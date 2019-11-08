该剧围绕这位名叫Miles Elliot（路德饰演）的人物展开，他对自己的生活不满，于是接受了一次神秘的治疗以期获得一个更好版本的自己。然而，这项实验的结果是诞生了一个克隆版的Miles（同样是路德饰演），这个Miles在生活中比原先的更加成功，于是两个Miles开始为了生活和妻子（贝亚饰演）而争斗。这个剧集古怪且另类，但与此同时也非常有趣、引人入胜，在路德和贝亚的精彩演绎下也十分感人。
微剧透提醒！
这部剧集的开场就是原本的Miles（路德饰演）全身赤裸从一个浅坟中爬出来，头顶上还有一个塑料袋。接着影片闪回到Miles是如何进到这个坟墓里的。我们看到了Miles的生活，包括他那不尽如人意的工作，岌岌可危的婚姻，还有整体上缺乏活力或者积极的态度。接着Miles得知了一种“水疗”项目，可以重组你的DNA让你变成一个更有效率的人。于是他同意了这一治疗项目，接着就走向了荒废的坟墓。
第二集以Miles克隆人的角度，重新解释了第一集发生的种种事件。在整部剧集中，除了有一集是从Kate的角度讲述之外，其余的部分都是以这样的模式构成叙事的，直到最后一集才将这种两个Miles交替叙事的模式完全抛弃。
Miles和他的克隆人努力地想在同一个世界里共存，但是Miles很快意识到他的克隆人在他的生活里比他游刃有余。然而当Kate发现了Miles的秘密，Miles不得不为了妻子的爱、他的工作以及他的未来，而与自己的克隆人竞争。
尽管《悦纳新自我》
每集只有半小时，但我还是很难将其称为情景喜剧。事实上，我也不确定该如何归类这部剧集。
毋庸置疑这是一部喜剧，但同时也是一部剧情片、爱情片、音乐剧（有时候），甚至是一部科幻片。
对于剧集采用的叙事方式我真的很着迷，用Miles和他的克隆人两个视角的相互切换来构成叙事。这也有助于控制剧集的节奏，因为我必须立刻更进下一集，才能得知在另一个角色身上这些事件是如何展开的。
导演乔纳森·戴顿和维莱莉·法瑞斯是顶尖的电影导演，而这部8集的电视剧与其说是一部电视剧，不如称其为一部长篇电影。
我们有足够的时间去真正了解这些人物，这也得益于我们能从不同的角度看到在他们生活里重复出现的事件，这也让观众尽可能地熟悉这些时刻。戴顿和法瑞斯同时也是出色的导演，他们能够驾驭影片中不同的的基调，将喜剧、剧情、浪漫和科幻元素完美地融合在一起。
在看到《悦纳新自我》
之前，我对这位爱尔兰女演员艾斯林·贝亚
不是很熟悉，但是她在剧中的表现让我印象深刻。出演一位被忽视的妻子这种非常有辨识度的角色，她的表现摒弃了陈词滥调，呈现了一位风趣、迷人和诚恳的角色形象。
在整部剧集中，贝亚的表现都可圈可点，但在从她的角度来叙事的那一集中，她的角色开始爱上了丈夫的克隆人，她的表现真的可谓大放异彩。很明显的一点，贝亚和路德之间有很强烈的化学反应，不管他呈现的是哪一个Miles。
无论这些科幻情节变得有多荒谬，甚至还涉及到“神秘的政府机构”，贝亚和路德创造了非常可信的角色，帮助这部剧集牢牢地和相关现实相联结。
《发展受阻》
的女演员阿莉雅·肖卡特
在该剧集中出演Miles的妹妹，但是我希望观众能够更加关注关于她的角色以及她和Miles的关系这些背景信息。希望肖卡特在第二季中能够回归，并且能有更多故事线。
事实上，我不能想象还有哪位演员能够将这样的角色演绎得如此成功。这不仅要求演员在喜剧和剧情上的擅长；还需要演员有十足的亲和力，以至于不管他们的行为有多么卑劣，都能让观众对于两个Miles产生恻隐之心。更不用提路德的大部分场景都是自己的对立面，他却能在同一时间天衣无缝地呈现两种截然不同的表演。
在像是《王牌播报员》
系列电影的加持下，大家都知道路德是一名出色的喜剧演员；他在漫威电影中的表现，证明了他也能驾驭动作片；而现在《悦纳新自我》
这样的剧集也证明，路德在剧情片中不仅仅是能把控自己。在这个剧集中路德呈现了很多有趣的时刻，而最有震撼性的场景出现在路德真正打开自己脆弱面的时候，闪闪发光。
最后要说的是，《悦纳新自我》是一部另类、古怪并且有趣的喜剧，而光是是保罗·路德精彩绝伦的双面表演也值得一看。
来自其他媒体的《悦纳新自我》影评：
《好莱坞报道》
Netflix的这部喜剧由保罗·路德一人分饰两角，出演一位饱受中年危机折磨的已婚男士，以及更加优雅版的自己的克隆。有时候高概念电影（美国电影业1970年代中期开始的电影生产与发行方式）的风险在于执行，Netflix最新的剧集《悦纳新自我》（基本上就是保罗·路德的克隆人很优秀）就是一个案例。
这样的风险也真的拖累了《悦纳新自我》，又一部风趣的闹剧，配合上路德和突破性地爱尔兰喜剧女演员艾斯林·贝亚（This way up）的表演。开局有点游刃有余，两个路德的出现，从这里似乎很难预见最终的失误。接着他们在第三集中的呈现显得非常奇特，成功演绎了一个好想法是如何变成羁绊的。
《综艺》
保罗·路德是一位天生的如此热情洋溢的演员，（而在剧中看到）他如此备受折磨实在是令人吃惊。这位颇具天赋的演员现年50岁，看起来却是如此年轻，以至于每每谈及，他的外表总是盖过其他一切特质。路德也仍然持有一位正在崛起的明星该有的活力和能量，而他似乎很喜欢去对抗这种特质。
贾德·阿帕图执导的电影《一夜大肚》
（2007）和《四十而惑》
（2012）中，路德摒弃了趣味和光明。我们想看到路德轻盈优雅地上路，因为我们觉得他应该不会像其余的我们一样，受到外界混乱的影响和干扰。
新的喜剧剧集《悦纳新自我》
实现了这样的概念：它逼迫我们去比较我们自认为了解的路德和他原本的可能和我们一样的样子。这样的情节展现给我们一个遍体鳞伤的路德的Miles，在他的广告宣传工作中，他几乎没有力气去提交一份哪怕最简单的提案；也无力在妻子（艾斯林·贝亚饰演）无休止的生育治疗中尽自己的一份力。难怪当他的同事（Desmin Borges饰演）建议去进行一项实验性治疗时他会同意，这项治疗的真正目的在于杀死Miles，并用一位恢复了活力的克隆人代替，这位克隆人在一个荒芜人烟的世界里生活了多年。
而最终这项计划失败了，因为Miles没有被杀死。现在，Miles和他的克隆人必须共存，对他们共同生活的世界隐瞒双重身份的事实，这就为我们提供了两个形象，一位是我们之前就熟知的演员，还有一位是在痛苦中挣扎的表演者。
《Collider》
《悦纳新自我》
开始于一个有趣的假设，随后持续地回答这个问题，充沛的活力让你想要快速地挨个过滤完每一集。这部剧集有种扭曲的幽默感，两位吸人眼球的主角路德和贝亚，在单薄素材的挖掘上远超过其原来的价值。
然而总有这样的感觉难以忽视，似乎剧集对于素材的挖掘可以更多、更深入也更深刻。不过，它仍然是Netflix唯一一部有两个保罗·路德的剧集，而光是这一点也足以让其值得观赏。尽管它和Miles一样，似乎对于挖掘自己的潜能丝毫不感兴趣。
《IndieWire》
路德轻松地担负起了双重责任。虽然这种分饰两角并不是他职业生涯里最大的挑战，但路德身上持续不断的明星吸引力还是值得一提的；即使他弄乱头发，换上一副悲伤的脸孔，甚至在出演可怜的Miles时一路骂骂咧咧，他仍旧没有完全丢失和现实的接壤。他的悲伤并不是毫无来由的，因为他背负着的岁月。
路德通过作为年轻、更热爱生活的自己时的那种轻松和愉悦，来完成原版的Miles和新版的Miles之间的对比。就连新版Miles的头发也是竖直的，仿佛没什么能够打击到他。《悦纳新自我》
既是为了取悦观众也是为了选择快乐的状态，看到路德带领我们走过中年危机这条老路，就像编剧Timothy Greenberg最初设想的一样，给这个故事带来了充分的活力和生机。