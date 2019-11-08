网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

你能找出《盗梦特攻队》这四张海报的彩蛋吗?

走进梦境凶杀现场！高分动画发布“我是谁”海报

2019-11-08 10:24:08 来源：Mtime时光网

座椅上的鲁本，车灯照耀下的麦克，秋千与树叶共同描绘出的米米，还有悬置于摩天大楼之上的盗贼同盟，人脸的两次出现暗含了弗洛伊德自我与本我的命题，点出梦境隐喻，究竟哪一个“我”是真我？
　　时光网讯  高口碑动画电影《盗梦特攻队》今日发布“我是谁？”人物海报，海报延续一以贯之神秘跳脱的设计风格，呈现出绚丽又令人神往的背景空间。如网友所评：“文艺狂欢电影！视觉与听觉的饕餮，别致到让人汗毛直立。”

　　《盗梦特攻队》最新发布的四张人物海报中，人物与空间的两相照应引人注意，出现在画面中的不仅有人物的本体，模糊但硕大的面目轮廓给人更大的冲击力，座椅上的鲁本，车灯照耀下的麦克，秋千与树叶共同描绘出的米米，还有悬置于摩天大楼之上的盗贼同盟，人脸的两次出现暗含了弗洛伊德自我与本我的命题，点出了影片中梦境的隐喻，究竟哪一个“我”是真正的我？






　　海报引人注目的不仅是镜中自我的出现引发究竟身处梦境与现实中的疑问，还有不少埋藏在其间等待观众发掘的彩蛋，蜗牛爬过座椅，维纳斯在水下缓缓诞生，穿丝袜的金发美人在左上角隐没行迹，立体画派的人物五官重叠出现。彩蛋之多足够观众开始比赛数出海报中究竟有多少个米米，这不禁让人好奇，将美术史中最令人称道的作品引入电影之中究竟会产生怎样的魔力？ 

　　《盗梦特攻队》讲述了一个神秘而刺激的故事。一名叫做鲁本的心理治疗师总是在梦中受到“妖魔化”的名画侵扰。若想一觉好眠，唯一的办法是偷走所有入侵他梦里的名画。为帮助鲁本脱离梦魇，他与四名身怀绝技的病人联手组团偷遍罗浮宫、泰特现代艺术馆等各大美术馆。

   编辑：hello王小羊

关键词： 盗梦特攻队 彩蛋
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

盗梦特攻队

盗梦特攻队 (2018)

0.0

导演：米洛拉·科斯蒂奇

主演：依万·卡马拉斯

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

斯科塞斯撰文解释：为何我批判漫威

“它们名义上是续集，在精神上是翻拍”

“一些人似乎抓住了我回答的最后一部分，认为这是一种侮..
2

全球影迷为何这样推崇1994年？

《肖申克》《阿甘正传》《低俗小说》多么辉煌

1994年对电影而言就是这样一个神奇的年份，这一年佳片云..
3

叶问打到美国，爱徒李小龙现身

甄子丹《叶问4》曝“巅峰”预告&人物海报

16
预告里甄子丹饰演的叶问来到美国，当地嚣张的美国军人用..
4

“漫画之神”手冢治虫30个关键词（下篇）

立志学习迪士尼 凭借一己之力养活动画公司

手冢治虫为什么会画出阿童木和孙悟空并肩前行？他和上海..
5

逼真！暴雪游戏《暗黑破坏神4》预告

CG效果惟妙惟肖场面震撼 宛若一部商业大片

CG效果惟妙惟肖，逼真程度惊人。故事也颇有悬念，场面精..

查看更多