时光网讯
针对以马丁·斯科塞斯
为首的电影人们围绕漫威电影展开的诸多讨论，漫威娱乐的老大凯文·费奇
近日又一次做出了自己的回应。马丁此前在《纽约时报》的长篇文章中写到，“漫威电影中有许多会被我定义为‘电影’（cinema）的元素，但是缺乏了真相、秘密或真正的情感危机，从来不冒险，那些电影是为了满足特殊需求，它们的主题有限”。
作为回应，凯文·费奇对《好莱坞报道者》说，漫威电影是无数热爱电影的人共同创作的， “我觉得这一点不对，很不幸，我和这些漫威电影中的工作者都热爱电影，热爱去看电影，热爱在充满观众的影院中得到共同的观影体验，我们能运用自己的成功来冒险，做许多事情。”
凯文·费奇还强调说，艺术是一个非常主观的事儿，每个人都可以有自己的想法，而漫威也会继续做他们现在做的东西，“每个人对于‘电影’（cinema）的定义都不一样，对于艺术的定义不一样，对于冒险的定义也不一样。”
“有些人不认为这是电影（cinema），每个人都可以有自己的想法，每个人有权利重复这种想法，每个人也有权利关于这种想法写长篇文章。我很期待接下来发生什么，但与此同时，我们会继续拍电影。”
除了费奇本人，《银河护卫队》
系列导演詹姆斯·古恩
也捍卫过漫威，上个月发推说他对于老马对漫威电影的评论“很伤心”，但说自己会“永远爱斯科塞斯，等不及想看《爱尔兰人》
了”。出演过《雷神》
系列的娜塔莉·波特曼
也反驳说，“艺术不是只有一种方式，漫威为想要逃离真实生活中困难的人，提供了具有价值的逃避现实的空间”。
《爱尔兰人》11月27日在Netflix上首播，目前烂番茄新鲜度是96%。