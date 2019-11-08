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让已故演员在银幕"复活",你怎么看？

传CG詹姆斯迪恩将亮相"寻找杰克"遭群星反对

2019-11-08 17:13:06 来源：Mtime时光网

让演员复活并出演某个角色，遭到了圈内演员的集体反对。
　　时光网讯　本周三，Magic City Films宣布英年早逝的传奇影星詹姆斯·迪恩将出演一部全新的越战题材动作剧情片《寻找杰克》，不是以CG技术让“本人”出现在片中，而是“出演”一个全新的角色Rogan。




　　消息曝光后在北美引发讨论，很多网友表示质疑。克里斯·埃文斯就讽刺的表示：“我敢肯定他会很激动。也许我们可以用电脑画一幅毕加索的新作，或者让约翰·列侬写几首新歌。这种行为简直太可耻了”
　　演员贝特·米德勒则称:"别再听人说什么好莱坞白人男演员越来越难找工作了。就算死了都找得到。"而《指环王》演员伊利亚·伍德直言:"不！这种事不应该发生。"
　　


　　影片故事讲述数以万计的军犬在越南战场后期被抛弃，迪恩饰演的Rogan是一个主要配角。导演Anton Ernst表示，他们获得了迪恩家人的支持，并且拿到了肖像使用权，并保证会让他的形象完整呈现。

　　詹姆斯·迪恩是上世纪50年代好莱坞男星，因其叛逆浪漫的形象而著称，一生只主演过三部影片——《伊甸园之东》《无因的反叛》《巨人传》仅仅凭借3部影片，就被美国电影学会选为百年来最伟大的男演员第18名。1955年9月30日因车祸去世，年仅24岁。



      其实，利用CG技术让已故名人复活早前已有先例，但基本都是以复活演员本身为目的，如某巧克力广告，就利用CG技术让奥黛丽赫本重新出现在了荧屏上。该代言得到了赫本儿子的授权。

某品牌巧克力广告中的赫本

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关键词： 詹姆斯迪恩 寻找杰克
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詹姆斯·迪恩

詹姆斯·迪恩

James Dean

职业：演员

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