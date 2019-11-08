“三个女人一台戏”，IMAX散发女性魅力实力圈粉
作为风靡影坛35年的经典科幻IP，被卡神奉为《终结者2：审判日》
正统续集的《终结者：黑暗命运》
为观众带来情怀与质量满格的燃炸体验。影片中的三位女性角色通过纤毫毕现的IMAX大银幕圈粉无数，不仅琳达·汉密尔顿饰演的莎拉·康纳的回归让无数铁粉兴奋不已，神秘少女丹妮以及又A又飒的新守护者格蕾丝在IMAX大银幕上实力上演 “三个女人一台戏”，合力彰显着女性力量。琳达在采访中感慨28年之后“我们有机会去突破大家的想象，去颠覆观众所熟悉的莎拉形象，如果看IMAX版，一定是一次前所未有的震撼体验。”和众多终结者铁粉一样，娜塔莉亚坦言终结者系列伴随自己成长更骄傲成为其中一员，她还表示琳达扮演莎拉做引体向上让大家印象深刻，更评价：“莎拉这个角色既忠心又有纪律，对他人也充满爱心，她激励我们去做最好的自己。”
各个环节全面升级的《终结者：黑暗命运》在IMAX加倍震撼的视听呈现之下，“高潮不断”的宏大场面成为主创们推荐IMAX的重要因素。麦肯兹跟观众推荐到：“这部电影值得在巨大IMAX银幕上观看，因为它就是为大银幕而生。”反派REV-9的饰演者加布里埃尔·鲁纳则感慨：“太完美，太震撼了，飞机打斗的那场戏绝对值得看IMAX。一定要看IMAX这是一部巨制。”琳达·汉密尔顿也表示：“我爱影片中那些令人目瞪口呆的场面，去影院看了你就会知道。电影无界，大有不同，这就是IMAX的魅力。”在IMAX影院欣赏《终结者：黑暗命运》，观众将如同亲身参与到火爆刺激的枪战、飞车、追逐之中，上天入地、极尽嗨爽。