过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.迪士尼选出五部影片征战奥斯卡
02.“海后”艾梅柏出席LGBTQ活动
日前“海后”艾梅柏·希尔德
身着一袭绸缎香槟色礼服，出席了在纽约举行的Emery Awards，这个奖由成立了40年的海德克-马丁协会颁发，是一个旨在通过各种服务来帮助LGBTQ青年的组织。
艾梅柏·希尔德长期以来一直是LGBTQ问题的倡导者，她在2010年曾以双性恋身份出柜。她还有一重身份是约翰尼·德普的前妻，两人离婚后依然互撕不停。
03.海伦米伦回应被误认为基努·里维斯女友
近日基努·里维斯公开了和女友Alexandra Grant的恋情，由于Grant一头银发，咋一看很像英国女星海伦·米伦，被不少网友错认。近日海伦·米伦在纽约出席新片《优秀的骗子》
宣传时说：“大家把我认错成基努女友，对此我很荣幸。她真的很可爱，基努也是个可爱的小伙，两人都挺幸运的。”
索尼哥伦比亚出品的动作冒险大片《勇敢者游戏2：再战巅峰》
今天宣布定档12月13日，中美同步上映，前作原版人马“巨石”道恩·强森、杰克·布莱克、“星云”凯伦·吉兰、凯文·哈特全阵容回归。
续集当中，四人再次落入“勇敢者游戏的世界”，但场景不再是熟悉的原始丛林，而变为荒无人烟烈日如火的沙漠，面对突如其来的转变，勇敢者们一时间无所适从，然而为了完成任务，他们只能想尽一切办法应对新的挑战。
电影《唐人街探案3》
曝光一组“好开心”版角色海报，中日泰三国九大侦探亮相。继泰国和纽约之后，这一集《唐人街探案》
的故事将在东京展开，讲述受野田昊(妻夫木聪 饰)之托来到日本的“唐人街神探”唐仁(王宝强 饰)、秦风(刘昊然 饰)所经历的一场全新历险。
除了“唐探”系列的老朋友王宝强、刘昊然、张子枫、尚语贤、妻夫木聪，日本演员长泽雅美
、三浦友和、浅野忠信，泰国演员托尼·贾也将加盟该片，让这个发生在东京的侦探故事更加国际化。
由金牌编剧董润年导演并编剧，黄渤、王珞丹、谭卓、白客、黄璐、文淇、宋春丽、李嘉琪、丁溪鹤、吕星辰主演，焦俊艳、黄觉、李倩、王菊友情出演的现实主义爱情话题片《被光抓走的人》
将于12月13日上映，今日发布“被留下的人”版预告，首次显露出各主演之间的人物关系，众角色在爱情验金石“白光”的照耀下，猜忌、指责、执迷等情绪由此被催发，被留下的人最终又将如何面对“不爱”的审判，成为谜题。
预告片中，黄渤、王珞丹、谭卓等依次亮相，在经历过“白光”的真爱检验之后，他们皆成为了城市中被留下的那一群人，猜忌与怀疑开始在自我与爱人之间滋生......
01. 震惊华尔街！迪士尼发布第四季度财报
今晨，华特迪士尼公司公布截至2019年9月28日的2019财年第四季度及全年度财报，第四季度营收191.00亿美元，较去年同期上涨34%，表现超出华尔街预期。
华特迪士尼公司董事长兼首席执行官罗伯特·艾格说道：“第四季度扎实的业绩表现反映了我们各大品牌和业务的持续发力。我们过去数年完成了华特迪士尼公司的转型，集全公司的资源和无限创意，创造直接面向消费者的非凡体验，我们十分期待11月12日推出的Disney+。”