让演员复活并出演某个角色，遭到了圈内演员的集体反对。

时光网讯 本周三，Magic City Films宣布英年早逝的传奇影星 本周三，Magic City Films宣布英年早逝的传奇影星 詹姆斯·迪恩 将出演一部全新的越战题材动作剧情片《寻找杰克》，不是以CG技术让“本人”出现在片中，而是“出演”一个全新的角色Rogan。















消息曝光后在北美引发讨论，很多网友表示质疑。克里斯·埃文斯就讽刺的表示：“我敢肯定他会很激动。也许我们可以用电脑画一幅毕加索的新作，或者让约翰·列侬写几首新歌。这种行为简直太可耻了”

演员贝特·米德勒则称:"别再听人说什么好莱坞白人男演员越来越难找工作了。就算死了都找得到。"而《指环王》演员伊利亚·伍德直言:"不！这种事不应该发生。"











影片故事讲述数以万计的军犬在越南战场后期被抛弃，迪恩饰演的Rogan是一个主要配角。导演Anton Ernst表示，他们获得了迪恩家人的支持，并且拿到了肖像使用权，并保证会让他的形象完整呈现。















其实，利用CG技术让已故名人复活早前已有先例，但基本都是以复活演员本身为目的，如某巧克力广告，就利用CG技术让奥黛丽赫本重新出现在了荧屏上。该代言得到了赫本儿子的授权。





某品牌巧克力广告中的赫本