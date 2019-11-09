波兰斯基的新片《我控诉》将于下周在法国公映。

罗曼·波兰斯基













波兰斯基与Valentine Monnier





“强奸是一枚定时炸弹，记忆并不会褪去，它会变成一只幽灵纠缠你，不知不觉中改变你。”Monnier对媒体说道，“我知道不会有任何刑罚，所以我才要谴责他的罪行，不让他逃过惩罚。”





Monnier告诉《巴黎人报》，1975年冬天，她跟着朋友一起去波兰斯基的小木屋滑雪，自己并不认识他。晚饭后，波兰斯基把她叫到了楼上，“生活没有训练我去怀疑”，上楼后她看到波兰斯基一丝不挂，并对她施暴，撕掉衣服并强奸了她，还试图强迫她吞下口服避孕药。她害怕波兰斯基为了保护名声杀死自己，所以不敢告诉媒体。





而波兰斯基通过他的法国律师Herve Temime告诉媒体，他坚决否认这项指控。





这不是波兰斯基身上第一次发生性丑闻。1977年波兰斯基性侵了13岁少女萨曼莎·盖默，使得他被指控多项罪名，他在狱中度过了42天的审前羁押，赶在判决前逃离美国，随后定居巴黎，之后再也没有回到美国。





不过萨曼莎·盖默17年6月请求洛杉矶高等法院撤销这一案件，并表示自己已经原谅了波兰斯基，相反媒体的关注造成的伤害比案件本身更大。





17年时也有一位名叫Marianne Barnard的加利福尼亚艺术家在推特上指控，波兰斯基曾经在她十岁的时候猥亵过她。这名女子爆料给英国《太阳报》说，波兰斯基曾经拍过她的裸照，以及在加利福尼亚马利布海滩上穿着皮草大衣的照片，但这项指控并没有得到证实。





《我控诉》剧照









影片入围了今年的威尼斯国际电影节，并获得评委会大奖，将于11月13日在法国公映。