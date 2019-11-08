《悦纳新自我》是一部喜剧，但同时也是一部剧情片、爱情片、音乐剧（有时候），甚至是一部科幻片。











《悦纳新自我》预告 该剧围绕这位名叫Miles Elliot（路德饰演）的人物展开，他对自己的生活不满，于是接受了一次神秘的治疗以期获得一个更好版本的自己。然而，这项实验的结果是诞生了一个克隆版的Miles（同样是路德饰演），这个Miles在生活中比原先的更加成功，于是两个Miles开始为了生活和妻子（贝亚饰演）而争斗。这个剧集古怪且另类，但与此同时也非常有趣、引人入胜，在路德和贝亚的精彩演绎下也十分感人。

微剧透提醒！





这部剧集的开场就是原本的Miles（路德饰演）全身赤裸从一个浅坟中爬出来，头顶上还有一个塑料袋。接着影片闪回到Miles是如何进到这个坟墓里的。我们看到了Miles的生活，包括他那不尽如人意的工作，岌岌可危的婚姻，还有整体上缺乏活力或者积极的态度。接着Miles得知了一种“水疗”项目，可以重组你的DNA让你变成一个更有效率的人。于是他同意了这一治疗项目，接着就走向了荒废的坟墓。





第二集以Miles克隆人的角度，重新解释了第一集发生的种种事件。在整部剧集中，除了有一集是从Kate的角度讲述之外，其余的部分都是以这样的模式构成叙事的，直到最后一集才将这种两个Miles交替叙事的模式完全抛弃。





Miles和他的克隆人努力地想在同一个世界里共存，但是Miles很快意识到他的克隆人在他的生活里比他游刃有余。然而当Kate发现了Miles的秘密，Miles不得不为了妻子的爱、他的工作以及他的未来，而与自己的克隆人竞争。











毋庸置疑这是一部喜剧，但同时也是一部剧情片、爱情片、音乐剧（有时候），甚至是一部科幻片。





对于剧集采用的叙事方式我真的很着迷，用Miles和他的克隆人两个视角的相互切换来构成叙事。这也有助于控制剧集的节奏，因为我必须立刻更进下一集，才能得知在另一个角色身上这些事件是如何展开的。











导演乔纳森·戴顿和维莱莉·法瑞斯是顶尖的电影导演，而这部8集的电视剧与其说是一部电视剧，不如称其为一部长篇电影。





我们有足够的时间去真正了解这些人物，这也得益于我们能从不同的角度看到在他们生活里重复出现的事件，这也让观众尽可能地熟悉这些时刻。戴顿和法瑞斯同时也是出色的导演，他们能够驾驭影片中不同的的基调，将喜剧、剧情、浪漫和科幻元素完美地融合在一起。















在整部剧集中，贝亚的表现都可圈可点，但在从她的角度来叙事的那一集中，她的角色开始爱上了丈夫的克隆人，她的表现真的可谓大放异彩。很明显的一点，贝亚和路德之间有很强烈的化学反应，不管他呈现的是哪一个Miles。





无论这些科幻情节变得有多荒谬，甚至还涉及到“神秘的政府机构”，贝亚和路德创造了非常可信的角色，帮助这部剧集牢牢地和相关现实相联结。



















事实上，我不能想象还有哪位演员能够将这样的角色演绎得如此成功。这不仅要求演员在喜剧和剧情上的擅长；还需要演员有十足的亲和力，以至于不管他们的行为有多么卑劣，都能让观众对于两个Miles产生恻隐之心。更不用提路德的大部分场景都是自己的对立面，他却能在同一时间天衣无缝地呈现两种截然不同的表演。









最后要说的是，《悦纳新自我》是一部另类、古怪并且有趣的喜剧，而光是是保罗·路德精彩绝伦的双面表演也值得一看。





来自其他媒体的《悦纳新自我》影评：





《好莱坞报道》





Netflix的这部喜剧由保罗·路德一人分饰两角，出演一位饱受中年危机折磨的已婚男士，以及更加优雅版的自己的克隆。有时候高概念电影（美国电影业1970年代中期开始的电影生产与发行方式）的风险在于执行，Netflix最新的剧集《悦纳新自我》（基本上就是保罗·路德的克隆人很优秀）就是一个案例。





这样的风险也真的拖累了《悦纳新自我》，又一部风趣的闹剧，配合上路德和突破性地爱尔兰喜剧女演员艾斯林·贝亚（This way up）的表演。开局有点游刃有余，两个路德的出现，从这里似乎很难预见最终的失误。接着他们在第三集中的呈现显得非常奇特，成功演绎了一个好想法是如何变成羁绊的。





《综艺》





保罗·路德是一位天生的如此热情洋溢的演员，（而在剧中看到）他如此备受折磨实在是令人吃惊。这位颇具天赋的演员现年50岁，看起来却是如此年轻，以至于每每谈及，他的外表总是盖过其他一切特质。路德也仍然持有一位正在崛起的明星该有的活力和能量，而他似乎很喜欢去对抗这种特质。













而最终这项计划失败了，因为Miles没有被杀死。现在，Miles和他的克隆人必须共存，对他们共同生活的世界隐瞒双重身份的事实，这就为我们提供了两个形象，一位是我们之前就熟知的演员，还有一位是在痛苦中挣扎的表演者。





《Collider》









然而总有这样的感觉难以忽视，似乎剧集对于素材的挖掘可以更多、更深入也更深刻。不过，它仍然是Netflix唯一一部有两个保罗·路德的剧集，而光是这一点也足以让其值得观赏。尽管它和Miles一样，似乎对于挖掘自己的潜能丝毫不感兴趣。





《IndieWire》





路德轻松地担负起了双重责任。虽然这种分饰两角并不是他职业生涯里最大的挑战，但路德身上持续不断的明星吸引力还是值得一提的；即使他弄乱头发，换上一副悲伤的脸孔，甚至在出演可怜的Miles时一路骂骂咧咧，他仍旧没有完全丢失和现实的接壤。他的悲伤并不是毫无来由的，因为他背负着的岁月。







