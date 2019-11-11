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田雨亮相"那一夜，我给你开过车"首映

拍摄时压力太大吃速效救心丸 讲述代驾故事

2019-11-11 16:19:21 来源：Mtime时光网

讲述代驾故事的电影《那一夜，我给你开过车》在京首映，影片通过六段故事解构人生，呈现社会百态。主演田雨透露拍摄时时间紧任务重，他吃了两次速效救心丸，但为了演好这个人物都是值得的。
       

《那一夜，我给你开过车》首映礼

时光网讯 11月10日，现实主义喜剧电影《那一夜，我给你开过车》在北京举首映礼。导演林晓丽，编剧柳烨，摄影指导李雪涛、张勇，美术指导杨海兵，作曲王童语，主演田雨种丹妮刘金山郑天龙钱璇等主创悉数亮相，与大家分享创作过程中的点滴往事。

      该片以代驾司机李渤（田雨饰）为视角，通过六段故事解构人生，呈现社会百态，该片即将于11月15日全国公映。

       谈到此次饰演的男主角李渤时，田雨说：“最初看到这个剧本就非常喜欢，它的剧本结构很有魔幻感，但每个故事又很接地气，在表演上要求很现实主义。李渤这个人物给人的感觉是似曾相识的，很有生活质感。他在每段故事里用善良的一面去对待别人，把自己的故事像剥洋葱一样一点点剥开，最后推到整个影片的高潮。”



       在发布会上，田雨坦言由于时间紧戏份重、角色情感张力强，再加上冬季日夜颠倒的拍摄节奏，他曾在拍摄期间吃了两次速效救心丸，这个戏拍完后歇了5个月才又重新开工，但他表示“为了看李渤这个人物都是值得的。”

       作为名副其实的“老戏骨”，刘金山、李菁菁刚在今年上影节上，分别获得了最受传媒关注最佳男、女配角大奖。对于这次拍摄经历，刘金山表示很开心遇到了这个有凝聚力的团队，一起克服了很多困难。青年演员种丹妮、郑天龙、钱璇分别在影片中饰演问题女孩、纨绔富二代、金融白领，他们也在现场透露出的很多幕后创作细节，让大家期待值满满。

       据了解，该片花费了三年的时间进行剧本打磨，最初只有一个单一线索，三年多来导演林晓丽及主创团队采访了数百位代驾司机，搜集了大量真实故事，最终浓缩成六段精华故事。

       林晓丽导演说：“我当导演这么多年，拍了战争题材、古装戏等等各种类型的电影，但其实我一直在关注现实主义题材，想以小人物来展现百态民生的故事。四年前我决定拍一部关于代驾的电影，就找到了我的老搭档、编剧柳桦，跟他讲了我的想法，我们采访了很多代驾司机，拿到了特别多鲜活的故事，这才有了这部电影。”

       现实主义喜剧电影《那一夜，我给你开过车》将于11月15日全国公映。





   编辑：YY

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关键词： 那一夜，我给你开过车 田雨
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那一夜，我给你开过车 (2019)

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导演：林晓丽

主演：田雨 左小青

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