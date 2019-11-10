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疑涉抄袭？《烈火英雄》出品方被起诉

改编自鲍尔吉原野长篇报告文学 票房超16亿

2019-11-10 15:47:53 来源：Mtime时光网

《烈火英雄》疑涉抄袭，八家电影出品方被起诉，原告李某某称该片在各方面表达大量抄袭、剽窃其享有著作权的作品《火烈鸟》。日前法院已受理此案，案件正在进一步审理中。
       时光网讯陈国辉执导、黄晓明杜江等主演，在暑期档热卖的电影《烈火英雄》，曾拿下超过16亿票房，但最近这部电影却惹上了官司。

       

北京海淀法院已受理此案

11月10日，北京海淀法院官方微博发布案件播报，原告李某某称以电影《烈火英雄》在各方面表达大量抄袭、剽窃其享有著作权的作品《火烈鸟》为由，将该电影的8家出品发行公司诉至法院，要求判令立即停止出版发行电影《烈火英雄》，发布书面声明公开赔礼道歉并赔偿经济损失300万元。日前，法院已受理此案，案件正在进一步审理中。

       原告李某某诉称， 2018年其撰写的展现真实消防员工作和生活的独创原著长篇小说作品《火烈鸟》在网上连载。2019年7月份，应文化发展出版社之约，正式出版了纸质长篇小说《烈火无声》。2019年8月，电影《烈火英雄》在影院热映，后经其对比发现，电影《烈火英雄》在故事背景、人物设置人物关系、主要情节设置、特殊细节、结局安排等方面的表达内容大量抄袭、剽窃原告作品《火烈鸟》。

       

《烈火英雄》海报

原告李某某认为，华夏电影发行有限责任公司、博纳影业集团股份有限公司等8家公司出版的电影《烈火英雄》大量抄袭、剽窃其作品，严重侵犯了其享有的作品改编权、作品署名权获得报酬权等著作权。故其诉至法院，要求判令8家公司立即停止出版发行电影《烈火英雄》、在全国性媒体或法院认可的书面声明向其公开赔礼道歉、赔偿经济损失300万元。

　　据悉，电影《烈火英雄》在海报和正片中，均明确提及该片改编自鲍尔吉·原野长篇报告文学《最深的水是泪水》，该片以2010年“大连7·16油爆火灾”为故事原型，这次火灾的救援过程堪称是“世界消防史的一个奇迹”。目前《烈火英雄》片方尚未对此事进行回应。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 烈火英雄 抄袭
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