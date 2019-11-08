《你是凶手》发布“真相成谜”版海报，三个角色的命运被尘封十年、以相同作案手法再现的绑架案紧紧串联着，王千源、宋佳、冯远征三人三面，各不相同的情绪被相应的罪案线索无限放大。





今日，影片正式发布“真相成谜”版海报，海报中，三个角色的命运被尘封十年、以相同作案手法再现的绑架案紧紧串联着，王千源、宋佳、冯远征三人三面，各不相同的情绪被相应的罪案线索无限放大，在两起罪案里越查越深，等待着真凶现形。











10年前，白兰（宋佳 饰）女儿铃铛被绑架并意外身亡，重案组警官陈浩（王千源 饰）许诺孩子母亲一定将凶手绳之以法。无奈经过漫长的追查却一无所获，陈浩带着遗憾离开警队。10年后，陈浩偶然间发现新线索，身患绝症的白兰重拾希望，决心为女寻凶，两人展开调查并发现了罪犯留下的蛛丝马迹。与此同时，李爱军（冯远征饰）外孙女也遭人绑架，绑架手法跟10年前如出一辙，面对狡猾的嫌犯，陈浩和白兰能否抓到凶手，一偿夙愿……





横跨10年、一段完全相同的绑匪变声录音、相同的交赎金地点、相同的40万赎金……两起案件相互纠缠、重叠，是连环犯罪还是模仿犯罪？种种的疑点为影片埋下巨大的悬念。此前曝光的预告片中，白兰一句“这次你必须帮我”，将陈浩警官对这个绝望母亲的愧疚无限放大，重启这件尘封十年未解悬案的调查。随着神秘黑衣人的频频出现，陈浩带着手头上仅有的线索，在废弃停车场调查、在鱼市暴走追凶、在码头人流中寻觅着嫌疑犯，拼尽全力只为兑现十年前答应帮白兰破案的承诺。





十年间，两起完全复刻作案手法的绑架案，出人意料多次反转的剧情，结构错综复杂，让观众不到影片最后一秒完全看不穿谁才是真正的凶手。整部电影就像是个“蒙太奇”，在母亲、警察、回忆三条线上丰富了剧情的曲折性，母亲的哭求、警官的困惑、神秘黑衣人、频繁出现的罪犯录音、准备赎金、高速公路的车灯、黑色的雨伞，每一处细节都让人忍不住揣测，并试图寻找其中的线索，让这部国产犯罪片更加扑朔迷离。

编辑：hello王小羊