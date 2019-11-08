预告片中，黄渤、王珞丹、谭卓等依次亮相，在经历过“白光”的真爱检验之后，他们皆成为了城市中被留下的那一群人，猜忌与怀疑开始在自我与爱人之间滋生。





预告片中，黄渤、王珞丹、谭卓等依次亮相，在经历过“白光”的真爱检验之后，他们皆成为了城市中被留下的那一群人，猜忌与怀疑开始在自我与爱人之间滋生。武文学（黄渤 饰）、张燕（谭卓 饰）夫妻二人都被留了下来，“究竟是谁不爱谁了”成为了他们费尽心思想要知道答案的心结；

















年轻情侣王阳（丁溪鹤 饰）和刘佳一（李嘉琪 饰）也面临相同状况，“只有那些离开的才是正确的”成为了刘佳一心中检验真爱的唯一标准，质疑和争执在两人之间彻底爆发。





















李楠（王珞丹 饰）面对老公的消失，开始每日在城市中奔波寻找爱人消失的真相，与何晓芬（王璐 饰）的对质画面也不禁让人怀疑起三者之间的关系。





而筷子（白客 饰）又为何与警察多次周旋？反复出现的“秦山”究竟给他留下何种执念，留下的人们是否还有真爱？





此版预告发布后，因“白光”审判爱情一事激起讨论：“只有被白光抓走的人才是有爱情的吗？被留下的爱情难道全是谎言吗？”、“黄渤、谭卓饰演的夫妻到底是谁不爱谁了？”、“如果现实世界真的有这样一道“白光”，我们的爱情经得起考验吗？”

据悉，《被光抓走的人》讲述了一道奇特的光降临地球笼罩城市，一部分人被光抓走，传言这些消失的人都是相爱的人，而留下来的人们既要探寻真相，又要直面自我的故事。





这部电影已是董润年导演与老搭档黄渤继《厨子戏子痞子》、《心花路放》和《疯狂的外星人》后的第四次合作，影片目前也已参与了由黄渤发起的HB+U新导演计划，也是该计划第一部上映的作品。