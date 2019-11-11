时光网讯
上周末，北美市场共有四部起映规模超2000家影院的新作进驻市场，但无一部开画突破2000万美元，整体呈现一派“菜鸡互啄”的场面。狮门发行的战争片《决战中途岛》
周五在3200多家影院开画，首周三天录得1750万美元，表现在四部新片中突围，摘得周末票房冠军。
虽然几部新片对市场没有明显的提振， 但周末大盘保持不跌，而11月市场也继续处于不温不火的状态。
2019年第45个周末的票房榜前十名影片累计票房仅报9975万美元，周末大盘环比微涨0.4%，比《绿毛怪格林奇》
开画登顶的去年同期（大盘1.526亿美元）则暴跌35%。北美市场在11上旬仅产出票房1.98亿美元， 大盘同比去年暴跌21.4%，创下自2011年以后的最差成绩。初步估计，在感恩节档的《冰雪奇缘2》
开画之前，市场冷清的局面将难有改观。
北美周末票房前十名 2019.11.08- 11.10（单位：万美元）
派拉蒙发行的喜剧片《救火奶爸》
也于上周五开画，首周末在3125家影院录得1280万美元，表现略逊于《睡梦医生》
，位列周末榜季军。
本片由《百货战警2》
导演安迪·菲克曼掌镜，由约翰·塞纳领衔主演，故事叙述一群菁英消防队员在救了三个兄弟姐妹后却因找不到他们的父母，而只好暂时充当其褓姆，但缺乏照料经验的他们却被调皮的小孩们搞得天翻地覆。影片原定于2020年3月才上映，在提前四个月面世后，也未能取得突破性的开画成绩。
计入海外部分市场的开画收入，影片全球首周票房达1530万美元，刚达到成本线的五成。《救火奶爸》
在影院调查CinemaScore中得到“B+”，观众口碑还算合格；不过其只在烂番茄网站得到24%（38家媒体，均分3.9/10），媒体评价在四部新片中垫底。评论表示，“影片以滑稽的动作搞笑为主，缺乏故事逻辑和基本的节奏”。
环球发行的爱情喜剧《去年圣诞》
首周在3448家影院开画，三天进账1160万美元，排在周末榜第四。影片由《伴娘》
的保罗·费格执导并监制，艾米莉亚·克拉克（《权力的游戏》
）、亨利·戈尔丁（《摘金奇缘》
）联合主演，故事讲述不幸的年轻女孩凯特接受了在百货公司担任圣诞老人的工作，但她在那里遇见了汤姆，而使她的生活发生了新的变化 。影片故事创意来自奥斯卡影后艾玛·汤普森极其丈夫，而她本人也有参与本片的编剧并且亲自出演角色。
《去年圣诞》
开画首日斩获406万美元（含提前场），开局要比《救火奶爸》
高14%，不过后者在周末表现更好而成功逆袭。影片制作成本也为3000万美元左右，而鉴于爱情题材在海外地区更加有市场，也应该能比《救火奶爸》
更容易收回成本。
保罗·费格上部作品《一个小忙》制作成本仅为2000万美元，最终在全球范围录得9764万美元的票房，《去年圣诞》
想要赶超恐怕并不轻松。影片在烂番茄网站只得到49%的好评率（均分5.5/10），媒体评价也远逊于《一个小忙》
（好评率85%，均分6.98）。
Well Go USA发行的国产校园霸凌题材电影《少年的你》
上周末在北美70家影院开画，三天吸金103万美元，挤进周末榜前20名。影片开画成绩比一个月前的《我和我的祖国》高出17%，成为继《流浪地球》《哪吒》后，又一部开画破百万美元的华语电影。
亚马逊出品的剧情片《宝贝男孩》
周五起在4家影院点映，三天拿下28.9万美元，馆均成绩超过7万美元，位列年度最佳馆均前五名。由希亚·拉博夫和《奇迹男孩》
诺亚·尤佩主演的这部影片以两条时间线，展现了一对父子之间充满争议的关系，以及十年来两人试图修复心障的历程。影片媒体好评率高达93%，有望成为本届颁奖季的热门选手。