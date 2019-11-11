你关心的都在这里





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《决战中途岛》内地同步开画首周末票房接近北美











上周五与北美同步开画的战争大片《决战中途岛》首周末票房轻松破亿，三天报收1.1亿，接近北美票房九成，但上映三日票房依然被《少年的你》压制，一直处于亚军地位，《少年的你》目前累计票房13.8亿今日有望破14亿，目前已超越《泰囧》位居国产影史票房第25位，宁浩监制，大鹏柳岩主演《受益人》上映三日，紧随《决战中途岛》其后，累计票房1.06亿。





01. 《决战中途岛》北美开画低调夺冠













虽然几部新片对市场没有明显的提振， 但周末大盘保持不跌，而11月市场也继续处于不温不火的状态。

02. 尼古拉斯·凯奇主演的《格兰德岛》首曝剧照









尼古拉斯·凯奇主演的《格兰德岛》首曝剧照，影片讲述一位年轻父亲遭人诬陷为谋杀案罪犯，为了证明自己的清白，他必须要在自己经历过的一系列恐怖而离奇的事件中寻找线索和答案。影片由斯蒂芬·S·坎帕内利(《印第安·豪斯》)、Iver William Jallah共同执导，Iver与里奇·罗纳特(《驯鹰者的崛起》)共同操刀剧本。





03. 《小丑》将成今年首个破10亿美元票房的非迪士尼电影













由杰昆·菲尼克斯主演的这部“金狮奖”获奖作品全球累计票房已达9.84亿美元，已大幅提升R级影片全球票房纪录，本片将成为今年首部未在内地上映而全球破10亿美元的电影的同时，也将成为今年首部票房破10亿美元的非迪士尼电影。

04. 凯文费奇回应马丁斯科塞斯批评漫威电影言论







漫威首席创意官、打造了漫威电影宇宙的凯文·费奇首次打破沉默，对THR发表公开言论来回应他对于马丁·斯科塞斯批评漫威电影的看法。他简单地表示，“每个人对艺术都有不同的定义。” ​





05. 罗伯特·德尼罗、摩根·弗里曼《回归之路》首曝剧照







罗伯特·德尼罗、汤米·李·琼斯、摩根·弗里曼主演，乔治·加洛执导的动作喜剧新片《回归之路》首曝剧照，德尼罗饰演一个欠黑帮老大(弗里曼饰)债的人麦克斯·巴伯。于是在一部剧本很差的西部片中，他选了一个自暴自弃、有自杀倾向的牛仔影星杜克·蒙塔纳(琼斯饰)来演主角，并打算在开拍的头几天杀死他 ，从而制造一起保险诈骗案。可杜克突然振作起来，弥补了他过去的错误，并带领麦克斯与其他人一起走上了回归之路。该片由乔希·波斯纳与导演共同根据上世纪70年代的同名电影撰写剧本。