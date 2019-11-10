“特派天使”宋佳推荐《霹雳娇娃》，她在接受媒体采访时表示“这首歌曲和这部电影一样，都想传达的是女性力量，希望自己能够传递给观众这种精神。”





在被问及自己首次献唱好莱坞推广曲的感受时，作为《霹雳娇娃》“特派天使”的宋佳表示，自己是被电影里女孩所拥有的无限魅力和强大潜力所感染，“想要把这首歌唱好，想要传递给大家这首歌的精神和力量感”。











“想跳舞！”宋佳笑着说这是听到这首歌的第一感受，“特别过瘾，爽啊！这首歌旋律很好听，很洗脑，脑子里都是这个旋律”，洒脱爽朗的宋佳也用特别“接地气儿”词语表达自己的感受。同时宋佳表示，这首节奏感很快的歌曲是一次特别的尝试，但自己很喜欢：“因为电影要传递的精神和表达的主题，包括这首歌要表达的主题跟我心中期待的东西非常一致，所以很顺其自然的就演唱了这首曲子”。

电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》、《X战警》）等人联袂主演。











