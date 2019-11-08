该片将成为《太平轮》系列后，长泽雅美出演的又一部华语电影。





继泰国和纽约之后，这一集《唐人街探案》的故事将在东京展开，讲述受野田昊(妻夫木聪 饰)之托来到日本的“唐人街神探”唐仁(王宝强 饰)、秦风(刘昊然 饰)所经历的一场全新历险。









该片也将成为《太平轮》系列后，长泽雅美出演的又一部华语电影。





《唐人街探案3》将于1月25日大年初一上映。



















编辑：羊羊