迪士尼影业本季度营收大幅上涨52%，至33亿美元。业务部门的实际营收增长79%，至10.79亿美元。



迪士尼 今晨，华特迪士尼公司公布截至2019年9月28日的2019财年第四季度及全年度财报，第四季度营收191.00亿美元，较去年同期上涨34%，表现超出华尔街预期！





财报发布后迪士尼股价因升上涨5%，周四收盘于每股132.96美元。





华特迪士尼公司董事长兼首席执行官罗伯特·艾格说道：“第四季度扎实的业绩表现反映了我们各大品牌和业务的持续发力。我们过去数年完成了华特迪士尼公司的转型，集全公司的资源和无限创意，创造直接面向消费者的非凡体验，我们十分期待11月12日推出的Disney+。”













▶ 主题乐园、体验和消费品部营收高达67亿美元，较去年同期增长8%。实际营收增长17%至14亿美元。





▶ 直接服务消费者及国际部第四季度营收从8亿美元上涨至34亿美元。罗伯特·艾格表示，五年内，用户可以在Disney+上收看到620部电影和10000集电视剧集，以及60部专门为平台定制的原创内容。





▶ 媒体网络营收增加22%至65亿美元。包括营收增长20%至42亿美元的有线网络，以及增长26%至23亿美元的广播节目。















罗伯特·艾格还在电话会议中提到：五年内，用户可以在Disney+上收看到620部电影和10000集电视剧集，以及60部专门为平台定制的原创内容，涵盖迪士尼、皮克斯、漫威、卢卡斯影业、国家地理、迪士尼频道和华特迪士尼电视。





今晨，迪士尼宣布与亚马逊Fire TV、LG、三星达成合作，可在相关智能电视设备上获得Disney+服务。





11月12日，Disney+将率先登陆美国、加拿大、荷兰，并于11月19日登陆澳大利亚、新西兰；明年3月31日起，英国、德国、法国、意大利、西班牙等欧洲国家和地区的用户可享受这一流媒体服务。





福斯的相关内容则将登陆Hulu，自2020年3月起，Hulu 将正式成为FX电视台的流媒体平台，提供多达40部广受赞誉的FX全季电视剧集以及新播出的后续剧集。





FX工作室还将为该平台打造独家原创内容。





ABC 工作室、20世纪福斯电视工作室、21世纪福斯电视工作室和福斯电影工作室的原创内容也将陆续登陆Hulu，将进一步增强该平台在竞争日益激烈的直接面向消费者市场的价值。





*迪士尼和21世纪福斯公司对美国在线流媒体服务商Hulu的所有权随着公司业务整合一同合并．