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长泽雅美都来了,"唐探3"要在东京搞大事？

《唐人街探案3》曝“好开心”版角色海报

2019-11-08 09:43:50 来源：Mtime时光网

该片将成为《太平轮》系列后，长泽雅美出演的又一部华语电影。
      时光网讯 今日，电影《唐人街探案3》曝光一组“好开心”版角色海报，中日泰三国九大侦探亮相。

      继泰国和纽约之后，这一集《唐人街探案》的故事将在东京展开，讲述受野田昊(妻夫木聪 饰)之托来到日本的“唐人街神探”唐仁(王宝强 饰)、秦风(刘昊然 饰)所经历的一场全新历险。

      除了“唐探”系列的老朋友王宝强刘昊然张子枫尚语贤妻夫木聪，日本演员长泽雅美三浦友和浅野忠信，泰国演员托尼·贾也将加盟该片，让这个发生在东京的侦探故事更加国际化。

      该片也将成为《太平轮》系列后，长泽雅美出演的又一部华语电影。

     《唐人街探案3》将于1月25日大年初一上映。





   编辑：羊羊

关键词： 唐人街探案3 长泽雅美 浅野忠信 托尼贾
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