时光网讯
由王维明
执导，黄志明监制，饶雪漫
编剧，马思纯
、霍建华
领衔主演，魏大勋、张瑶主演，林柏宏、文淇、侯佩岑、齐秦特别出演的爱情电影《大约在冬季》
近日发布终极预告。随着复古的基调和直戳人心的台词，人物之间的矛盾和冲突再次升级，关于情感的关系线愈发明晰。
电影《大约在冬季》
讲述了安然（马思纯 饰）和在洛杉矶成长的少女小念（文淇 饰）两代人的故事，小念随母亲回国，偶然间发现了一张带有琉璃手链的照片，通过这张照片，一段被安然尘封已久，跨越三十年时间的爱情故事，也逐渐展露了它的模样。
官方发布的终极预告片，将这段厚重深沉的情感通过视觉的张力传达得直触人心。演唱会上马思纯与霍建华的相视浅笑，初次邂逅的心动在充满感染力的画面中直戳人心。只此一眼，便将观众拉入情景情绪之中，可谓是“一眼扣心”。
预告片里，从在齐秦演唱会门口的不期而遇，到两人借着书信传递思念，甜蜜的情节不断牵动着观众的心，然而安然一句“到底怎么样才能真正忘记一个人”的发问却将人一下子从浪漫的氛围中拉回现实，强烈的反差引得观众不禁思考两人之间故事的走向。
安然的敢爱敢恨与明媚动人的笑容，是留在齐啸心里最“热烈”的东西，到底是什么事会让齐啸“与那份热烈失之交臂”，到底是怎样的遗憾，会将这般的心动打破，即便跨越时光也无法忘怀呢？
电影《大约在冬季》将于11月15日上映。