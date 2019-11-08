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李少红监制《武林孤儿》上映曝海报

荒诞幽默 不是你想象的那种“文艺片”

2019-11-08 11:05:08 来源：Mtime时光网

《武林孤儿》不同于大家想象中那类参加电影节的“文艺电影”。它风趣幽默且有爱，有时候甚至有一些不正经。
　　时光网讯  由李少红监制，王岩制片，黄璜编剧兼执导，金靖承、刘芷含、候云箫等主演的电影《武林孤儿》今日正式上映。本片以90年代末的一所山村武校为背景，运用荒诞幽默的表现手法，讲述了一个“叛逆”的习武少年与一名文化课老师之间的故事。

　　全片以新到武校任教的语文老师陆有鸿（金靖承饰演）为主视角人物，以秋冬节气划分时间章节，叙述了一个寓意深刻的故事。在电影中的“止戈武校”是一个几乎与现代社会隔绝的封闭环境。在那里，人人以练武为荣、以学文为耻——是一个集权高压的环境。而张萃山（候云箫饰演）是这所武校里唯一一个认真读书的孩子，也因此显得格格不入而饱受欺凌。而我们的主角陆有鸿老师想要给他救赎，就需要对抗这个环境里的一切……



　　《武林孤儿》获得了国际上多个电影节的认可。其中包括第31届东京国际电影节“亚洲未来”单元国际交流基金亚洲中心特别奖；第9届澳大利亚金考拉华语国际电影节最佳影片奖；并入围第22届上海国际电影节“华语新风”单元，第12届荷兰亚洲电影节，第18届纽约亚洲电影节。在影片上映之时，《武林孤儿》还将在白俄罗斯参与角逐第26届明斯克国际电影节。

　　尽管如此，《武林孤儿》却不同于大家想象中那类参加电影节的“文艺电影”。它风趣幽默且有爱，有时候甚至有一些不正经。有很多细节中展示出了电影主创们的才华与灵感，是一部特别的作品。

　　例如，影片在封闭的环境中塑造了唯一的一位女性角色——校医安澜（刘芷含饰演）。她从出场开始，清纯动人的形象就与充满阳刚之气的武校形成了强烈对比。她是主人公陆有鸿的幻想对象，这段感情戏丰富了主线，也消解了一部分这部电影的反抗意识。让它又变得温柔可人。

　　电影《武林孤儿》的故事采用开放式结局，千人千语，每个人都有不同的理解与感悟。面对集权，面对牢笼，面对世人的嘲讽与讥笑，谁又能说自己不是扮演着符号下的一种角色呢？ 

   编辑：hello王小羊

关键词： 武林孤儿
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武林孤儿

武林孤儿 (2019)

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导演：黄璜

主演：金靖承 候云箫

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