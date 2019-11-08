马思纯、霍建华主演的《大约在冬季》发布终极预告，随着复古的基调和直戳人心的台词，人物之间的矛盾和冲突再次升级，关于情感的关系线愈发明晰。

预告片里，从在齐秦演唱会门口的不期而遇，到两人借着书信传递思念，甜蜜的情节不断牵动着观众的心，然而安然一句“到底怎么样才能真正忘记一个人”的发问却将人一下子从浪漫的氛围中拉回现实，强烈的反差引得观众不禁思考两人之间故事的走向。





安然的敢爱敢恨与明媚动人的笑容，是留在齐啸心里最“热烈”的东西，到底是什么事会让齐啸“与那份热烈失之交臂”，到底是怎样的遗憾，会将这般的心动打破，即便跨越时光也无法忘怀呢？





电影《大约在冬季》将于11月15日上映。



























