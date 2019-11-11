片方博纳回应《烈火英雄》被诉抄袭，该片于2017年7月启动电影剧本研发，18年1月完成电影剧本创作，而原告李某某诉称自己遭抄袭的小说《烈火无声》，是在19年7月份正式出版的。







原告李某某诉称， 2018年其撰写的展现真实消防员工作和生活的独创原著长篇小说作品《火烈鸟》在网上连载。2019年7月份，应文化发展出版社之约，正式出版了纸质长篇小说《烈火无声》。2019年8月，电影《烈火英雄》在影院热映，后经其对比发现，电影《烈火英雄》在故事背景、人物设置人物关系、主要情节设置、特殊细节、结局安排等方面的表达内容大量抄袭、剽窃原告作品《火烈鸟》。





博纳影业的声明中表示，《烈火英雄》于2017年7月启动电影剧本研发，18年1月完成电影剧本创作，18年10月开始拍摄，19年4月报国家电影局送审。值得注意的是，原告李某某诉称自己遭抄袭的小说《烈火无声》，是在19年7月份才正式出版的。





据悉，电影《烈火英雄》在海报和正片中，均明确提及该片改编自鲍尔吉·原野长篇报告文学《最深的水是泪水》，该片以2010年“大连7·16油爆火灾”为故事原型，这次火灾的救援过程堪称是“世界消防史的一个奇迹”。