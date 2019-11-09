《性感炸弹》将在12月20日在北美上映。

















马克·杜普拉斯 《早间新闻》直捣黄龙讲述了高层滥用权力引起的性侵丑闻议题，第一集开头就看到史蒂夫·卡瑞尔饰演的早间新闻男主播米曲·凯斯勒，因爆发性侵丑闻后被解聘。这个故事虽然和NBC早间新闻的丑闻雷同，但苹果和史蒂夫·卡瑞尔都否认米曲·凯斯这个角色是以麦特·劳尔作为模板。





呈现指控者和被指控者的视角之余，《早间新闻》让人耳目一新的精髓是对周遭人物遭遇的描绘，生动呈现他们是如何处理这个前所未有丑闻给他们造成的难题。这些人包含詹妮弗·安妮斯顿饰的共同女主播爱丽克丝·李维、马克·杜普拉斯饰演的早间新闻制作人等人在内。他们虽然天天和核心人物共事但并不知情，更不是丑闻的直接或间接受益人。但性侵风暴袭击，逼着他们不得不在逆境中求生存，因此时常必须面对前所未有的道德标准挑战。





饰演早间新闻制作人的马克·杜普拉斯，和哥哥杰伊·杜普拉斯是一对兄弟电影人，以低成本的人物特写故事起家，兄弟两人对电影的热爱不仅局限在导演，制片、编剧、演员也都有所涉猎。





所以像早间新闻节目制作人这样每天开始工作就要处理危机，这对马克·杜普拉斯一点都不陌生。 “我感觉我的导演和制作人经验，就是试着管理不同种人的个性，确保我的努力是有意义的，”马克·杜普拉斯说。 “所以，（查普）想尽办法带出其他人的最佳表现，这部分我很熟悉。在特定情境下耍一点小手段，又不要做的太糟糕，同时要处理很多很纤细又复杂的个性。“





《早间新闻》剧照





《早间新闻》里的查普就是这样的角色。他面对着人数众多的电视台高层以及早间新闻团队，必须悉心捧着每个人的自尊和满足大家的要求。 “即使最轻松的一天可能都有10个难题等着他解决，”心有戚戚焉的马克·杜普拉形容这就像指挥一个交响乐队，“再加上这么大的丑闻，这份工作几乎是不可能的任务。”





另一方面，查普是一位把所有精力和资源都放在早间新闻秀的超级制作人。他没有妻小、朋友稀少、对吃喝玩乐几乎没有欲望，全心投入在新闻价值中，一心一意想要把早间新闻秀做好。婚姻幸福且有许多不同业余是好的马克·杜普拉斯说，查普这部分的性格和他非常不一样，“有个可以了解、并扮演这个角色的机会，实在很难得，也是很独特的挑战。”





对新闻的执著成了查普的生活动力，但这份执念在他身上并未变成食古不化的坚持己见，他对新闻的热爱足以让他适时放下身段，只为了把新闻节目做好。 “我感觉这样的个性很有趣，一个愿意为了更长远的结果而妥协的人。查普试着游走在这个很难处理的处境。”





《性感炸弹》剧照













“我认为（塞隆）的演出绝对是她最精彩的表演之一，”马克·杜普拉斯大赞。









对《早间新闻》同剧演员兼制作人詹妮弗·安妮斯顿和瑞茜·威瑟斯彭，马克·杜普拉斯更是钦佩有加。他与詹妮弗·安妮斯顿讲要合作讲了很多年，却一直没遇到适合的题材和机会。这次《早间新闻》是两人第一次合作，分别饰演新闻主播和该节目的执行制作人。 “（这个角色）由（詹妮弗）出演再完美不过，充分展现她不同的演技，”杜普拉说，“我看完前两集后惊呼'这部电视剧将改变（詹妮弗）和拓宽了她的表演。”





“詹妮弗（安妮斯顿）是我遇过最善良真诚的人。我一直很惊讶，她作为一位电影巨星，全世界都想要从她身上得到点什么，”杜普拉斯接着说，“不过（詹妮弗安妮斯顿）没有因此架起防备，依旧非常开放且甜美。看她待人处事就很激励人心向上。”









“他手上好多事要做，但还是可以兼顾创意表演和做制片生意。这也是让我很想跟他看齐的特点。”





《患难兄弟情》









“但我想，可能有太多人在拍太多项目，价值感开始滑落，”杜普拉斯举例就像当年音乐开始上线流平台后就遇到这样的问题，“我想同样的也会发生在我们（电影人）身上。”





“所以我尽量确保我的作品有些社会贡献，或者让观众感觉舒压娱乐。不管是哪部作品，我都希望做到是有意义的成品。”杜普拉斯说。



