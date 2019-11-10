原告李某某诉称， 2018年其撰写的展现真实消防员工作和生活的独创原著长篇小说作品《火烈鸟》在网上连载。2019年7月份，应文化发展出版社之约，正式出版了纸质长篇小说《烈火无声》。2019年8月，电影《烈火英雄》在影院热映，后经其对比发现，电影《烈火英雄》在故事背景、人物设置人物关系、主要情节设置、特殊细节、结局安排等方面的表达内容大量抄袭、剽窃原告作品《火烈鸟》。





《烈火英雄》海报 原告李某某认为，华夏电影发行有限责任公司、博纳影业集团股份有限公司等8家公司出版的电影《烈火英雄》大量抄袭、剽窃其作品，严重侵犯了其享有的作品改编权、作品署名权获得报酬权等著作权。故其诉至法院，要求判令8家公司立即停止出版发行电影《烈火英雄》、在全国性媒体或法院认可的书面声明向其公开赔礼道歉、赔偿经济损失300万元。





据悉，电影《烈火英雄》在海报和正片中，均明确提及该片改编自鲍尔吉·原野长篇报告文学《最深的水是泪水》，该片以2010年“大连7·16油爆火灾”为故事原型，这次火灾的救援过程堪称是“世界消防史的一个奇迹”。目前《烈火英雄》片方尚未对此事进行回应。