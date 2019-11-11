此次在第四届“伦敦东亚电影节”之上电影《麦路人》以闭幕影片的身份进行“欧洲首映”，男主角郭富城更是以电影节评审成员全票通过的成绩一举斩获“最佳男主角”的殊荣。





“伦敦东亚电影节”作为伦敦宣传和发展东亚电影与文化的影界盛会，一直致力于通过影像，促进亚洲电影行业的发展，构建起东西方文化交流的桥梁。此次在第四届“伦敦东亚电影节”之上电影《麦路人》以闭幕影片的身份进行“欧洲首映”，男主角郭富城更是以电影节评审成员全票通过的成绩一举斩获“最佳男主角”的殊荣。















此次二度在英国夺得影帝，郭富城十分开心，他在上台发表得奖感言表示：“很开心可以凭《麦路人》这部电影得到最佳男主角奖，因为这是一部充满情感的电影，我百分之百地投入到表演当中，可以说用演到心力交瘁来形容，谢谢电影中每一位好演员，还有谢谢导演的信任，遇上好剧本，是演员最大的梦想，我希望演员是我的终生事业。”













电影《麦路人》取材于真实事件，“麦路人”又被称为“无家者”，指很多底层劳动者晚上无家可归，选择在24小时快餐店过夜。影片的灵感就取材于这个全世界社会中都存在的悲情实况。





导演黄庆勋表示：“我首次执导长片，得到不同的影展认同，更为郭富城再拿下了最佳男主角奖，我的内心很激动和荣幸。”





不仅如此，影展组委会还高度评价了《麦路人》的社会意义，组委会认为这是一部饱含情感的电影作品，更是近年来难得一见的话题佳作，影片虽然没有令人炫目大场面，但是却处处体现了戏味与人情味。





编辑：hello王小羊