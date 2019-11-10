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近期电影《霹雳娇娃》
中国区同名主题推广曲受到网络热传，这首歌的演唱者正是被网友们称为“中国娇娃”的宋佳
。宋佳首次献唱好莱坞大片便展现出了强大的爆发力，并在接受媒体采访时表示“这首歌曲和这部电影一样，都想传达的是女性的力量，希望自己能够传递给观众这种精神。”
电影《霹雳娇娃》
由“小K”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡领衔主演，将于11月15日全国上映。
在问到《霹雳娇娃》
这部电影的主题曲想要表达的含义是什么，宋佳表示“这是一种女性的力量，你的独立与自信，你的优雅与性感，都是当代女孩最应该有的样子，每个女孩都很了不起，都很美；每个女孩都应该好好的爱自己。”这也正是电影所要表达的主题。
在被问及自己首次献唱好莱坞推广曲的感受时，作为《霹雳娇娃》“特派天使”的宋佳表示，自己是被电影里女孩所拥有的无限魅力和强大潜力所感染，“想要把这首歌唱好，想要传递给大家这首歌的精神和力量感”。
“想跳舞！”宋佳笑着说这是听到这首歌的第一感受，“特别过瘾，爽啊！这首歌旋律很好听，很洗脑，脑子里都是这个旋律”，洒脱爽朗的宋佳也用特别“接地气儿”词语表达自己的感受。同时宋佳表示，这首节奏感很快的歌曲是一次特别的尝试，但自己很喜欢：“因为电影要传递的精神和表达的主题，包括这首歌要表达的主题跟我心中期待的东西非常一致，所以很顺其自然的就演唱了这首曲子”。
电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》、《X战警》）等人联袂主演。