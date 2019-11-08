初代硬核女神“莎拉·康纳”琳达·汉密尔顿携三位年轻演员麦肯兹·戴维斯，娜塔利娅·雷耶斯及加布里埃尔·鲁纳一同为观众解读IMAX的不凡魅力。





“三个女人一台戏”，IMAX散发女性魅力实力圈粉









《终结者：黑暗命运》IMAX海报 动作升级极尽嗨爽，“为IMAX大银幕而生”





各个环节全面升级的《终结者：黑暗命运》在IMAX加倍震撼的视听呈现之下，“高潮不断”的宏大场面成为主创们推荐IMAX的重要因素。麦肯兹跟观众推荐到：“这部电影值得在巨大IMAX银幕上观看，因为它就是为大银幕而生。”反派REV-9的饰演者加布里埃尔·鲁纳则感慨：“太完美，太震撼了，飞机打斗的那场戏绝对值得看IMAX。一定要看IMAX这是一部巨制。”琳达·汉密尔顿也表示：“我爱影片中那些令人目瞪口呆的场面，去影院看了你就会知道。电影无界，大有不同，这就是IMAX的魅力。”在IMAX影院欣赏《终结者：黑暗命运》，观众将如同亲身参与到火爆刺激的枪战、飞车、追逐之中，上天入地、极尽嗨爽。