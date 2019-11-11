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《决战中途岛》曝海量新版人物海报

首周票房三天过亿！全方位展现二战群像大片

2019-11-11 11:35:13 来源：Mtime时光网

《决战中途岛》曝海量新版人物海报，内地首周票房三天过亿！该片由《2012导演罗兰·艾默里奇执导，艾德·斯克林、卢克·伊万斯、帕特里克·威尔森、伍迪·哈里森主演。
       

《决战中途岛》演员艾德·斯克林

时光网讯 正在热映中的好莱坞战争大片《决战中途岛》，首周票房三天过亿。影片今日也曝光一组全新人物海报，聚焦于各位主演的面部表情，从两军将领、谍报人员到飞行员及家属，以细腻高级的多重视角，呈现了一部二战群像大片。

       该片由《2012》、《后天》、《独立日》等大片导演罗兰·艾默里奇执导，艾德·斯克林、卢克·伊万斯、帕特里克·威尔森、伍迪·哈里森主演。

       今日电影发布的全新人物海报中，聚集了《阿丽塔·战斗天使》主演艾德·斯克林、“海王”哥哥帕特里克·威尔森、“撸哥”卢克·伊万斯等一众好莱坞硬汉，更有日本国民演员浅野忠信、丰川悦司、国村隼等加盟，美术化妆方面也十分考究，色调复古精致，令人立刻感受到二战的年代气息。

       影片制作精良，军事专家张召忠更是连发多条微博支持电影。他表示：“除了特效场面十分震撼以外，影片历史还原的部分也很考究，像一个军事教学片和纪录片一样，再现历史，感人至深”。

       同时他站在统观全局的视角感叹：“这段历史的情况复杂，时至今日当年的幸存者大多数也不在了，同样的武器装备更是难找，这样的电影能拍出来不容易。也感谢导演把和中国有关的这段历史放入电影，让更多的人看到中国人民在反法西斯战争中的贡献”。















   编辑：隐饮

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关键词： 决战中途岛
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决战中途岛

决战中途岛 (2019)

7.6

导演：罗兰·艾默里奇

主演：艾德·斯克林

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