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《终结者：黑暗命运》发"女战士组"特辑

动作升级高潮不断 为IMAX大银幕而生

2019-11-08 11:40:15 来源：Mtime时光网

初代硬核女神“莎拉·康纳”琳达·汉密尔顿携三位年轻演员麦肯兹·戴维斯，娜塔利娅·雷耶斯及加布里埃尔·鲁纳一同为观众解读IMAX的不凡魅力。

《终结者：黑暗命运》IMAX推荐特辑

　　由《死侍》导演提姆·米勒执导，卡梅隆亲自监制并编剧，阿诺·施瓦辛格琳达·汉密尔顿回归主演的科幻动作巨制《终结者：黑暗命运》目前正在全国超660家IMAX影院热映。今日，IMAX发布影片主创特辑，观众们熟悉的初代硬核女神“莎拉·康纳”琳达·汉密尔顿携三位年轻演员麦肯兹·戴维斯娜塔利娅·雷耶斯加布里埃尔·鲁纳一同为观众解读IMAX的不凡魅力。

　　“三个女人一台戏”，IMAX散发女性魅力实力圈粉

　　作为风靡影坛35年的经典科幻IP，被卡神奉为《终结者2：审判日》正统续集的《终结者：黑暗命运》为观众带来情怀与质量满格的燃炸体验。影片中的三位女性角色通过纤毫毕现的IMAX大银幕圈粉无数，不仅琳达·汉密尔顿饰演的莎拉·康纳的回归让无数铁粉兴奋不已，神秘少女丹妮以及又A又飒的新守护者格蕾丝在IMAX大银幕上实力上演 “三个女人一台戏”，合力彰显着女性力量。琳达在采访中感慨28年之后“我们有机会去突破大家的想象，去颠覆观众所熟悉的莎拉形象，如果看IMAX版，一定是一次前所未有的震撼体验。”和众多终结者铁粉一样，娜塔莉亚坦言终结者系列伴随自己成长更骄傲成为其中一员，她还表示琳达扮演莎拉做引体向上让大家印象深刻，更评价：“莎拉这个角色既忠心又有纪律，对他人也充满爱心，她激励我们去做最好的自己。”

《终结者：黑暗命运》IMAX海报

　　动作升级极尽嗨爽，“为IMAX大银幕而生”

　　各个环节全面升级的《终结者：黑暗命运》在IMAX加倍震撼的视听呈现之下，“高潮不断”的宏大场面成为主创们推荐IMAX的重要因素。麦肯兹跟观众推荐到：“这部电影值得在巨大IMAX银幕上观看，因为它就是为大银幕而生。”反派REV-9的饰演者加布里埃尔·鲁纳则感慨：“太完美，太震撼了，飞机打斗的那场戏绝对值得看IMAX。一定要看IMAX这是一部巨制。”琳达·汉密尔顿也表示：“我爱影片中那些令人目瞪口呆的场面，去影院看了你就会知道。电影无界，大有不同，这就是IMAX的魅力。”在IMAX影院欣赏《终结者：黑暗命运》，观众将如同亲身参与到火爆刺激的枪战、飞车、追逐之中，上天入地、极尽嗨爽。

   编辑：边界

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终结者：黑暗命运

终结者：黑暗命运 (2019)

7.6

导演：提姆·米勒

主演：麦肯兹·戴维斯

在线播放

琳达·汉密尔顿

琳达·汉密尔顿

Linda Hamilton

职业：演员

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