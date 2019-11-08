不知不觉，时间已经过了7年。

也许这两场戏只是巧合，但大鹏和柳岩这对搭档兼老友确实很有缘分。

两人回忆第一次见面是在12年前，当时大鹏在演话剧，柳岩去捧场，不过不是捧大鹏的场，而是捧当时的同事，现在的吴京太太谢楠的场。谢楠把大鹏介绍给柳岩认识，局促的大鹏想尽量表现出热情，对柳岩说“我很喜欢你”。柳岩说当时听了觉得怪怪的。

此后多年，大鹏和柳岩合作了很多次，在《煎饼侠》里，柳岩就开始以大鹏至交好友的身份出现；在《缝纫机乐队》里，甚至还出现了一把“吉他界的柳岩”。但两人真正以男女主角的身份合作，《受益人》是第一次。

日前，大鹏和柳岩接受了时光网的专访，畅谈电影《受益人》的幕后故事，以及两人12年的友谊之路。

在这部电影里，大鹏饰演的代驾司机吴海为了给罹患哮喘的6岁儿子治病，在好友的怂恿下，刻意结识了一个与他同样身处边缘和底层的网络女主播淼淼（柳岩饰），决心酝酿一场别有用心的婚姻骗局。

“小骗不叫骗！”大鹏用标准的东北口音说出这句话。他说在电影路演的过程中，观众们对电影中“爱情骗局”的看法非常不一样，而“小骗不叫骗”正是他的东北老乡们的普遍看法。

一旁的柳岩被大鹏这句突如其来的东北话逗得合不拢嘴。

实事求是地讲，在这部电影里，两个演员都很用心。大鹏的造型土味十足，他以片中造型去饭店应聘洗碗工都没人识破。柳岩为了演好吃播，提议在镜头前尝尝油炸蜘蛛，在导演的劝阻下才改成油炸蚂蚱。

而作为两个在圈里打拼多年才拿到主角的戏份的演员，这部电影里也有不少他们当年的影子。

今天《受益人》正式上映。大鹏给柳岩写了一封颇为深情的信，他在信里写道：除去工作关系，从心底里认可你，应该是看到了另一个版本的自己。一个学建筑的网站实习生，一个漂泊在广州的医院小护士，一个屌丝男士，一个性感女神，我们要穿过多少声音和目光，才有机会互相扶持，并肩坐在电影海报上？

《受益人》这部电影里，可能会有一丝答案的线索。

Mtime

：《受益人》的故事发生在重庆，电影中两位都是用方言表演的，学习方言顺利吗？





大鹏：我是重庆话，她是湖南塑料普通话。





柳岩：导演让我把自己很多真实的经历带入到淼淼这个角色当中，所以他不需要我学习重庆话。他就让我用湖南的塑料普通话讲就可以了。而且南方系的方言是很近的，所以不会太跳戏。他（大鹏）比较辛苦。





大鹏：重庆话大家听过很多，有很多的电影，川渝一带或者算上贵州类似的方言有挺多的。我争取做，不是重庆本地人，但说重庆话说得最好的那个。





这是我对我自己的要求，然后跟语言老师一直练，有一段时间我都魔怔了，梦里面全都是重庆话。我在现场跟所有的工作人员讲话也都用重庆话。目前的呈现效果，可能重庆一带的朋友们还都挺宽容的，觉得我说的挺好的。











Mtime：这次不光是语言上改变，形象上改变更大，尤其是大鹏。为什么要设计这么土味的一个形象？





野生大鹏特辑 ：对我来讲我挺享受的。说实话，我自己小小地高兴了一下。因为我扮演成吴海以后，走在大街小巷，别人都不会注意到我。他们都不会多看你一眼，因为太普通，太烟火了。所以我总干一些平时我自己不能干的事：我看到一个火锅店上面写着招聘员工，我就进去跟老板谈。我就说我要来，然后包食宿，多少钱……后来我俩没谈成，但是我就觉得这种事就挺有意思的。他是我的一种体验。 ：对我来讲我挺享受的。说实话，我自己小小地高兴了一下。因为我扮演成吴海以后，走在大街小巷，别人都不会注意到我。他们都不会多看你一眼，因为太普通，太烟火了。所以我总干一些平时我自己不能干的事：后来我俩没谈成，但是我就觉得这种事就挺有意思的。他是我的一种体验。





Mtime：柳岩有一场对着镜头卸妆的戏，作为女生会很在意这种事情吗？





柳岩：非常大的心理障碍。卸妆是件非常隐私的事情，是一个人面对自己的时候才会去放松的一个过程。但是我要在大银幕上浓妆艳抹之后再卸得干干净净，而且有时还半干不净，就怕那种残渣还在脸上的感觉。





但是只有这样才能凸显出淼淼这个人物对于关掉直播这件事的不舍和难过。其实演起来挺费劲的，如果我只是说台词，进入这个角色会更舒服点，但是肢体上得真的卸妆，然后你还得再去跟你的粉丝娓娓道来，它有时候会破坏你演戏的节奏。

好在导演没有对我有严格的台词限制，随便让我发挥，说你愿意讲几分钟就讲几分钟，慢慢呈现出来了一个非常自然的效果。只拍了一遍就过了。





Mtime：淼淼这个角色的职业是网络主播，电影开拍之前，有去深入了解下这个职业吗？





柳岩：淼淼的身份是吃播，首先我得把自己的胃打开，只要是吃不死我的我都吃。但是我们挑选了很多吃的东西的时候，导演还是有一点点犯怵的。一开始我首选就是比较吓人一点的，吃蜘蛛。我以前吃过，应该是云贵一代的那种蜘蛛，炸过的特别好吃，五香的那种。然后导演受不了，他觉得我们并不需要以这些为噱头去博眼球。他说你吃一个大家能接受的，我就挑了炸蚂蚱。





大鹏：北方叫蚂蚱 ，南方叫蚱蜢，这个事我们还讨论过。











柳岩：我就挑了蚱蜢。这个部分好了，还要再加上专业术语。比如说你在直播间的时候，你要让大家给你送礼物，还要晋升为什么级别。 这些我都在前期做了很多的功课。包括网红必备的道具，假发、浓妆，还有服装，都非常的浮夸。





但它不代表现在主流的网红，现在主流的网络主播其实还蛮接近平常的。





Mtime：网络主播这个职业一直有很多争议，包括你之前直播的时候，还引发了网友的一些误会，你怎么看这种争议？





柳岩：我之前尝试过一次网络直播，没有想到有那么多的负面评论。直播有错吗？我一直在问自己这个问题。可能大家会觉得演员你拍戏就好了，不要去做一些无关的事情，那样会折损、演员的价值。所以我也吸取了这样的一些意见，尝试过一次之后我就投入到拍戏的过程中，基本上没有想再去尝试直播。











坦白讲，我是适合直播平台的，大量的数据表示我带货能力还蛮强的。但是我并没有急于投身到这个行业当中，因为我觉得自己的工作还是分主次。所以接受大家的批评意见。





大鹏：每一个新兴行业刚开始被人认知的时候都是伴随着争议的，我觉得都是这样。





柳岩：你现在看到三里屯一些地标附近有漂亮女孩子在跳舞，跟你互动，你会配合吗？





大鹏：我就没去三里屯，我不太逛街。





柳岩：我去过。我有时候去看电影，看到很多女孩子、男生，都是外形长得很好的，在那里做互动。我以前会觉得，他们做这些有意义吗？可是我现在会觉得，他们就是为了涨粉，为了提高他们的知名度，为了养家糊口。这些本来就无可厚非，他们也并没有做任何影响到你生活的事情，我觉得不要带偏见去看待任何一个新兴行业的人，他们都不容易。





大鹏：我会觉得大家都是普通人，如果他们能够做出我做不到的事情，我都挺佩服的，无论是哪个行业的。所以你刚才那个问题，假如我真的去逛街碰到了，我觉得我肯定不能在大马路上面……所以我觉得他们就比我在某一方面要强。











Mtime：《受益人》讲的是底层小人物打拼的故事，有没有一些自己刚工作，或者刚北漂时的亲身经历在里面？





大鹏：别说刚开始了，现在我觉得都是那样的。比如说在北京的环境下，我们目前从事的这个行业也有许多我们自己的心酸，只是不要放大去体会和讲就是了。





柳岩本色特辑 柳岩在电影里面有一场戏，五分钟的长镜头诉说岳淼淼的故事，说着说着感觉好像就人戏不分，似乎她说的就是柳岩——里面说自己去过广州，然后又去北漂，很多经历，感觉好像她自己。对，遇到一些渣男……” 我觉得大家都是普通人，都有自己的主要矛盾。对，遇到一些渣男……”





柳岩（大笑）：这个倒不属实，我以前交往的男朋友都还挺好的。





大鹏：看上去都有我们的影子和痕迹在里面。这也是难免的，因为本身身体躯壳就是我们。





Mtime：电影里有一句台词，大意是“一个男人如果身上有100块钱，愿意给我花99块，我就觉得这个男人值得托付”。这种择偶标准是只属于电影里的吗？还是说我们的真实生活中，也有很多女生择偶标准就是这样的？





柳岩：这句台词基于淼淼是一个不红的网络主播，和她颠沛流离的人生。其实这个所谓的爱情箴言应该是在十几年前，就是在我才十几岁的时候，可能我的父母跟我说：你以后找对象要找一个大方对你好的，他有什么都给你的。肯定就是这样一个理论。





但是在现在这个社会，我觉得女性越来越独立，越来越自信，不依附于男人。关键是你自己能给自己多少安全感和自信，而不是对方给你的。比如说吴海他有一万块钱，他一分钱不给我，我也会跟他在一起。为什么爱情要建立在钱和物质的基础之上？其实现在的独立女性越来越清醒地认识到这一点了。我觉得这句至理名言其实早就应该被淘汰了。但是可能在生活境遇不同的一些女孩子身上，这仍然是她们希望嫁的男人。这是个人的一个选择而已。





包括我们每次路演，一定会问：假如你是淼淼，你知道这个男人骗了你，你会原谅他吗？答案几乎是对半开的。











大鹏：而且在全国不同的城市答案也不同。比如说西南地区，那就是不原谅的居多，东北地区90%在原谅。不同的地方，大家对于爱情的态度不一样，可能是一种地域传承。在东北有的喊出了很多口号，那些男生们说“小骗不叫骗”（请脑补东北口音）。大家看待问题和爱情的方式太不一样了。





Mtime：两位是老熟人了，但《受益人》好像是两位第一次以男女主角的身份合作？





大鹏：这部电影感觉好像就是我们俩一直在期待的一件事。《屌丝男士》我们最开始进行合作，一直到其他的电影，可能我们都有不同的角色。有时是出现同一部电影，但是没有交织。喜欢我们的观众可能也在想，“他们什么时候在大银幕上以男女主角的身份出现”、“让我们看到恋爱的人物关系”？正好就等到了这么一个剧本。我觉得也到了这样的年纪，比如说再早个五六七八年，可能也不是现在能够呈现的状态。





Mtime：两位认识这么多年了，还记不记得第一次见面时彼此是一个什么样的状态？





大鹏：就是我演话剧她去捧场，捧的不是我的场。是我跟谢楠一起演话剧，她们两个是同公司的主播。





柳岩：我当时看到他是谢楠介绍。她说这是大鹏，我们的男主演，然后好像还没说完，他就说柳岩你好，我很喜欢你。然后大概就是握了下手。我当时是心里咯噔了一下。





大鹏：觉得怎么这么说话。





柳岩：我能看出他很热情，但是我也能看出他其实挺局促的，也挺羞涩的。他其实是个内敛的人，但是他挺主动地跟我打招呼，这对于他来说还挺不容易的。





大鹏：那是第一次见面，12年前。











Mtime：两个老熟人演情侣是一种什么样的感觉？





柳岩：在表演上面是天作之合，无比的默契。在友谊的方面就是终于可以互相打岔了。以前还是比较相敬如宾的那种友谊，现在可以互损了。但是损主要是在我这边单方面的攻击，他还是一个很温柔的男性。





大鹏：大家一直认为我们是老熟人，我觉得挺有意思的。我们两个之前所有的熟络关系其实都是展现的关系，大家没看到的时候其实我们两个也不联系。





因为我看到的她全部都是工作的一面，所以真正投入工作的时候就还挺熟悉的，你怎么样出招她怎么样接招。





柳岩：我们私底下超不和。我们连健身房的时间都会错开。他喜欢沿着湖边跑步，我就喜欢撸铁。有时候游泳，也一定不在同一个时间，同一个剧组都没有叫。





大鹏：就算叫也会叫上其他的演员。





柳岩：私底下连吃也吃不到一块。





大鹏：我可以问你一个问题吗？因为她在现场经常吃各种各样奇怪的东西。我从来不会吃，我觉得吃起来挺狼狈的，不停地嚼，然后吐籽。你有没有不吃的东西？





柳岩：我作为淼淼吃播，只要吃不死我的我真的都可以吃。我很愿意尝试，真的没有不吃的东西。我连活章鱼都吃，它是美食。他不懂。





：两位期待未来将这种合作在别的作品中延续下去吗？





大鹏：期待的。电影不是有制作周期吗，《受益人》是去年11月份拍的，拍到2月份。《来电狂想》的导演在后期机房曾经看过《受益人》的剪辑，他就觉得太好了，这几个人好默契。其实我们刚刚完成了另外一部电影，就是《来电狂想》导演于淼的第二部电影，把我们《受益人》的几位主演全锅端了，叫《大赢家》，电影还没有官宣。





柳岩：但是贴片居然已经在《受益人》前面了。