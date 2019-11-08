座椅上的鲁本，车灯照耀下的麦克，秋千与树叶共同描绘出的米米，还有悬置于摩天大楼之上的盗贼同盟，人脸的两次出现暗含了弗洛伊德自我与本我的命题，点出梦境隐喻，究竟哪一个“我”是真我？

时光网讯 高口碑动画电影《盗梦特攻队》今日发布“我是谁？”人物海报，海报延续一以贯之神秘跳脱的设计风格，呈现出绚丽又令人神往的背景空间。如网友所评：“文艺狂欢电影！视觉与听觉的饕餮，别致到让人汗毛直立。”





《盗梦特攻队》最新发布的四张人物海报中，人物与空间的两相照应引人注意，出现在画面中的不仅有人物的本体，模糊但硕大的面目轮廓给人更大的冲击力，座椅上的鲁本，车灯照耀下的麦克，秋千与树叶共同描绘出的米米，还有悬置于摩天大楼之上的盗贼同盟，人脸的两次出现暗含了弗洛伊德自我与本我的命题，点出了影片中梦境的隐喻，究竟哪一个“我”是真正的我？





















海报引人注目的不仅是镜中自我的出现引发究竟身处梦境与现实中的疑问，还有不少埋藏在其间等待观众发掘的彩蛋，蜗牛爬过座椅，维纳斯在水下缓缓诞生，穿丝袜的金发美人在左上角隐没行迹，立体画派的人物五官重叠出现。彩蛋之多足够观众开始比赛数出海报中究竟有多少个米米，这不禁让人好奇，将美术史中最令人称道的作品引入电影之中究竟会产生怎样的魔力？





《盗梦特攻队》讲述了一个神秘而刺激的故事。一名叫做鲁本的心理治疗师总是在梦中受到“妖魔化”的名画侵扰。若想一觉好眠，唯一的办法是偷走所有入侵他梦里的名画。为帮助鲁本脱离梦魇，他与四名身怀绝技的病人联手组团偷遍罗浮宫、泰特现代艺术馆等各大美术馆。





编辑：hello王小羊