰雪奇缘2》也报名了歌曲奖在内的12项大奖。











《玩具总动员4》《狮子王》也分别报名了包括最佳影片、最佳改编剧本、最佳导演在内的大奖项。









在参赛选手中拥有超高观众缘的《复仇者联盟4》此前已由唐尼本人出面官宣不会参加最佳男主的竞争，小唐尼接受Howard Stern采访时表示：“确实以前有过这方面的讨论，而我都会说‘还是不要了’。”