时光网讯
近日，首届蓝星球科幻电影周公布了短片入围十强片单，《杯子蛋糕》《大厨》《智选人生》等影片入围，角逐最佳科幻影片、最佳科幻电影编剧、最佳视觉想象力等奖项，这些影片将在由刘慈欣任评委会荣誉主席，由金牌监制/策划王红卫、《太空旅客》
制片人史蒂芬·哈梅尔、世界顶级机甲大师河森正治以及中国著名科幻作家何夕组成的评委会进行最终评审。
蓝星球推出国际科幻电影顶配评委嘉宾阵容
王红卫、河森正治、史蒂芬·哈梅尔等探讨东方科幻电影未来
近年来，随着中国科幻小说《三体》荣获世界科幻最高荣誉的雨果奖，以及中国科幻电影《流浪地球》
收获46亿票房并赢得口碑，中国科幻电影元年终于在2019年到来，中国科幻逐渐成为热门话题，中国的影迷、科幻迷和科技爱好者一直需要一个能够将科技、科幻与影视融合的平台，于是蓝星球科幻电影周应运而生。
蓝星球科幻电影周是国内第一次大规模举办的科幻主题的电影节，涵盖科幻影片展映竞赛、年度科幻电影论坛、科幻电影大师班等重磅活动，跨界影视、科技、科教、科普四个方向，致力于将科技与影视流行文化结合。
蓝星球科幻电影周一开始就明确了国际化、专业化的基调，因此邀请了国际重要科幻电影节的创始人或策划人首次齐聚中国的科幻电影主题活动。中国第一部科幻电影《珊瑚岛上的死光》
的主创人员与会，让中国科幻电影不忘初心，同时更有国际科幻电影大师与国内科幻电影从业者进行深度对话。
刘慈欣领衔国际化科幻影视嘉宾阵容
各界名家探讨中国科幻电影未来
首届蓝星球科幻电影周致力于打造专业化、高标准的活动平台以及评委嘉宾阵容。首届蓝星球科幻电影周由“中国科幻第一人”刘慈欣
任评委会荣誉主席，由金牌监制/策划王红卫
、《太空旅客》
制片人史蒂芬·哈梅尔
、世界顶级机甲大师河森正治
以及中国著名科幻作家何夕组成的主竞赛单元短片评委会进行最终评审。
《西部世界》
科学顾问大卫·伊格曼、著名编剧/导演张小北
、制片人单东炳等都将在各个活动环节上进行专业讨论。
日本电影大师班活动特别邀请到了著名导演、国际顶级机甲大师河森正治，在600人的主会场分享150分钟关于日本科幻电影和动漫的超值干货。
科幻电影年度论坛作为本届科幻电影周的另一重磅活动，汇聚了《流浪地球》
、《疯狂的外星人》
策划王红卫、日本资深制作人佐藤道明、伦敦科幻电影节创始人路易斯·萨维以及锡切斯电影节核心成员葛洛丽亚·费尔南德斯，探索全球背景下东方科幻电影的未来。
国内第一次大规模展映最新科幻片
打开科幻电影新视野
据悉，首届蓝星球科幻电影周筹备时间并不长，但收到了来自17个国家的184部科幻影片。除了有英国、美国等传统科幻电影大国的优质短片外，也收到了来自塞尔维亚、黎巴嫩、土耳其等国家投递的新锐科幻作品。
另外，中国大量年轻导演在勇敢尝试拍摄科幻片，积极参与中国科幻电影的发展。总结此次电影周短片征集特点如下：
类型丰富，创意新鲜： 涵盖人工智能、赛博朋克、时空旅行、太空歌剧等主流科幻电影类型并与时代相结合，发展出更新鲜的科幻创意和影像实现。
全球视野，中国特色 ：征集影片来自英国、德国、美国、加拿大、爱沙尼亚、黎巴嫩、法国、澳大利亚、乌克兰、塞尔维亚、韩国、日本、土耳其、西班牙、黎巴嫩、墨西哥、中国等17个国家，国际化科幻电影创作打开新视野，中国青年导演对于科幻电影的尝试极具艺术探索和市场价值。
探索科技幻想的新未来： 着眼虚拟现实、脑机接口、基因技术等当下快速发展的新技术对于人类生活的影响，极具想象力，同时具有思辨色彩。
具有改编长片、剧集等多元IP空间新鲜创意频出，同时所有入围的影片主创都有延展科幻电影长片的计划，创作制作团队成熟。
首届蓝星球科幻电影周将于11月16日-21日在南京举办。