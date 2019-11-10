《决战中途岛》剧照 时光网讯
本周北美有四部新片大规模上映，周五成绩出炉，狮门的《决战中途岛》
力压群雄夺冠。该片在周五拿下634万美元，预计该片周末三天成绩将在1800万美元左右，比预计要好些。美国观众在CinemaScore上给予该片A的评分，比烂番茄40%的新鲜度要好。该片也在中国同步上映。
《睡梦医生》
华纳出品、《闪灵》
续篇《睡梦医生》
周五收获520万美元，排名第二，比预期要低一些，预计周末三天将在1200万美元左右。该片由伊万·麦克格雷格
、丽贝卡·弗格森
主演，续集故事发生在远眺酒店事件的35年后，伊万·麦克格雷格扮演的丹尼现在是一家老年关怀医院中，负责临终危重病人的一名心灵伤痕累累的护理员。他被迫监护一名与他有着相似能力的女孩。该片在CinemaScore上获得B+评价，比烂番茄70%的新鲜度要低。
《去年圣诞》
环球出品的喜剧、爱情片《去年圣诞》
由艾米莉亚·克拉克
、亨利·戈尔丁
等主演，该片周五收入406万美元，获得第三的位置，预计周末三天也将在1200万美元左右。该片在CinemaScore上获得B-评价，比烂番茄49%的新鲜度要好。影片以伦敦为背景，讲述克拉克饰演的凯特诸事不顺，她在一间全年都销售圣诞礼物的商店里扮演精灵，却在遇到亨利·戈尔丁饰演的完美先生汤姆后发展出一段甜蜜的爱情故事。
《救火奶爸》
派拉蒙出品、约翰·塞纳
主演的家庭喜剧片《救火奶爸》
首日进帐355万美元，排名第四，预计周末三天将在1100万美元左右。该片在CinemaScore上获得B+评价，烂番茄24%新鲜度。该片讲述“赵喜娜”带领的消防队员们在灭火行动后遭遇史上最大挑战：照顾火灾现场救出的三个孩子。性格迥异的姐弟三人将这支消防队闹得鸡犬不宁，铁血战士硬核带娃的场景充满反差萌，笑料不断。