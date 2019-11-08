网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《大约在冬季》曝终极预告开启点映

霍建华马思纯从温情邂逅 走向遗憾满满

2019-11-08 14:49:41 来源：Mtime时光网

马思纯、霍建华主演的《大约在冬季》发布终极预告，随着复古的基调和直戳人心的台词，人物之间的矛盾和冲突再次升级，关于情感的关系线愈发明晰。
       时光网讯王维明执导，黄志明监制，饶雪漫编剧，马思纯霍建华领衔主演，魏大勋、张瑶主演，林柏宏、文淇、侯佩岑、齐秦特别出演的爱情电影《大约在冬季》近日发布终极预告。随着复古的基调和直戳人心的台词，人物之间的矛盾和冲突再次升级，关于情感的关系线愈发明晰。

       电影《大约在冬季》讲述了安然（马思纯 饰）和在洛杉矶成长的少女小念（文淇 饰）两代人的故事，小念随母亲回国，偶然间发现了一张带有琉璃手链的照片，通过这张照片，一段被安然尘封已久，跨越三十年时间的爱情故事，也逐渐展露了它的模样。

      官方发布的终极预告片，将这段厚重深沉的情感通过视觉的张力传达得直触人心。演唱会上马思纯与霍建华的相视浅笑，初次邂逅的心动在充满感染力的画面中直戳人心。只此一眼，便将观众拉入情景情绪之中，可谓是“一眼扣心”。

      预告片里，从在齐秦演唱会门口的不期而遇，到两人借着书信传递思念，甜蜜的情节不断牵动着观众的心，然而安然一句“到底怎么样才能真正忘记一个人”的发问却将人一下子从浪漫的氛围中拉回现实，强烈的反差引得观众不禁思考两人之间故事的走向。

      安然的敢爱敢恨与明媚动人的笑容，是留在齐啸心里最“热烈”的东西，到底是什么事会让齐啸“与那份热烈失之交臂”，到底是怎样的遗憾，会将这般的心动打破，即便跨越时光也无法忘怀呢？

       电影《大约在冬季》将于11月15日上映。








   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 大约在冬季
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

大约在冬季

大约在冬季 (2019)

0.0

导演：王维明

主演：马思纯 霍建华

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

斯科塞斯撰文解释：为何我批判漫威

“它们名义上是续集，在精神上是翻拍”

“一些人似乎抓住了我回答的最后一部分，认为这是一种侮..
2

全球影迷为何这样推崇1994年？

《肖申克》《阿甘正传》《低俗小说》多么辉煌

1994年对电影而言就是这样一个神奇的年份，这一年佳片云..
3

叶问打到美国，爱徒李小龙现身

甄子丹《叶问4》曝“巅峰”预告&人物海报

16
预告里甄子丹饰演的叶问来到美国，当地嚣张的美国军人用..
4

“漫画之神”手冢治虫30个关键词（下篇）

立志学习迪士尼 凭借一己之力养活动画公司

手冢治虫为什么会画出阿童木和孙悟空并肩前行？他和上海..
5

逼真！暴雪游戏《暗黑破坏神4》预告

CG效果惟妙惟肖场面震撼 宛若一部商业大片

CG效果惟妙惟肖，逼真程度惊人。故事也颇有悬念，场面精..

查看更多