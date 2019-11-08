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续集当中，四人再次落入“勇敢者游戏的世界”，但场景不再是熟悉的原始丛林，而变为荒无人烟烈日如火的沙漠，面对突如其来的转变，勇敢者们一时间无所适从，然而为了完成任务，他们只能想尽一切办法应对新的挑战。





































预告片中，黄渤、王珞丹、谭卓等依次亮相，在经历过“白光”的真爱检验之后，他们皆成为了城市中被留下的那一群人，猜忌与怀疑开始在自我与爱人之间滋生......









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