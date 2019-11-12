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《天气之子》为何没能复制"你的名字"的成功?

新海诚：我早就知道这是一部有争议的电影

2019-11-12 08:45:55 来源：Mtime时光网

引言

在日本为何卖座？

意料之外的争议

中国观众为何不买账？

策划/制作：Mtime时光网
为何《天气之子》没能复制《你的名字。》式的成功？新海诚对此早就料到，在公映前举办的制作报告会上，他就坦陈“我觉得这会成为一部有争议”的电影，公映后的反响也印证了他的预想。

中文终极预告

　　时光网特稿  新海诚的最新动画电影《天气之子》正在中国内地上映，目前累计票房2.53亿元人民币，不及三年前《你的名字。》5.77亿人民币票房的一半。

　　而在日本，《天气之子》累计票房超138亿日元，暂列日本影史票房第12位、本土电影榜第7位，目前是2019年度票房冠军。



　　对比来看，新海诚前一部作品《你的名字。》日本总票房250.3亿日元，位列影史票房第4、本土作品影史票房第2。《天气之子》虽然也是一部大卖作品，单看各项“指标”亮眼，但是票房只有《你的名字。》一半，说明观众对待《你的名字。》和《天气之子》之间的热情还是有差距。

　　从口碑上来讲，包括雅虎、Filmarks、映画Eiga等在内的日本主流评分网站上，《天气之子》的评价普遍不及《你的名字。》，呈现出毁誉参半的状态，喜欢和不喜欢的都大有人在。

　　为何《天气之子》没能复制《你的名字。》式的成功？

　　其实新海诚对此早有觉悟，在公映前举办的制作报告会上，他就坦陈“我觉得这会成为一部有争议”的电影，公映后的反响也印证了他的预想。



　　对于观众的争议，比如未成年持枪、过于煽情、价值观不“正确”等问题，他自己也做出过回应。“如果以现实世界为标准，主人公帆高无疑是脱离社会规范的。我也咨询过律师，从法律上来看，是相当严重的犯罪……还有很多人受不了帆高在高空呐喊的台词（‘相比起天晴，我更想要阳菜’），无法移入自己的感情，这我也是知道的。”
 
　　“现在的社会，很难去呼喊不正确的东西。帆高呼喊的台词，如果由政治家说出口，或者发布到网上，也许会被人暴打，甚至火烧也说不定。但是，如果是娱乐的话，应该是可以的。我想做的就是这样的事。”新海诚说。

　　新海诚坚持道，他想做的不是“展示正确事情”的教导式电影，而是“即使不赞同电影的人，也会不明缘由地忍不住流泪”的电影。

作者：王小Sa 王小羊   编辑：hello王小羊

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 天气之子 新海诚 你的名字 票房 争议

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