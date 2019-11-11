时光网独家专访传奇喜剧演员艾迪·墨菲，谈他备受好评的新片《我叫多麦特》。





摩尔在70年代作为单口相声演员出道，深受理查德·普莱尔、雷德·福克斯等黑人喜剧明星的影响，他创造了另一个自我——多麦特，作为1975年自费拍的同名电影的主角，该片围绕一个精通功夫的皮条客/夜总会老板展开故事，之后又打造了三部续集。















很开心地告诉大家，你们都非常喜爱的艾迪·墨菲用足以定义他的职业生涯的巅峰演技，在《我叫多麦特》里回归了。他把鲁迪·雷·摩尔演活了。





近日时光网独家专访到这位传奇喜剧演员，谈他的新片《我叫多麦特》。











Mtime：你提到你小时候就看过多麦特的电影，听过他的唱片，但你是什么时候知道他背后的故事，并想要制作本片的？





艾迪·墨菲：成年之后，我自己也进入了电影行业，我开始看各种电影，所以我是进入电影行业之后才得知他的故事，瞬间就被他迷住了。因为我的电影生涯和他完全相反，我从一开始就很幸运，没怎么试镜，而且第一部电影就大卖，所以我的路比他轻松得多。我对他着迷，是因为他要做很多努力，我不知道他是怎么拍出这些电影来的，他自己出钱拍电影，唱片也是自己出钱录制的，所以他给了我很多启发。





多伦多首映





艾迪·墨菲：我从来不这么想，我从来没有逃避的冲动，在饰演一个角色的时候，我可以切换自如，如果我要演一场戏，空闲的时候我可以和你正常聊天，但是导演一喊action，我就能马上入戏，我可以切换自如。











Mtime：你在本片中重现了1975年电影《多麦特》的诸多经典场景，你是否有一种玩天价cosplay的感觉？





艾迪·墨菲：不会，但有时候后感觉很不真实，因为这部电影我看过太多遍了，现在要重现里面的场景，我们去了当时的拍摄外景地，我们还一度请到《多麦特》当年的摄影导演，帮助我们重现电影场景，感觉真的很不真实。











Mtime：克雷格·布鲁尔为什么是本片导演的最佳人选？









但是公司的人说，他从来没有拍过喜剧片，他真能搞定吗？我说这也不是喜剧片啊，这不是传记片，也不是喜剧片，它只是讲述一个喜剧演员做的一些好玩的事情，这是一个坚持自己的想法的人，克雷格是完美人选，因为他导得非常好，所以我把下一部电影也交给他做。















艾迪·墨菲：他是我唯一真正模仿的角色，我一直想要学他的样子，在电影史上，就我所知，还没有哪个人能像李小龙这样让观众激动发狂，电影院放李小龙的电影时，观众激动到让电影被迫停放，管理人走出来说，听着，你们如果不好好坐下来，电影就不放了，因为观众都疯了，上蹿下跳，没有人能像李小龙一样让观众这么激动，这是我亲眼所见。