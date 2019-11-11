帕特里克·威尔森
时光网洛杉矶特稿
11月8日，一部新的二战电影《决战中途岛》
在美国和中国同步上映，该片展现了珍珠港事件，以及后来美国打败了日本的中途岛战役。电影由罗兰·艾默里奇
（《独立日》
）担任导演，演员阵容也是星光熠熠，包括艾德·斯克林
（《沉睡魔咒2》
），帕特里克·威尔森
（《海王》
），卢克·伊万斯
（《美女与野兽》
），艾伦·艾克哈特
（《蝙蝠侠：黑暗骑士》
）；
尼克·乔纳斯
（《勇敢者游戏：决战丛林》
）；达伦·克里斯
（《美国犯罪故事：范思哲谋杀案》
），杰克·韦伯
（《活死人黎明》
），曼迪·摩尔
（《我们这一天》
），丹尼斯·奎德
（《后天》
），还有伍迪·哈里森
（《僵尸之地2》
）。这部电影拍得好，预算高，动作戏精彩，制作华丽，同时兼具娱乐性和教育性
。但是，尽管演员们的表演都非常精彩，本片有时还是会令人觉得情感空虚
。
卢克·伊万斯
电影一开始讲述了1941年，日本袭击美国珍珠港海军基地的故事。很快，海军飞行员韦德·麦克拉斯基（卢克·伊万斯 饰）和迪克·百斯特（艾德·斯克林 饰）出场，还有百斯特的妻子安妮（曼迪·摩尔 饰），遇袭当天他们都在珍珠港。美国迅速对日本宣战，詹姆斯·杜立特上校（艾伦·艾克哈特 饰）在逃往中国之前，率队向东京发起了一次果敢的空袭。
与此同时，电报破译员埃德温·莱顿（帕特里克·威尔森 饰）发现日本还计划要向中途岛发动突袭，他必须说服尼米兹上将（伍迪·哈里森 饰）通知首都华盛顿，为即将到来的战役做好相应准备。珍珠港事件发生六个月之后，在莱顿和他团队的帮助之下，美国制订了一个计划，要把日军战船引出中途岛，并且让百斯特和麦克拉斯基的俯冲轰炸机去炸毁日本的航空母舰，最终打垮日军。
艾德·斯克林（左）与卢克·克莱坦克
导演罗兰·艾默里奇以拍摄科幻大片著称，比如《宇宙奇兵》
、《独立日》等等，这一次，他依然保持着自己喧嚣的氛围和超乎寻常的视效风格，他的这种风格对这部二战片影响很大。尽管有些画面一看就是用CGI做的，而且跟故事发生的背景时代有些不相融，但却对战争戏的氛围起到了很好的烘托作用，让观众深刻地感受到了战争的危机感。
片中一些大的战争场面，例如袭击珍珠港、轰炸东京、还有中途岛之战本身，都是非常惊人的视觉奇观，而且有可能是一些一直以来拍得最震撼人心、最好的战争场面。我对这部电影最大的不满在于剧本，它里面包含了太多人物，太多复杂的情节，有时候故事，尤其是片中人物的行为动机，经常会被那些壮观场面所掩盖。
曼迪·摩尔（右）
电影选角都很贴合人物，但很不幸，曼迪·摩尔饰演的是一个“忧心忡忡的妻子”，本身没多大的发挥空间。艾德·斯克林在《死侍》
中用一个反派角色为自己打响了知名度，在这部电影里，他作为主角发挥得很好，尽管他的“新泽西”口音还有待改善。艾伦·艾克哈特饰演的詹姆斯·杜立特上校非常出色，但他的戏份让人感觉像是在拍他的个人独立电影，和主线剧情关系不大。
帕特里克·威尔森的表演是电影的核心部分，很好地平衡着片中的动作戏份。他跟伍迪·哈里森有几场戏演得非常好，后者的演技也发挥稳定，还能给观众带来一些小惊喜。卢克·伊万斯的表演也挺好，但常常会被大场面动作戏抢走风头。
伍迪·哈里森
音乐人出身的演员尼克·乔纳斯表演出人意料得精彩，他饰演的是一个非常勇敢的航空机械师。这个角色让他闪闪发光，证明了他可以成为一个魅力四射的电影明星。还值得一提的是丹尼斯·奎德，他给自己饰演的威廉中将添加了一层庄严感。
这部电影跟其他二战题材电影不一样的地方，还在于它展现了战争的两面，并没有把日本人塑造成“吹胡子瞪眼”的恶棍。然而，还是要再说一次，复杂的情节和大场面动作戏份挤占了角色发展的空间，我希望能有更多时间让观众去了解那些日军角色的内在动机。
艾默里奇能把这么庞杂的故事塞进一部138分钟的电影里，很了不起，但我认为，如果他们没有强行把这么多东西挤进一部电影里，那么这部电影可能会更精彩。很显然，你要营造中途岛战役的战争氛围，所以用珍珠港事件做开头是个很明智的选择，但莱顿的电报破译小组以及杜立特对东京发动的空袭，都应该有各自的一部电影才能讲好他们的故事。
艾伦·艾克哈特饰演杜立特上校
电影里甚至还有一条副线，讲的是导演约翰·福特
在战争期间拍摄电影的故事，虽然很有意思，但完全是多余的。如果故事能够集中在百斯特和麦克拉斯基，以及他们俯冲轰炸机编队的牺牲，还有中途岛战役的胜利上，这部电影会更好，更完整。
最后，《决战中途岛》不是一部煽情的电影，但它切实地讲述了一个重要的、关于勇气的真实故事，片中还有一些有史以来电影里出现过的最棒二战场景。电影向全世界为了自由而死于战争的人们致敬，而且只有罗兰·艾默里奇能导出这样一部大制作，大场面，充满动作戏，视效惊艳，符合大众心理的爆米花电影。
丹尼斯·奎德
其他媒体评论
《综艺》：
此外，还有像《决战中途岛》这样的电影，高预算的商业巨制，想要用各种轰炸戏大场面让你惊艳，不过电影最后的效果还是比较对观众负责的。从叙事角度来看，勉强及格
（尽管这部电影比1976年那部杂乱无章、陈词滥调的《中途岛之战》
更加流畅）。
一开始，电影展现了珍珠港事件的准备过程（以及袭击过程），剧情在日军军官首领和美军之间来回跳转，其中一个美军军官感觉到，从30年代末开始，日本就在谋划着什么——埃德温·莱顿（帕特里克·威尔森 饰）本来是个海军随员，后来成为了美军情报官，带领一队人一点点地破译拦截下来的日军电报信息。
丰川悦司饰演的山本五十六
电影坚持以客观角度刻画日本人，有时会让人想起1970年好莱坞电影《虎！虎！虎！》
，那部电影讲的也是珍珠港事件，而且是跟日方合拍的，几乎可以算是一种外交行为了。《决战中途岛》着重刻画了日军在珍珠港事件中的狂妄自大：做着帝国梦的日本，最终只能吞下自己种的毁灭苦果
。”
《好莱坞报道》：
“先把影片质量问题抛开，就说在2019年，有多少潜在观众会成为罗兰·艾默里奇的《决战中途岛》这种影片的受众？观众对这种展现纳粹恐怖的电影似乎一直都有需求，这种电影能体现二战的必要性；像克里斯托弗·诺兰
这样的导演很喜欢尝试新方法，把这场战争以符合当代审美的方式再现出来。但又有多少人想看坚持走怀旧路线的，像《决战中途岛》这样的电影呢？
浅野忠信饰演日本海军高级将领山口多闻
这种电影只不过用了现代的数字技术，重新把美国从四十年代就开始讲的老故事又讲了一遍。哪怕曾经的历史频道，现在也已经把重点从这段历史（以及整体历史）上移开了——也许是因为执着于“最伟大的一代”这种浪漫主义观念的人群在日益缩减吧。
很不幸，有些电影爱好者（比如我），他们理论上会喜欢看用21世纪价值观重新打造的所谓类型片，但《决战中途岛》对于这样的受众都难以产生吸引力。尽管片子预算很高，演员们也很有才华，但电影还是很奇怪，难以打动人心。在自己的第一部故事片剧本里，编剧韦斯·图克
写的台词很生硬，一些动作也很奇怪，使得潜在的戏剧性没能释放出来。
尼克·乔纳斯
的确，艾默里奇拍了很多空战戏，战斗机飞行员们穿越轰鸣的炮林弹雨，本来是想营造一种惊悚的感觉，但这样的戏份可能还是在《独立日》这种讲述地球抵抗外星人的电影里更有效果吧。”
《纽约时报》：
“《决战中途岛》是一部新的、展现1942年那场决定性海空之战的电影，由罗兰·艾默里奇执导，他还曾执导过《独立日》，那部电影可以说是他的巅峰之作，而《决战中途岛》只能说是平平无奇。这部电影好的部分令人激动，也令人尊敬，但不好的地方则有点可笑。
达伦·克里斯
电影延续了一批二战电影的路子（例如，《虎！虎！虎！》和1976年的《中途岛之战》）——跟克里斯托弗·诺兰的《敦刻尔克》
不一样，本片更注重规模而不是个人表达。要在不到两个半小时的时间里展现出地理上的复杂性，以及每个人的故事，《决战中途岛》只好让人物的对话非常直白，为了逼真的形式而牺牲了故事
。”
INDIEWIRE：
“《珍珠港》至少够潇洒。对于罗兰·艾默里奇的《决战中途岛》——这是一部平淡得要死，像沃尔玛一样毫无特点、翻来覆去讲述二战中至关重要那场海战的电影，你能给出的最好评价，就是它没有把日方角色写得很没有人性。实际上，山本五十六上将和他的手下们，跟扁平得像卡通一样的美方人物相比，还算立体（但还不够）。
导演艾默里奇在片场
美国这边的角色都大同小异，他们说话的方式好像他们都来自布鲁克林一样，他们的行为则像是刚从《翠凤艳曲》
（1945年电影）的片场出来似的，只有名字听起来像是真实的人物。太可耻了，因为这部电影有些时候表现得对作战双方都很尊重，参战的士兵们有勇气为自己的国家献出生命，而在遥远的后方指挥作战的军官们永远不必做出这样的牺牲。
《决战中途岛》唯一的可取之处就是它提醒了我们，美国之所以强大是因为有那些愿意以命相护的人们。唉，这些人值得我们用更好的作品去表达敬意，而不是艾默里奇拍的这种大杂烩。”