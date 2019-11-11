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《他们已不再变老》曝"亲历真实"预告

"指环王"导演彼得∙杰克逊耗时四年打造纪录片

2019-11-11 10:35:04 来源：Mtime时光网

《他们已不再变老》今日上映曝光"亲历真实"预告，彼得∙杰克逊导演邀请《指环王》制作班底，耗时四年倾力打磨这部纪录片，将百年黑白胶片还原为3D全彩影像。
       

《他们已不再变老》“亲历真实”版预告

时光网讯 《指环王》《霍比特人》系列导演彼得∙杰克逊执导的战争纪录片《他们已不再变老》今日上映。彼得∙杰克逊邀请《指环王》制作班底携手顶尖特效团队，耗时四年倾力打磨，将百年黑白胶片还原为声色鲜活的3D全彩影像。同时影片曝光“亲历真实”版预告，影片正在全国艺联专线热映中。

       彼得∙杰克逊带领制作团队，在庞杂的一战史料库里甄选素材并进行影像重塑，整个过程耗时四年才让百年前的残损黑白画面变得有声有色，立体鲜活。他们在看完大约250个小时的胶片，听完来自241个老兵近600个小时的访谈后甄选素材并进行重新剪辑，仅这个过程就花费一年时间。

       胶片因年代久远受到污染甚至布满划痕，制作团队需要逐一将其清理去噪，然后把每个镜头的帧率从13帧每秒调制到24帧每秒来保证播放的流畅。来自Stereo D的数百名艺术家参与了最艰难的着色阶段。

       

《他们已不再变老》今日上映

为了让老胶片的颜色既还原真实又清晰自然，彼得∙杰克逊亲自探访一战实地，拍摄了1000多张照片用来为场景上色作参考。同时每位士兵的军装、徽章、小物件等一切细节都要复原成最真实的色彩，团队用一战遗留的制服实物进行比对，共调制近4000种颜色，进行无数次尝试最终才呈现出最具真实感的历史画面。

       彼得∙杰克逊的祖父曾参加一战并饱受战争创伤，这使身为资深一战迷的彼得∙杰克逊试图从普通士兵视角，以全新形式重构人们对战争的想象与认知。通过极具真实感的呈现，影片更能激发现代人的追问：年轻士兵奉献青春和生命的意义是什么？他们到底为何而战？

       同时彼得∙杰克逊让年轻一代置身战场，揭开历史的真实面目，并反思自己的家族中是否有人曾被卷入一战，个体的命运如何被这场百年前惨烈无比的战争改写。彼得∙杰克逊接受采访时表示：“这是一部非历史学家拍给非历史学家的电影。”作为生活在和平年代的人们，都应走进影院感受那个战火纷飞的年代，了解那段有温度、有人性的历史。

   编辑：隐饮

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关键词： 他们已不再变老
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