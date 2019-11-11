

卢克·伊万斯





电影一开始讲述了1941年，日本袭击美国珍珠港海军基地的故事。很快，海军飞行员韦德·麦克拉斯基（卢克·伊万斯 饰）和迪克·百斯特（艾德·斯克林 饰）出场，还有百斯特的妻子安妮（曼迪·摩尔 饰），遇袭当天他们都在珍珠港。美国迅速对日本宣战，詹姆斯·杜立特上校（艾伦·艾克哈特 饰）在逃往中国之前，率队向东京发起了一次果敢的空袭。





与此同时，电报破译员埃德温·莱顿（帕特里克·威尔森 饰）发现日本还计划要向中途岛发动突袭，他必须说服尼米兹上将（伍迪·哈里森 饰）通知首都华盛顿，为即将到来的战役做好相应准备。珍珠港事件发生六个月之后，在莱顿和他团队的帮助之下，美国制订了一个计划，要把日军战船引出中途岛，并且让百斯特和麦克拉斯基的俯冲轰炸机去炸毁日本的航空母舰，最终打垮日军。







艾德·斯克林（左）与 卢克·克莱坦克









片中一些大的战争场面，例如袭击珍珠港、轰炸东京、还有中途岛之战本身，都是非常惊人的视觉奇观，而且有可能是一些一直以来拍得最震撼人心、最好的战争场面。我对这部电影最大的不满在于剧本，它里面包含了太多人物，太多复杂的情节，有时候故事，尤其是片中人物的行为动机，经常会被那些壮观场面所掩盖。







曼迪·摩尔（右）









帕特里克·威尔森的表演是电影的核心部分，很好地平衡着片中的动作戏份。他跟伍迪·哈里森有几场戏演得非常好，后者的演技也发挥稳定，还能给观众带来一些小惊喜。卢克·伊万斯的表演也挺好，但常常会被大场面动作戏抢走风头。







伍迪·哈里森





音乐人出身的演员尼克·乔纳斯表演出人意料得精彩，他饰演的是一个非常勇敢的航空机械师。这个角色让他闪闪发光，证明了他可以成为一个魅力四射的电影明星。还值得一提的是丹尼斯·奎德，他给自己饰演的威廉中将添加了一层庄严感。





这部电影跟其他二战题材电影不一样的地方，还在于它展现了战争的两面，并没有把日本人塑造成“吹胡子瞪眼”的恶棍。然而，还是要再说一次，复杂的情节和大场面动作戏份挤占了角色发展的空间，我希望能有更多时间让观众去了解那些日军角色的内在动机。





艾默里奇能把这么庞杂的故事塞进一部138分钟的电影里，很了不起，但我认为，如果他们没有强行把这么多东西挤进一部电影里，那么这部电影可能会更精彩。很显然，你要营造中途岛战役的战争氛围，所以用珍珠港事件做开头是个很明智的选择，但莱顿的电报破译小组以及杜立特对东京发动的空袭，都应该有各自的一部电影才能讲好他们的故事。







艾伦·艾克哈特饰演杜立特上校









最后，《决战中途岛》不是一部煽情的电影，但它切实地讲述了一个重要的、关于勇气的真实故事，片中还有一些有史以来电影里出现过的最棒二战场景。电影向全世界为了自由而死于战争的人们致敬，而且只有罗兰·艾默里奇能导出这样一部大制作，大场面，充满动作戏，视效惊艳，符合大众心理的爆米花电影。







丹尼斯·奎德





其他媒体评论





《综艺》：













一开始，电影展现了珍珠港事件的准备过程（以及袭击过程），剧情在日军军官首领和美军之间来回跳转，其中一个美军军官感觉到，从30年代末开始，日本就在谋划着什么——埃德温·莱顿（帕特里克·威尔森 饰）本来是个海军随员，后来成为了美军情报官，带领一队人一点点地破译拦截下来的日军电报信息。







丰川悦司饰演的山本五十六









《好莱坞报道》：











浅野忠信饰演日本海军高级将领山口多闻





这种电影只不过用了现代的数字技术，重新把美国从四十年代就开始讲的老故事又讲了一遍。哪怕曾经的历史频道，现在也已经把重点从这段历史（以及整体历史）上移开了——也许是因为执着于“最伟大的一代”这种浪漫主义观念的人群在日益缩减吧。











尼克·乔纳斯





的确，艾默里奇拍了很多空战戏，战斗机飞行员们穿越轰鸣的炮林弹雨，本来是想营造一种惊悚的感觉，但这样的戏份可能还是在《独立日》这种讲述地球抵抗外星人的电影里更有效果吧。”





《纽约时报》：





“《决战中途岛》是一部新的、展现1942年那场决定性海空之战的电影，由罗兰·艾默里奇执导，他还曾执导过《独立日》，那部电影可以说是他的巅峰之作，而《决战中途岛》只能说是平平无奇。这部电影好的部分令人激动，也令人尊敬，但不好的地方则有点可笑。







达伦·克里斯









INDIEWIRE：





“《珍珠港》至少够潇洒。对于罗兰·艾默里奇的《决战中途岛》——这是一部平淡得要死，像沃尔玛一样毫无特点、翻来覆去讲述二战中至关重要那场海战的电影，你能给出的最好评价，就是它没有把日方角色写得很没有人性。实际上，山本五十六上将和他的手下们，跟扁平得像卡通一样的美方人物相比，还算立体（但还不够）。







导演艾默里奇在片场









《决战中途岛》唯一的可取之处就是它提醒了我们，美国之所以强大是因为有那些愿意以命相护的人们。唉，这些人值得我们用更好的作品去表达敬意，而不是艾默里奇拍的这种大杂烩。”