时光网特稿
标志着奥斯卡提名喜剧演员艾迪·墨菲
凯旋归来的传记电影《我叫多麦特》
，近日在Netflix播映后备受好评，电影聚焦于著名黑人喜剧演员、《多麦特》（1975）系列电影主演鲁迪·雷·摩尔。
摩尔在70年代作为单口相声演员出道，深受理查德·普莱尔、雷德·福克斯等黑人喜剧明星的影响，他创造了另一个自我——多麦特，作为1975年自费拍的同名电影的主角，该片围绕一个精通功夫的皮条客/夜总会老板展开故事，之后又打造了三部续集。
艾迪·墨菲感叹这部电影他筹备了十五年。导演克雷格·布鲁尔
则强调这依然是“我们最喜欢的艾迪·墨菲风格”的电影，但会有不一样的感觉，会令人惊喜。同时他还预测艾迪·墨菲的表演会在颁奖季中拿到提名。
很开心地告诉大家，你们都非常喜爱的艾迪·墨菲用足以定义他的职业生涯的巅峰演技，在《我叫多麦特》里回归了。他把鲁迪·雷·摩尔演活了。
近日时光网独家专访到这位传奇喜剧演员，谈他的新片《我叫多麦特》。
Mtime：你提到你小时候就看过多麦特的电影，听过他的唱片，但你是什么时候知道他背后的故事，并想要制作本片的？
艾迪·墨菲：成年之后，我自己也进入了电影行业，我开始看各种电影，所以我是进入电影行业之后才得知他的故事，瞬间就被他迷住了。因为我的电影生涯和他完全相反，我从一开始就很幸运，没怎么试镜，而且第一部电影就大卖，所以我的路比他轻松得多。我对他着迷，是因为他要做很多努力，我不知道他是怎么拍出这些电影来的，他自己出钱拍电影，唱片也是自己出钱录制的，所以他给了我很多启发。
Mtime：对于片中的鲁迪来说，“多麦特”这个角色似乎是他逃避自我的一种方式，让他可以成为另一个人，你自己也扮演过一些非常疯狂的角色，你是否对此也有共鸣？表演对你来说是否是一种自我逃避？
艾迪·墨菲：我从来不这么想，我从来没有逃避的冲动，在饰演一个角色的时候，我可以切换自如，如果我要演一场戏，空闲的时候我可以和你正常聊天，但是导演一喊action，我就能马上入戏，我可以切换自如。
Mtime：你在本片中重现了1975年电影《多麦特》的诸多经典场景，你是否有一种玩天价cosplay的感觉？
艾迪·墨菲：不会，但有时候后感觉很不真实，因为这部电影我看过太多遍了，现在要重现里面的场景，我们去了当时的拍摄外景地，我们还一度请到《多麦特》当年的摄影导演，帮助我们重现电影场景，感觉真的很不真实。
Mtime：克雷格·布鲁尔为什么是本片导演的最佳人选？
艾迪·墨菲：
我看过他的《穿流熙攘》和《黑蛇呻吟》
，所以我是他的影迷。我们一开始考虑了好几个导演人选，但是见到他本人后，我发现他也是鲁迪·雷·摩尔的死忠粉，他对鲁迪的了解比我还多，他是本片导演的完美人选。
但是公司的人说，他从来没有拍过喜剧片，他真能搞定吗？我说这也不是喜剧片啊，这不是传记片，也不是喜剧片，它只是讲述一个喜剧演员做的一些好玩的事情，这是一个坚持自己的想法的人，克雷格是完美人选，因为他导得非常好，所以我把下一部电影也交给他做。
艾迪·墨菲：他是我唯一真正模仿的角色，我一直想要学他的样子，在电影史上，就我所知，还没有哪个人能像李小龙这样让观众激动发狂，电影院放李小龙的电影时，观众激动到让电影被迫停放，管理人走出来说，听着，你们如果不好好坐下来，电影就不放了，因为观众都疯了，上蹿下跳，没有人能像李小龙一样让观众这么激动，这是我亲眼所见。