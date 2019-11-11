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片方博纳回应《烈火英雄》被诉抄袭

18年初完成剧本 改编自鲍尔吉原野报告文学

2019-11-11 15:12:58 来源：Mtime时光网

片方博纳回应《烈火英雄》被诉抄袭，该片于2017年7月启动电影剧本研发，18年1月完成电影剧本创作，而原告李某某诉称自己遭抄袭的小说《烈火无声》，是在19年7月份正式出版的。
       时光网讯 11月11日，博纳影业就电影《烈火英雄》因涉抄袭被起诉一事发表声明，称影片剧本改编自鲍尔吉·原野2013年出版的报告文学《最深的水是泪水》，2016年12月合法获得改编与摄制权授权，公司及相关出品方拥有该作品全部版权。关于法院立案的消息，截至声明出具之日，公司尚未收到法院任何通知。

       

博纳影业回应

11月10日，北京海淀法院官方微博发布案件播报，原告李某某称以电影《烈火英雄》在各方面表达大量抄袭、剽窃其享有著作权的作品《火烈鸟》为由，将该电影的8家出品发行公司诉至法院，要求判令立即停止出版发行电影《烈火英雄》，发布书面声明公开赔礼道歉并赔偿经济损失300万元。日前，法院已受理此案，案件正在进一步审理中。

        原告李某某诉称， 2018年其撰写的展现真实消防员工作和生活的独创原著长篇小说作品《火烈鸟》在网上连载。2019年7月份，应文化发展出版社之约，正式出版了纸质长篇小说《烈火无声》。2019年8月，电影《烈火英雄》在影院热映，后经其对比发现，电影《烈火英雄》在故事背景、人物设置人物关系、主要情节设置、特殊细节、结局安排等方面的表达内容大量抄袭、剽窃原告作品《火烈鸟》。

        博纳影业的声明中表示，《烈火英雄》于2017年7月启动电影剧本研发，18年1月完成电影剧本创作，18年10月开始拍摄，19年4月报国家电影局送审。值得注意的是，原告李某某诉称自己遭抄袭的小说《烈火无声》，是在19年7月份才正式出版的。

       据悉，电影《烈火英雄》在海报和正片中，均明确提及该片改编自鲍尔吉·原野长篇报告文学《最深的水是泪水》，该片以2010年“大连7·16油爆火灾”为故事原型，这次火灾的救援过程堪称是“世界消防史的一个奇迹”。

   编辑：隐饮

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关键词： 烈火英雄
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烈火·英雄

烈火·英雄 (2019)

6.9

导演：陈国辉

主演：黄晓明 杜江

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