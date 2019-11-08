中国和柬埔寨首部合拍电影《柬爱》在北京举行首映发布会。











中华文化促进会主席王石、中华文化促进会主席特别助理韩威、柬埔寨文化与艺术部顾问辛占沙亚阁下、柬埔寨文化与艺术部长代表、文化与艺术部文化技术总署副署长伊本塔阁下、柬埔寨文化部电影和文化传播局高级官员甘速杰、柬埔寨太子地产集团总裁李敏、柬埔寨亚洲电影节副主席洪丽等领导和贵宾出席首映发布会。影片导演姜运民、编剧李莉、作曲刘晔、演员孙序搏、潘帕娜、黄河、马嘿阿依诗莎、张德新等主创人员也悉数亮相。

















中华文化促进会主席王石对这部影片给予了高度肯定：“这部影片名字叫《柬爱》，反过来叫《爱柬》，表达了中国和柬埔寨传统友谊的延续，是中柬友谊的象征，在文化层面上对中柬两国建交具有深远的意义。”





柬埔寨文化与艺术部长代表、文化与艺术部文化技术总署副署长伊本塔阁下也在致辞中表示：“很荣幸参加今天的新闻发布会，见证了《柬爱》这部电影所表达的文化、价值以及含义，希望将来还会有更多的中国电影制作商选择柬埔寨作为电影的拍摄地点。”





柬埔寨太子地产集团总裁李敏说：“中柬建交60周年，60年是一个甲子，这部电影出现在这个时刻，承担着推动和提升中柬两国互惠合作的历史使命。“柬埔寨亚洲电影节副主席洪丽恳切地表示“电影在中柬两国的文化交流中不可或缺，期待《柬爱》这部电影亮相明年2月的柬埔寨亚洲电影节。 “









影片导演姜运民给大家分享了这部电影的台前幕后。这部电影以中国建筑设计师欧阳舒和柬埔寨太子集团怡拉的爱情为主线，用艺术审美视觉去探寻和表现柬埔寨与中国两代人传奇浪漫的跨国恋。影片汇集中国、柬埔寨、俄罗斯、捷克四国演员，在云南昆明、腾冲、柬埔寨首都金边、西哈努克港、暹粒等地取景。 用专业和诚意，为观众呈现了一部风景如画、真挚感人的电影。

















