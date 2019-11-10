双方达成和解协议，协议内容暂未公开，但据知情人士透露，“最终双方都不是赢家。”











《纽约的一个雨天》剧照





《纽约的一个雨天》于2017年底拍摄完成，由于忽然掀起的Metoo运动，伍迪·艾伦性侵7岁养女的指控被旧事重提，主演格蕾塔·葛韦格、丽贝卡·豪尔和提莫西·查拉梅等多位曾与之合作的影星纷纷发声，与之划清界限，宣布捐出片酬。被亚马逊雪藏之后，欧洲片商拯救了这部电影，该片已于9月18日登陆法国、10月3日登陆意大利、10月4日登陆西班牙、今秋登陆德国。目前已收获1150万美元票房，但该片一直未在美国上映。





今年2月，伍迪·艾伦向亚马逊影业提出高达6800万美元的赔偿诉讼，指控这家流媒体公司因“25年前的一项毫无根据的指控”而终止双方的四部电影发行协议。





围绕此案，亚马逊影业也曾予以回击。亚马逊指出，艾伦的举动与后果确保了亚马逊永远不可能从四部电影的合作当中获得收益，并且亚马逊已经提前支付给艾伦1000万美元的签字费。