网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

演技派天王郭富城二夺英伦影帝

社会热话电影《麦路人》闪耀伦敦

2019-11-11 11:21:45 来源：Mtime时光网

此次在第四届“伦敦东亚电影节”之上电影《麦路人》以闭幕影片的身份进行“欧洲首映”，男主角郭富城更是以电影节评审成员全票通过的成绩一举斩获“最佳男主角”的殊荣。
　　时光网讯   近日由郑保瑞监制、新晋导演黄庆勋执导，郭富城杨千嬅两大香港电影金像影帝影后首度银幕合作联袂主演的《麦路人》亮相第4届“伦敦东亚电影节”并获邀成为本次电影节的闭幕影片。郭富城凭借电影中“洗尽铅华”的表演荣获伦敦东亚电影节最佳男主角大奖。
 

　　“伦敦东亚电影节”作为伦敦宣传和发展东亚电影与文化的影界盛会，一直致力于通过影像，促进亚洲电影行业的发展，构建起东西方文化交流的桥梁。此次在第四届“伦敦东亚电影节”之上电影《麦路人》以闭幕影片的身份进行“欧洲首映”，男主角郭富城更是以电影节评审成员全票通过的成绩一举斩获“最佳男主角”的殊荣。



　　值得一提的是，这是郭富城时隔六年再一次在英国获得影帝称号。上一次他凭借影片《全民目击》获得了2013年英国万象国际电影节最佳男主角的奖项。

　　此次二度在英国夺得影帝，郭富城十分开心，他在上台发表得奖感言表示：“很开心可以凭《麦路人》这部电影得到最佳男主角奖，因为这是一部充满情感的电影，我百分之百地投入到表演当中，可以说用演到心力交瘁来形容，谢谢电影中每一位好演员，还有谢谢导演的信任，遇上好剧本，是演员最大的梦想，我希望演员是我的终生事业。”




　　电影《麦路人》取材于真实事件，“麦路人”又被称为“无家者”，指很多底层劳动者晚上无家可归，选择在24小时快餐店过夜。影片的灵感就取材于这个全世界社会中都存在的悲情实况。

　　导演黄庆勋表示：“我首次执导长片，得到不同的影展认同，更为郭富城再拿下了最佳男主角奖，我的内心很激动和荣幸。”

　　不仅如此，影展组委会还高度评价了《麦路人》的社会意义，组委会认为这是一部饱含情感的电影作品，更是近年来难得一见的话题佳作，影片虽然没有令人炫目大场面，但是却处处体现了戏味与人情味。

   编辑：hello王小羊

关键词： 郭富城 影帝 麦路人
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

麦路人

麦路人 (2019)

0.0

导演：黄庆勋

主演：郭富城 杨千嬅

在线播放

郭富城

郭富城

Aaron Kwok

职业：演员

查看影人作品  >

杨千嬅

杨千嬅

Miriam Yeung

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

叶问打到美国，爱徒李小龙现身

甄子丹《叶问4》曝“巅峰”预告&人物海报

16
预告里甄子丹饰演的叶问来到美国，当地嚣张的美国军人用..
2

全球影迷为何这样推崇1994年？

《肖申克》《阿甘正传》《低俗小说》多么辉煌

1994年对电影而言就是这样一个神奇的年份，这一年佳片云..
3

斯科塞斯撰文解释：为何我批判漫威

“它们名义上是续集，在精神上是翻拍”

“一些人似乎抓住了我回答的最后一部分，认为这是一种侮..
4

长泽雅美都来了,"唐探3"要在东京搞大事？

《唐人街探案3》曝“好开心”版角色海报

9
该片将成为《太平轮》系列后，长泽雅美出演的又一部华语..
5

对话专拍大片的"中途岛"导演艾默里奇

"要是没有美国人，今天的世界会截然不同"

在与时光网的访谈中，《决战中途岛》的导演罗兰·艾默里..

查看更多