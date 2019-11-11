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没有这场战役，世界历史可能改写

隐藏在电影背后的“中途岛海战”真相

2019-11-11 08:53:28 来源：Mtime时光网

中途岛海战

一场改写历史的战役

战前背景

太平洋战争爆发，航母总动员

战斗过程

“命运五分钟”并不存在

战后发展

天皇掩饰惨败，电影人记录历史

这场传奇的战役中究竟发生了什么？历史比电影更加精彩。

中途岛卫星图

      时光网讯 在太平洋中部，有一座面积只有4.7平方公里的小岛。它距离美国旧金山2800海里，距离日本横滨也是2800海里。因为这种独特的地理位置，这部小岛得名中途岛（Midway Island）。

      在第二次世界大战的太平洋战场上，美国和日本海军围绕着中途岛展开了一场惊心动魄的战役。毫不夸张地说，这场海战改变了二战的进程。当然，在历史的长河中，也很可能悄悄改变了世界的面貌。


中途岛海战历史照片

      如果当年美军在中途岛战败，日本海军将威胁到美国西岸，迫使美国把急需送往欧洲前线的军事配备转移到美国东岸，这会造成欧洲战区出现军需短缺。同时，如果在中途岛战败，美军短期内将没能力在太平洋对日本海军做出有效反击。美国的工业实力在发挥出之前，就不得不坐在谈判桌前与日本求和。

      当然，幸好美军打赢了这场仗，并逐步取得战争的主导权。

      就在此刻，一部名为《决战中途岛》的好莱坞大片正在国内上映。该片导演罗兰·艾默里奇是德国人，叔叔还曾是二战时的德军飞行员，但他坚信中途岛海战对塑造当今和平世界的重要意义，“要是没有美国人，今天的世界会截然不同。”


罗兰·艾默里奇在《决战中途岛》片场

      在日军成功偷袭珍珠港后，美国在日本海军面前就处于明显的“敌强我弱”的状态。但在中途岛海战中，美军以仅损失一艘航母“约克城号”的代价击沉日本“飞龙”、“苍龙”、“赤城”、“加贺”四艘重型主力航空母舰，成为战争史上著名的以弱胜强的战役。

      这场传奇的战役中究竟发生了什么？历史比电影更加精彩。我们今天通过11个关键词聊聊隐藏在电影背后的“中途岛海战”真相。

   编辑：羊羊

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关键词： 中途岛海战

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