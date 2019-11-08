中德团队联手打造的动画电影《宠物联盟》于今日上映，并公布“就在今日”版海报。





《宠物联盟》讲述了流浪狗罗杰和废弃机器人鲍勃带领被抛弃的宠物们打败试图用机器人代替人类的未来之城统治者弗兰克斯通，恢复了未来之城平静的故事。





电影由中德两国近20个顶尖动画团队联手打造，前后共有超过650人共同参与了影片的制作。光是从小宠物们身上有着通透呼吸感的毛发，就能看出这部《宠物联盟》在制作上的用心程度，影片更是请来了曾参与过《雷神》、《复仇者联盟》系列电影制作的国际场景设计大师Peter Popken操刀影片的场景设计，在大银幕上为观众们造了一座科技感与未来感十足的机器人之城。











在“就在今日”版海报中，“宠物联盟”的成员们悉数出镜：喜欢独来独往但心肠善良的流浪狗罗杰、虽然被抛弃却依然选择用爱拥抱世界的机器人鲍勃、既胆小又优越感十足的小猫贝儿、爱秀肌肉看上去荷尔蒙爆棚但实际上却是个“妈宝男”的卷毛狗罗纳尔多、遇事喜欢退缩一张丧丧的脸仿佛长在了笑点上的哈巴狗瓦尔特、虽然吨位有些大但却对自己信心十足没事儿就爱大秀舞技的红河猪苏菲……





这些性格迥异，萌点也各不相同的小宠物因为命运走到一起，组成了“宠物联盟”，一同踏上了危机重重的回家路。





编辑：hello王小羊