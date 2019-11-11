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葛优让番!澄清不是《两只老虎》第一主演

回归“配角”不纠结，62岁就该干62岁的事

2019-11-11 22:06:34 来源：Mtime时光网

葛优特意谈到演员的番位问题，直言乔杉才是本片的领衔主演，自己是配角，主动“让番”。葛优直言，62岁就该干62岁的事，回归“配角”一点都不纠结，“焦虑没用”。

时光网直击《两只老虎》发布会现场

　　时光网讯   11月11日下午，因葛优加盟而格外受到关注的电影《两只老虎》在京举办首次发布会，导演李非，监制赵薇、主演乔杉闫妮潘斌龙等一众主创悉数亮相。现场，葛优特意谈到演员的番位问题，直言乔杉才是本片的领衔主演，自己是配角，主动“让番”。葛优直言，62岁就该干62岁的事，回归“配角”一点都不纠结，“焦虑没用”。

　　此前《两只老虎》的官方宣传资料都显示，“领衔主演”是葛优和乔杉，对此葛优表示：“领衔，只有一个，没有两个的，我严格说是配角。客观事实是乔杉是领衔主演，这个领衔就是要写在最前面，现在把我写在前面了，请大家理解啊，这不是我的意思。”



　　赵薇紧接着话茬儿：“都是乔杉的意思，我们也没办法。”乔杉“急”了：“怎么可能，大爷在，大爷永远就得是领衔！就得带着我们一起往前走。”不过赵薇也解释：“不像大爷说得那么极端，其实我自己看电影，我觉得他们两个人真得像一枚硬币的两面。”
    
　　葛优直言，现阶段给自己的定位“翻篇了”，“我62岁了，就干我62岁的事。原来我演电影开始就是配角出身的，现在要回到配角那儿去了，所以刚才我为什么说这个戏我是配角呢，我一点都不纠结，特别愉快……有人说你别再更好了，差不多行了，就是这个心态。”

　　明星出行，排场、阵仗不可或缺，此前葛优在录制节目时，看到有工作人员帮他用手挡住“围观群众”，直接说：“不用这么拦着，没有人。”葛大爷也是real真实了，一度上了热搜。

　　对此葛优也在发布会上回应道：“当时确实是没有人，以前有人的时候我也不让他们这么拦着，没礼貌，现在还有‘躲开躲开，靠边靠边’这种，人家会说‘谁啊，不就是演电影的吗’，这事儿不能做，不，我不敢做。”

　　葛优还表示，其实那位工作人员不用那么紧张，“我就悄悄地在人缝儿里走更快”，他一咋呼倒不自在了，“现在有（演艺界）故意这样的”，但也完全能理解年轻人的工作需要。


　
　　虽然葛大爷言语间尽是老艺术家风范，但是作为“晚辈”，不敢不敬。监制赵薇就直言，拍这个戏最棘手的问题就是“优哥爷来不来演”，只要他来了，其他都不是事儿。

　　导演李非笑言，在片中葛优和乔杉的组合更像“没头脑”和“不高兴”，他称《两只老虎》很孩子气，之所以使用儿歌作为片名，也是因为儿歌除了温暖欢快的A面，还有比较残酷和悲伤的B面。在他心里一直住着“两只老虎”，一只是悲伤的，一只是快乐的，它们俩老打架，有时候这个赢，有时候那个赢，“我想每个人心里面都是这样的，这个电影表达的就是关于这个的”。



　　据悉，《两只老虎》是一部荒诞喜剧，讲述了一个“低配绑匪”乔杉遇上“极品人质”葛优的故事，缺心眼劫匪遭遇精于算计的人质，不仅人财两空，更是成为人质的“人质”。片中赵薇和闫妮都跟葛优有情感戏，发布会上赵薇一度举剑逼问葛大爷戏里到底爱谁，吓得大爷连说：“我独身了。”

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

关键词： 葛优 两只老虎 乔杉 赵薇 番位
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