三位天使在出生入死的任务中结下深厚情谊，在“闺蜜同心，其利断金”的加持下，勇往直前迎接新的挑战。影片已进入上映倒计时阶段，11月15日，让我们一起感受这部年度高颜值热辣动作片的极致精彩吧。



简假扮服务员执行任务





“霹雳娇娃”在线揍坏蛋

三位宝藏天使获导演点赞





此次曝光的特辑中，致命天使火辣出击，可谓无所不能，诚如导演伊丽莎白所言，“这部电影讲述的就是非凡女性，跟朋友们一起打坏蛋会非常好玩。”小K也表示，“我们将共同面对一切。“片场，姐妹们热情相拥，面对黑美人埃拉的傲人身高，小K和茉莉公主娜奥米变身“小小只”，露出了难得的小鸟依人的一面。而黑美人埃拉则莫名有一种“金刚芭比”的既视感，三人搭在一起特别有CP感。

值得一提的是，特辑中，三姐妹还在现场大跳热辣舞蹈，妖娆动作引发网友喊话：“看的骨头都酥掉了。”此外，女孩们高空跳伞的戏码，对镜头开枪的姿势也是帅爆了，引发导演叫好连连直呼“漂亮！”三位天使俨然成为上天入地、无所不能的“宝藏天使”了。毫无疑问，她们此次姐妹齐心实力揍坏蛋，将为广大影迷奉献一出麻烦不断、高潮迭起的绝佳好戏。







三位天使公路准备作战





高颜值女特工热辣出击

拯救全球危机无所不能





作为11月份最高颜值的美女特工片，电影《霹雳娇娃》将带来更大的世界观，遍布全球的天使们声势更大，将助力娇娃三人组拯救世界化解危机。影片的故事从娜奥米·斯科特饰演的天才科学家艾琳娜研发的一款黑科技产品而展开，讲述了这款产品能够改变全球能源产业被数股势力所觊觎，艾琳娜在博斯利的安排下与“暮光女”小K饰演的萨拜娜、埃拉·巴林斯卡饰演的简，一起共抗邪恶势力的故事。





相较于前系列而言，此次的《霹雳娇娃》在故事、动作、制作等场面实现全新升级。三大天使除了花式变装诱敌、拳拳到肉的贴身肉搏之外，还轮番奉上追击、飙车、枪战、爆破等众多硬核戏码，无一不是看点满满。







三位天使面见查理





“叛逆天使”赛拜娜以实打实的格斗见长，玩命般的打斗致使其身上伤痕不断。“力量天使”简则花式玩转各种武器，高空狙击、飞车射击均不在话下。“智慧天使”艾琳娜则能黑进各种系统为队伍获取情报，也是必不可少的一份子。此番，三大天使热辣出击，相信这场嗨翻全球的冒险之旅一定会燃爆你的荷尔蒙。

电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》）等联袂主演。该片将于11月15日同步北美上映，届时还将推出IMAX、中国巨幕版本，赶紧约上你的小伙伴一起感受领略这场视听盛宴吧。







《霹雳娇娃》天使联盟集结





《霹雳娇娃》三大天使性感黑衣亮相



