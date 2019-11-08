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做过州长后，施瓦辛格说政治就是胡扯

时光网专访永远的“终结者”阿诺·施瓦辛格

2019-11-08 17:44:36 来源：Mtime时光网

“我的意志力和想象力总是让我清晰的制定目标，追求目标。”
施瓦辛格回来了

　　时光网洛杉矶讯 “我告诉你，人变老的时真的很糟糕。”阿诺·施瓦辛格带着一丝谦逊的微笑说道。

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　　“我认为也许我承受的比其他任何人都多，因为我以前照镜子时,镜子中的是宇宙先生或奥林匹亚先生——一个能在任何时间都可以做500磅的仰卧推举，500磅蹲或举起700磅的东西，然后突然间你到了一个身体再也不是那种身材的年龄，尽管也许你还是比同龄的任何人都好。”

　　对施瓦辛格来说，与自己曾经的身材或别的方面竞争是一种熟悉的感觉。毕竟，从上世纪80年代到90年代，这位出生在奥地利的演员在敬业精神与巨大抱负的驱使下，成为了全球最具号召力、最可靠的卖座电影明星之一，登上了全球票房榜。然而，没有什么是永恒的，其他表演者最终会在观众中获得同等甚至更多的喜爱。


　　尽管施瓦辛格现在已经72岁了，他仍然是一个令人印象深刻的迷人家伙，这与他出色的身体素质以及超凡魅力有关。

　　在因健体塑身拿到奖项而得名为“澳洲橡树赛”冠军的他，辗转在演员和政客之间的他，最近回到了公众视线里，跟我们聊了聊他联合主演的新片《终结者：黑暗命运》，以及由詹姆斯·卡梅隆制作的系列前两部经典。在最新一部中，卡梅隆担任监制。

　　Mtime：今天回头来看，《终结者》系列对你而言意味着什么？

　　施瓦辛格：我觉得《终结者》系列永远有它的开创性，即使第一部的技术含量并不是特别高，在某种程度上也是有开创性的。卡梅隆想出了他的法子，让《终结者》同时跻身十大反派和十大银幕英雄。

　　怎么做到的呢？他把终结者设置成一个机器，所以他可以做尽坏事，比如去警察局杀了所有警察，摧毁警局。好玩的是当我们试这场戏的时候，邀请了洛杉矶警察局的警察，他们在现场甚至鼓掌。


　　所以，它是机器，不是人，我觉得我们可能成功了，我很荣幸可以出演这个角色，因为有卡梅隆这样才华横溢的导演为我创造了这个角色，一开始我想演Reese，第一次见面时他说服了我出演这个角色。

　　第一部是很有开创性的，它的残忍和紧张程度简直就是一部恐怖片，但在最后情感得到了升华。第二部则颠覆了这一切，我们有了现在看到的这样的终结者，这个原本要毁灭人类的邪恶机器开始保护琳达·汉密尔顿。

　　这是很有意思的转变，我觉得观众也挺喜欢，当然技术也有进步，我们在银幕上看到的所有东西都是之前从未见过的，后来人们就开始模仿这种技术，所以我认为在这部新片中，同样的事情也会发生，我们做了很多努力，有很多的动作设计。提姆·米勒很有创意，他知道该怎么做，卡梅隆也参与其中，我觉得这次很多方面再具开创性。


　　Mtime：和琳达·汉密尔顿再次合作感觉怎么样？

　　施瓦辛格：看到她回来真的太棒了。首先，这代表了关于这个系列的很多东西，包括詹姆斯·卡梅隆，很多人都回来了，每个人都想让这个系列成功，让这部电影成功。我想这就是卡梅隆回来的原因，参与到故事层面的创作上。

　　这也是汉密尔顿回来的原因，自从《终结者2》已经25年了，而她依然是银幕上最强悍的女性，完全值得信赖。她的身体素质令人难以置信，我看到了她在这部电影里做的最疯狂的时期……真的，她非常非常强悍。

　　她比我先来到剧组开拍，我来的时候与负责她的形体的工作人员聊过，他们告诉我她有多强壮，有一位告诉我，她在沙滩上一跑就几个小时，带着重武器徒步两小时，带着50磅的负重，但她从不放弃。她是一位方法派演员，非常投入，在片场就能发现她从现实里走出，走入到了角色里。我很喜欢她，她太棒了。


　　Mtime：在《终结者：黑暗命运》中，你的角色和室内设计有着紧密联系，你最后一次选择窗帘是什么时候（笑）？

　　施瓦辛格：有趣的是，我是一个有点沮丧的装潢师（笑）。我真的参与过这些事情！我们装修房子的时候，玛丽娅负责卧室、她的办公室什么的，而我更多参与客厅和其他房间，我品味不赖，当你受到过一些欧洲和美国（文化）的影响的时候，还是挺有帮助，所以我和那些室内设计师们合作愉快，我们一起去选材料。

　　Mtime：你在《黑暗命运》里的角色受到了很多观众的欢迎，你最喜欢的台词是什么？

　　施瓦辛格：我最喜欢换尿布，没有抱怨的那句。我觉得这句话蛮好，大多数女性真正喜欢和欣赏这样的台词。从我的人际和婚姻里，我感觉当你是一个家庭真正的参与者的时候，会毫无怨言的做这些。

　　而当你愿意做一个倾听者的时候，是很值得赞赏的，可能很多男人很难做到这一点，但我觉得做一个倾听者是很好的特质，而不是空谈者，所以这是必须要学习的东西，大多数男人可以学着去做的东西。


　　Mtime：你真的不会再回来了吗？这是你的最后一部终结者电影吗？

　　施瓦辛格：现在很难讲，因为每次我在电影里死去（笑），但是人们总说想办法让我回来。所以，我不知道，你知道这个行业的运作方式，如果人们真的喜欢你在电影里的表演，喜欢你，那下部《终结者》电影他们也许还会邀请我。

　　Mtime：成为加州州长，对你的演艺生涯带来了多少变化？

　　施瓦辛格：一开始有些疑问，那就是我从州长位置退下来以后，是否还能回到演艺界，或者我是否足够优秀等等。我回来的时候，就像骑自行车一样，只要你骑上车了，还是可以做到，我对表演也是同样的感觉，我感觉又找回了以前的感觉，很舒服。所以这没有太大的挑战性。

　　好处是，我老了七八岁，也变得更睿智了，我在州长的工作中学到了很多，这对自己肯定是有影响的，让你看待事物的方式有所不同。当然，我觉得在镜头前和当州长一样很享受。

州长阿诺

　　Mtime：你有重返政坛的冲动吗？尤其是在这个非常动荡和分裂的时候。

　　施瓦辛格：没有，因为我有些想做的事情还没完成，因为我不是在美国出生的。我不是一个喜欢参与政治的投机者，政客通常想做的只有保护自己的位置。其实我讨厌政治，搞政治有时候会阻碍好政策的实施，我们现在需要好的政策帮助人们，而政治本身并不能帮到人们，总是让人们为之斗争。

　　有左有右有中间派别，保守党和自由党，这是保守主义这是自由主义，这个那个的……都在胡扯，根本没有这些事，这是人的问题。当你听到那些关于教育的争论时，他们怎么能说教育是一个自由主义的问题呢？这同时也是保守主义的问题。就像环境问题，这本身不是一个自由主义还是保守主义的问题。不管你是保守派还是自由派，我们都应该关注的是空气质量。

　　Mtime：抛开体力不谈，你觉得你最大的优点是什么？

　　施瓦辛格：当我想我自己的时候，我不会想到力量什么的，这是举重、健身之类的副产品。我觉得我所取得的成就源于我的意志力。我的意志力和想象力总是让我清晰的制定目标，追求目标。

健美冠军阿诺

　　不夸张的说，因为我能如此清晰的看到它，所以我觉得我能做到，并不是每个人都这样，我从来都不是最棒的那个，我不是天生的健美冠军，我比任何人都训练的更多，我比任何人都更饥饿，我研究的非常清楚，我能最大限度的利用食物去调整。还有日常的体态，谈吐，与观众交流、动作，等等所有这些，如何完善自己的身体代表我对自我的意志力。

　　表演也是一样的，我不是天生的演员，因为我的体格，我的偶像雷格·帕克，他在电影里扮演了大力神，我也想做同样的事情。我就是这样开始的，但那仅仅是纯粹的意志，我要像奥林匹亚先生一样的努力，我要上语言课、英语课、表演课、发声课、还有消除口语的课程（笑）。无论如何，我所作的一切都是为了得到好的成果，我做到了。

作者：Brent Simon   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 阿诺·施瓦辛格 终结者：黑暗命运 BrentSimon
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