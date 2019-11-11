《霹雳娇娃》的两位女主克里斯汀·斯图尔特和娜奥米·斯科特，在台前幕后都是时尚靓丽的新任“查理的天使”。

时光网讯

三大娇娃穿搭教程大放送

百变天使总有一款适合你







“茉莉公主”娜奥米·斯科特





在美国《娱乐周刊》的拍摄花絮里，跟随导演伊丽莎白的脚步，粉丝一眼就看到了正在后台造型区挑衣服的“暮光女”克里斯汀，短发造型、一身白衣、十分干练。这与她在影片中坚韧、俏皮又可爱的角色形象也十分符合。





相比之下，同样一身白衣装扮的“茉莉公主”娜奥米就截然不同了，一袭白色抹胸上衣，深V与马尾的造型让我们看到了一位热情洋溢的魅力天使，比戏中的年轻天才科学家形象更加大胆与火辣。从幕后到台前，三位娇娃都堪称百变天使，仅从预告片就可以感受到满满的时尚元素，每当天使亮相之时，必是一堂时尚靓丽的穿搭课。





无论乔装打扮、热力追踪、狂欢派对或是直接PK，我们都从天使们身上感受到女性的美感。在矫捷身手与力量爆发时，三位天使都很淋漓尽致的展现出女性的力量感与自信，但也带着优雅与从容。







小Kand茉莉公主





不一样的靓丽女特工热辣集结

打造11月高颜值动作大片





在看到台前幕后的时尚靓丽之外，导演伊丽莎白·班克斯和三位天使带给我们的，远不止时尚的冲击力。电影在动作戏上、故事细节上也都下足了功夫。国内外的网友们纷纷表示十分期待“勾起了童年回忆，感觉现在的娇娃们更年轻有活力”、“十分喜欢茉莉公主，期待她在戏中的发挥”、“谁说女子不如男，身手也都十分了得”、“有点女子王牌特工队的意思，期待这一版天使们能够更燃”。





作为同档期唯一一部好莱坞美女特工电影，从角色的颜值、时尚的穿衣搭配、黑科技武器与精彩的动作场面来看，这都是一部非常值得进影院观看的时尚动作大片。包括“X教授”帕特里克·斯图尔特时隔多年后的重新出山，更有杰曼·翰苏、诺亚·琴蒂内奥、乔纳森·塔克等实力派演员的共同加持，相信影片的观感也将超出影迷们的期待！







“叛逆天使”萨拜娜和“力量天使”简





电影《霹雳娇娃》将于11月15日在全球上映，并同步推出IMAX、中国巨幕版本。想亲眼目睹三位天使的百变造型可别忘了立即抢票，现电影已开启全面预售，影迷们快快行动起来吧！





《霹雳娇娃》开启预售





《霹雳娇娃》三大天使酷飒亮相





《霹雳娇娃》天使出行

由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞热辣动作大片《霹雳娇娃》即将于11月15日上映，映前这一周“查理的天使们”热度爆表，不仅以百变造型亮相各种宣推节目，还迅速占领了各大知名媒体的头条。至此双11时尚购物狂潮之际，让我们走进美国《娱乐周刊》幕后，一睹天使们的本色。

编辑：甄甏甏