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《决战中途岛》北美周五力压群雄夺冠

四部新片混战 "闪灵"续篇《睡梦医生》获亚军

2019-11-10 09:24:26 来源：Mtime时光网

《决战中途岛》在周五拿下634万美元，预计该片周末三天成绩将在1800万美元左右，比预计要好些。

《决战中途岛》剧照

　　时光网讯 本周北美有四部新片大规模上映，周五成绩出炉，狮门的《决战中途岛》力压群雄夺冠。该片在周五拿下634万美元，预计该片周末三天成绩将在1800万美元左右，比预计要好些。美国观众在CinemaScore上给予该片A的评分，比烂番茄40%的新鲜度要好。该片也在中国同步上映。


《睡梦医生》

　　华纳出品、《闪灵》续篇《睡梦医生》周五收获520万美元，排名第二，比预期要低一些，预计周末三天将在1200万美元左右。该片由伊万·麦克格雷格丽贝卡·弗格森主演，续集故事发生在远眺酒店事件的35年后，伊万·麦克格雷格扮演的丹尼现在是一家老年关怀医院中，负责临终危重病人的一名心灵伤痕累累的护理员。他被迫监护一名与他有着相似能力的女孩。该片在CinemaScore上获得B+评价，比烂番茄70%的新鲜度要低。


《去年圣诞》

　　环球出品的喜剧、爱情片《去年圣诞》艾米莉亚·克拉克亨利·戈尔丁等主演，该片周五收入406万美元，获得第三的位置，预计周末三天也将在1200万美元左右。该片在CinemaScore上获得B-评价，比烂番茄49%的新鲜度要好。影片以伦敦为背景，讲述克拉克饰演的凯特诸事不顺，她在一间全年都销售圣诞礼物的商店里扮演精灵，却在遇到亨利·戈尔丁饰演的完美先生汤姆后发展出一段甜蜜的爱情故事。


《救火奶爸》

　　派拉蒙出品、约翰·塞纳主演的家庭喜剧片《救火奶爸》首日进帐355万美元，排名第四，预计周末三天将在1100万美元左右。该片在CinemaScore上获得B+评价，烂番茄24%新鲜度。该片讲述“赵喜娜”带领的消防队员们在灭火行动后遭遇史上最大挑战：照顾火灾现场救出的三个孩子。性格迥异的姐弟三人将这支消防队闹得鸡犬不宁，铁血战士硬核带娃的场景充满反差萌，笑料不断。

   编辑：边界

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