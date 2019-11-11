一网打尽今日重要新闻~







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。











01.唐尼人民选择奖获封年度男影星











2019人民选择奖颁奖典礼举行！《复仇者联盟4》斩获年度电影大奖，“钢铁侠”小罗伯特·唐尼凭借《复仇者联盟4》获得年度电影男明星。“蜘蛛侠女友”赞达亚凭借《蜘蛛侠：英雄远征》获得年度电影女明星，同时还凭借《亢奋》收获年度剧情类剧集明星。





02."决战中途岛"北美周末票房爆冷夺冠





上周末，北美市场共有四部起映规模超2000家影院的新作进驻市场，但无一部开画突破2000万美元，整体呈现一派“菜鸡互啄”的场面。狮门发行的战争片《决战中途岛》周五在3200多家影院开画，首周三天录得1750万美元，表现在四部新片中突围，摘得周末票房冠军。

03.凯文费奇回应马丁斯科塞斯批评漫威电影言论





漫威首席创意官、打造了漫威电影宇宙的凯文·费奇首次打破沉默，对THR发表公开言论来回应他对于马丁·斯科塞斯批评漫威电影的看法。他简单地表示，“只能说很遗憾，每个人对电影艺术（Cinema）都有不同的定义。与此同时，我们会继续拍摄电影（Movies）” ​











01.黄海操刀！《海上钢琴师》曝中国区海报











即将于11月15日登陆全国电影院的经典佳片《海上钢琴师》，今日曝光中国区纪念版海报，由著名海报设计师黄海亲自操刀制作。画面使用了船窗、大海、满月、纽约、礼帽等标志性元素，展现出天才钢琴师不凡的精神世界，“与世事的顺流逆流相比，不动，需要更大勇气”。





02.片方博纳回应《烈火英雄》被诉抄袭











11月11日，博纳影业就电影《烈火英雄》因涉抄袭被起诉一事发表声明，称影片剧本改编自鲍尔吉·原野2013年出版的报告文学《最深的水是泪水》，2016年12月合法获得改编与摄制权授权，公司及相关出品方拥有该作品全部版权。关于法院立案的消息，截至声明出具之日，公司尚未收到法院任何通知。





03.天王郭富城二夺英伦影帝











近日由郑保瑞监制、新晋导演黄庆勋执导，郭富城、杨千嬅两大香港电影金像影帝影后首度银幕合作联袂主演的《麦路人》亮相第4届“伦敦东亚电影节”并获邀成为本次电影节的闭幕影片。郭富城凭借电影中“洗尽铅华”的表演荣获伦敦东亚电影节最佳男主角大奖。





04.美版《触不可及》内地定档11月22日











由凯文·哈特、布莱恩·科兰斯顿、妮可·基德曼主演的美版《触不可及》宣布在中国内地正式定档11月22日上映，定档海报同时曝光。

该片改编自2011年法国知名喜剧剧情片，美版由尼尔·博格(《分歧者》《永无止境》）执导。电影讲述了在一次跳伞事故后，富有的贵族下肢瘫痪，生活无法自理，因此他找了黑人青年来家里帮佣。这是一位底层出身的年轻人，刚从监狱出来。两个世界碰撞、融合，一段不可思议的奇妙友情诞生了。











01.李秉宪&河正宇灾难片《白头山》发布角色海报









