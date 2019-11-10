《僵尸之地2》是一部轻松幽默的系列动作电影，或许没有之前第一部那么具有原创性，但回归本片的演员们，对角色都进行了很好的诠释，新加入的佐伊·达奇，也给这部系列电影带来了一股新风尚。





《僵尸之地》和《僵尸之地2》十年对比 这几位领衔主演在参演第一部电影后，将在本部电影中继续演绎各自人物角色的绝妙风采。在第二部中，新加入的演员有罗莎里奥·道森、佐伊·达奇、托马斯·米德迪奇和卢克·威尔逊。





这部电影故事的发生时间是距离上一部电影故事的十年之后，我们这几位主演人员在第二部生活的世界中充满丧尸，而他们也已经习惯这种生活了。





这部电影呈现出了强烈的喜剧效果，动作戏也不少，差不多跟第一部一样精彩。但由于自从第一部电影上映以后，各大媒体上关于丧尸的题材激增，也导致这第二部电影失去了一些亮点。





第二部故事设定在十年之后，一开篇呈现在观众面前的就是Tallahassee（伍迪·哈里森饰）、Columbus（杰西·艾森伯格饰）、Wichita（艾玛·斯通饰）和Little Rock（阿比吉尔·布莱斯林饰）四位主演，孩子们已经长大了，他们开始像一家人一样一起在废弃的白宫生活着。





Tallahassee一直扮演并担当Little Rock的父亲形象，而最终Little Rock在这种生活关系中感到越来越窒息，她想要去认识一些跟自己年龄相仿的人。与此同时，Columbus向Wichita求婚，而此举让Wichita感到自己被他俩的关系禁锢住了。这两个女孩突然决定离家出走，要离开Columbus和Tallahassee，发生了一系列冒险故事。















《僵尸之地2》中字终极预告 因此当《僵尸之地》最初上映时，在当时算是一个新颖的题材，融合了R级别的僵尸暴力和幽默搞笑的成分。因此，就算这些元素在第二部中仍然奏效的话，也给人感觉没有之前2009年第一部那么具有原创性了。





本片导演鲁本·弗雷斯彻去年执导的《毒液》大获成功，后来继《毒液》之后又推出了一些高质量的娱乐作品，但有时会让人觉得他总是过于依赖过去的成就了。《僵尸之地2》的编剧略特·里斯和保罗·韦尼克很会写剧本，虽然他们这次写的剧本内容不太注重故事情节，但充满了各种动作戏、幽默桥段和人物角色的成长和发展。





总之，这部电影的剧本实际没有任何新东西，跟第一部没什么区别，而现如今观众们更加期待2019年的僵尸电影能有更多新意，大家的期望会更高。





主演伍迪·哈里森、杰西·艾森伯格、艾玛·斯通和阿比吉尔·布莱斯林的表现都非常出色，他们对自己的角色了如指掌，知道该怎么演好这些人物，但同时，他们可能也是太过熟悉这些角色了。因为这些演员们跟这些角色的联系太过紧密，因此总给人感觉他们好像仅仅是在重复上一部电影的表演。





《僵尸之地2》佐伊达奇 实际上，第二部电影中确实加入了很多新角色，而原有角色跟这些新角色之间形成了新的相互关系，正是这些给这部电影注入了新鲜的元素和空气。





女演员罗莎里奥·道森是这部电影中很受欢迎的新角色，她在片中饰演一名僵尸末日劫后余生的幸存者Nevada，非常刻板严肃，她同时也是伍迪·哈里森饰演的Tallahassee的爱慕对象。罗莎里奥·道森的表演充满力量、强悍又带有幽默感，给本部电影的演职团队打了一剂强心针。





影片中还有卢克·威尔逊和托马斯·米德迪奇分别扮演Albuquerque和Flagstaff，从本质上说其实他们两人就是Tallahassee和Columbus的二重身。托马斯·米德迪奇高度模仿了杰西·艾森伯格特有的演讲式说话腔调，而卢克·威尔逊捕捉并模仿到了伍迪·哈里森在影片中那种虚张声势的感觉。





这种相互模仿映射Tallahassee和 Columbus角色的想法既滑稽又搞笑，不过制片人也很明智，并没有把这个玩笑开得太大，搞笑的时间没有持续太久。





在影片中，佐伊·达奇饰演Madison，她的表现确实能真正称得上是喜剧表演，可以说她的表演拯救了整部电影，而且每一个她出现的镜头，都十分抢眼。





佐伊·达奇饰演的Madison，是个十足的“傻傻的金发美女”或者叫“山谷女孩（脑残女）”，行为举止各种秀逗搞笑。杰西·艾森伯格和艾玛·斯通的表演跟佐伊·达奇形成了完美互动，Madison的出现也给杰西·艾森伯格和艾玛·斯通两人角色的人物关系增添了必要的、也是很有趣的活力元素。佐伊·达奇给Madison这个角色注入了鲜活的生气，不管她行为如何，都让她看上去有点傻傻的可爱。





她就像代表了刚从真人秀节目《好莱坞女孩》中走出来的千禧一代，从这个角度看这些新新人类如何在丧失末日中求生存，也是件很有意思的事情。





佐伊·达奇是资深女演员莉·汤普森的女儿（莉·汤普森饰演《回到未来》中Marty McFly的母亲），她在《美丽生灵》、《吸血鬼学院：嗜血姐妹》和《各有少年时》中都参加了演出。但《僵尸之地2》对她来说，绝对是一个自我突破的人物角色。





总之，《僵尸之地2》是一部轻松幽默的系列动作电影，或许没有之前第一部那么具有原创性，但回归本片的演员们对角色进行了很好的诠释，新加入的演员们，尤其是佐伊·达奇，给这部系列电影也带来了一股新风尚。









《僵尸之地2》外媒评论：

《僵尸之地2》电视预告 这部电影是冒着听上去很老土的风险推出的，这种愉悦人神经的血腥屠杀电影，是那些让人浑身打冷战的影视作品类型产生出来的副产品——就像是《行尸走肉》，在剧情一开始就建立起属于这种类型电影的冷血基调，当Rick Grimes在试播剧中开枪射击丧尸小女孩时就开始了。 这部电影是冒着听上去很老土的风险推出的，这种愉悦人神经的血腥屠杀电影，是那些让人浑身打冷战的影视作品类型产生出来的副产品——就像是《行尸走肉》，在剧情一开始就建立起属于这种类型电影的冷血基调，当Rick Grimes在试播剧中开枪射击丧尸小女孩时就开始了。





言归正传，说到《僵尸之地2》，片中的幽默感让每一次杀戮场面都变成有点让人作呕的笑料，编剧们很卖力的让这些笑点确实成为了笑点，但就像那些令人毛骨悚然的卡通作品一样，当《BB鸟与歪心狼》中的歪心狼能神奇的从各种不可思议的创伤中恢复如初，《僵尸之地2》的制作基调也否定了对人类生命现实的基本尊重。





也许你会说，这就是一部电影而已，但就像是这部电影名称中提到的“双连击”那样，这就好比是一场第一人称的射击游戏，而社会也不会仅仅只是被动的静坐在那里，社会不会任由嘲笑和平主义的思想泛滥，也不会对那些极端的暴力倾向轻描淡写一带而过。否则那样的话我们就变成丧尸了，而这个玩笑则是开在了我们自己身上。

《僵尸之地2》先导预告 《好莱坞报道者》：《僵尸之地2》一开篇就有点打破“第四堵墙”的意味在里面（即打断了电影和观众之间的阻隔，演员跳出角色表演，与观众互动），我们的叙述者和主人公Columbus（杰西·艾森伯格饰）深知现在的观众们在丧尸类电影方面有着太多选择，他很感激大家能够再次回来选择观看他这部丧尸末日题材的电影。 《僵尸之地2》一开篇就有点打破“第四堵墙”的意味在里面（即打断了电影和观众之间的阻隔，演员跳出角色表演，与观众互动），我们的叙述者和主人公Columbus（杰西·艾森伯格饰）深知现在的观众们在丧尸类电影方面有着太多选择，他很感激大家能够再次回来选择观看他这部丧尸末日题材的电影。





本片编剧略特·里斯和保罗·韦尼克，十年前也担当了《僵尸之地》第一部的编剧，从那之后这两位还担当了《死侍》的编剧。但杰西·艾森伯格并不是瑞安·雷诺兹，而这部电影很大程度上也放弃了这种策略。《僵尸之地2》能够给观众们提供十年前呈现给大家的更多的观影乐趣，这样的话这部电影又为何不采取这种路线和策略呢？





该片云集了第一部中出现的明星们，同时还加入了几个扮演幸存人类的新角色，对于我们这些在黑暗时代还觉得丧尸片看着令人舒服的人们来说，虽然我们也觉得这样有些自相矛盾，但这部片子也算是带来了极大的娱乐价值。





这部电影的新元素和内容并没有大获全胜，有些情节看上去就像是故意安排的，像是种义务——特别像是这对痛苦纠结的情侣：Columbus和那位闲不下来的Wichita（艾玛·斯通饰）。丧尸们虽有威胁但也只是步履蹒跚的前行，就像是他们那些包不住骨头的腐肉一片片往下掉一样，丧尸类题材的电影对观众们来说也在一点点失去吸引力。

《纽约时报》：《僵尸之地2》在内容上只在一方面获得了搞笑的效果。跟之前第一部一样，但更重要的是，在第二部中片方意识到了丧尸已经成为现代流行文化中的陈词滥调，而且也对这个事实欣然接受。





在《僵尸之地》中，没有什么能与比尔·默瑞的表演相媲美的了——现在我们这样说这么多仍然会有一种在剧透的感觉——但是第二部的演员们都在以一种能获得丰厚回报的亲和力去拍这部戏，尽管这么做看上去有点傻。





这部片中没有演员工作得特别卖力，包括这些新加入的新面孔也是一样。这些新人有罗莎里奥·道森、卢克·威尔逊、阿万·乔贾、托马斯·米德迪奇和佐伊·达奇。佐伊·达奇是个抢镜王，她在剧中扮演Madison（在《僵尸之地》中有个惯例，片中人物的名字都来源于美国的城市名），她藏身在商场冷冻酸奶柜里躲过了丧尸末日的浩劫。





Madison是个金发碧眼的姑娘，但脑子也确实不大灵光，不过佐伊·达奇的精彩表演给这个生硬刻板的人物形象增添了活力和狡黠的成分。本片中还加入了其他一些讽刺内容——像嬉皮士、猫王——这些内容确实有点新意。但为了避免无聊，片中僵尸血四处飞溅，各种辛辣的语言也是遍地开花，而且内容很多、传播速度也很快。