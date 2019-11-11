首届蓝星球科幻电影周将在南京举办，刘慈欣任评委会荣誉主席，金牌监制/策划王红卫、《太空旅客》制片人史蒂芬·哈梅尔、世界顶级机甲大师河森正治、科幻作家何夕组成评委会。











蓝星球推出国际科幻电影顶配评委嘉宾阵容

王红卫、河森正治、史蒂芬·哈梅尔等探讨东方科幻电影未来















蓝星球科幻电影周是国内第一次大规模举办的科幻主题的电影节，涵盖科幻影片展映竞赛、年度科幻电影论坛、科幻电影大师班等重磅活动，跨界影视、科技、科教、科普四个方向，致力于将科技与影视流行文化结合。









刘慈欣领衔国际化科幻影视嘉宾阵容

各界名家探讨中国科幻电影未来

























日本电影大师班活动特别邀请到了著名导演、国际顶级机甲大师河森正治，在600人的主会场分享150分钟关于日本科幻电影和动漫的超值干货。









国内第一次大规模展映最新科幻片

打开科幻电影新视野











据悉，首届蓝星球科幻电影周筹备时间并不长，但收到了来自17个国家的184部科幻影片。除了有英国、美国等传统科幻电影大国的优质短片外，也收到了来自塞尔维亚、黎巴嫩、土耳其等国家投递的新锐科幻作品。





另外，中国大量年轻导演在勇敢尝试拍摄科幻片，积极参与中国科幻电影的发展。总结此次电影周短片征集特点如下：





类型丰富，创意新鲜： 涵盖人工智能、赛博朋克、时空旅行、太空歌剧等主流科幻电影类型并与时代相结合，发展出更新鲜的科幻创意和影像实现。





全球视野，中国特色 ：征集影片来自英国、德国、美国、加拿大、爱沙尼亚、黎巴嫩、法国、澳大利亚、乌克兰、塞尔维亚、韩国、日本、土耳其、西班牙、黎巴嫩、墨西哥、中国等17个国家，国际化科幻电影创作打开新视野，中国青年导演对于科幻电影的尝试极具艺术探索和市场价值。





探索科技幻想的新未来： 着眼虚拟现实、脑机接口、基因技术等当下快速发展的新技术对于人类生活的影响，极具想象力，同时具有思辨色彩。





具有改编长片、剧集等多元IP空间新鲜创意频出，同时所有入围的影片主创都有延展科幻电影长片的计划，创作制作团队成熟。





首届蓝星球科幻电影周将于11月16日-21日在南京举办。









