作为回应，凯文·费奇对《好莱坞报道者》说，漫威电影是无数热爱电影的人共同创作的， “我觉得这一点不对，很不幸，我和这些漫威电影中的工作者都热爱电影，热爱去看电影，热爱在充满观众的影院中得到共同的观影体验，我们能运用自己的成功来冒险，做许多事情。”











凯文·费奇还强调说，艺术是一个非常主观的事儿，每个人都可以有自己的想法，而漫威也会继续做他们现在做的东西，“每个人对于‘电影’（cinema）的定义都不一样，对于艺术的定义不一样，对于冒险的定义也不一样。”





“有些人不认为这是电影（cinema），每个人都可以有自己的想法，每个人有权利重复这种想法，每个人也有权利关于这种想法写长篇文章。我很期待接下来发生什么，但与此同时，我们会继续拍电影。”



















《爱尔兰人》11月27日在Netflix上首播，目前烂番茄新鲜度是96%。