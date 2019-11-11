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《复仇者联盟4》颁奖季先下一城！

2019人民选择奖折桂 小唐尼获年度男影星

2019-11-11 12:14:55 来源：Mtime时光网

2019人民选择奖揭晓，《复仇者联盟4》摘大奖。
　　时光网讯 2019人民选择奖颁奖典礼举行！《复仇者联盟4》斩获年度电影大奖，“钢铁侠”小罗伯特·唐尼凭借《复仇者联盟4》获得年度电影男明星。“蜘蛛侠女友”赞达亚凭借《蜘蛛侠：英雄远征》获得年度电影女明星，同时还凭借《亢奋》收获年度剧情类剧集明星，可谓是当晚最大个人赢家。




　　当晚，迪士尼无疑是最大赢家，旗下《复联4》《阿拉丁》《蜘蛛侠：英雄远征》《狮子王》斩获多个奖项。剧集方面《怪奇物语》则成最大赢家。

【2019人民选择奖主要获奖名单】

年度电影：《复仇者联盟4》
年度剧情电影：《之后》



年度喜剧电影：《谋杀疑案》
年度动作电影：《复仇者联盟4》
年度合家欢电影：《阿拉丁》
年度剧情电影明星：科尔·斯普罗斯 《五尺天涯》
年度喜剧电影明星：诺亚·琴蒂内奥《完美约会对象》
年度动画电影明星：碧昂丝《狮子王》



年度剧集：《怪奇物语》
年度剧情类剧集：《怪奇物语》
年度喜剧类剧集：《生活大爆炸》
年度科幻类剧集：《暗影猎人》
年度电视男明星：科尔·斯普罗斯《河谷镇》
年度电视女明星：米莉·波比·布朗《怪奇物语》
年度剧情类剧集明星：赞达亚《亢奋》
年度喜剧类剧集明星：克里斯汀·贝尔《善地》

   编辑：飒飒

关键词： 人民选择奖 复联4 颁奖季
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