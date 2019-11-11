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"霹雳娇娃"新特辑:闺蜜同心 其利断金

这部电影满足对好莱坞美女特工片全部幻想

2019-11-11 22:40:32 来源：Mtime时光网

新版《霹雳娇娃》近日发布了“闺蜜”特辑，影片将于本周五公映。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞热辣动作大片《霹雳娇娃》，今日曝光了一款“闺蜜”特辑，上天入地、无所不能的战斗天使们再度实力圈粉。特辑中，“小K”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡三位宝藏女孩，可谓是文能变装热舞秀美腿，武能打拳射击揍坏蛋，得到不少粉丝盛赞：这部电影满足对好莱坞美女特工片的全部幻想。

　　三位天使在出生入死的任务中结下深厚情谊，在“闺蜜同心，其利断金”的加持下，勇往直前迎接新的挑战。影片已进入上映倒计时阶段，11月15日，让我们一起感受这部年度高颜值热辣动作片的极致精彩吧。 


简假扮服务员执行任务

“霹雳娇娃”在线揍坏蛋 
三位宝藏天使获导演点赞

　　此次曝光的特辑中，致命天使火辣出击，可谓无所不能，诚如导演伊丽莎白所言，“这部电影讲述的就是非凡女性，跟朋友们一起打坏蛋会非常好玩。”小K也表示，“我们将共同面对一切。“片场，姐妹们热情相拥，面对黑美人埃拉的傲人身高，小K和茉莉公主娜奥米变身“小小只”，露出了难得的小鸟依人的一面。而黑美人埃拉则莫名有一种“金刚芭比”的既视感，三人搭在一起特别有CP感。
 
　　值得一提的是，特辑中，三姐妹还在现场大跳热辣舞蹈，妖娆动作引发网友喊话：“看的骨头都酥掉了。”此外，女孩们高空跳伞的戏码，对镜头开枪的姿势也是帅爆了，引发导演叫好连连直呼“漂亮！”三位天使俨然成为上天入地、无所不能的“宝藏天使”了。毫无疑问，她们此次姐妹齐心实力揍坏蛋，将为广大影迷奉献一出麻烦不断、高潮迭起的绝佳好戏。


三位天使公路准备作战 

高颜值女特工热辣出击 
拯救全球危机无所不能

　　作为11月份最高颜值的美女特工片，电影《霹雳娇娃》将带来更大的世界观，遍布全球的天使们声势更大，将助力娇娃三人组拯救世界化解危机。影片的故事从娜奥米·斯科特饰演的天才科学家艾琳娜研发的一款黑科技产品而展开，讲述了这款产品能够改变全球能源产业被数股势力所觊觎，艾琳娜在博斯利的安排下与“暮光女”小K饰演的萨拜娜、埃拉·巴林斯卡饰演的简，一起共抗邪恶势力的故事。 

　　相较于前系列而言，此次的《霹雳娇娃》在故事、动作、制作等场面实现全新升级。三大天使除了花式变装诱敌、拳拳到肉的贴身肉搏之外，还轮番奉上追击、飙车、枪战、爆破等众多硬核戏码，无一不是看点满满。


三位天使面见查理

　　“叛逆天使”赛拜娜以实打实的格斗见长，玩命般的打斗致使其身上伤痕不断。“力量天使”简则花式玩转各种武器，高空狙击、飞车射击均不在话下。“智慧天使”艾琳娜则能黑进各种系统为队伍获取情报，也是必不可少的一份子。此番，三大天使热辣出击，相信这场嗨翻全球的冒险之旅一定会燃爆你的荷尔蒙。
 
　　电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》）等联袂主演。该片将于11月15日同步北美上映，届时还将推出IMAX、中国巨幕版本，赶紧约上你的小伙伴一起感受领略这场视听盛宴吧。


《霹雳娇娃》天使联盟集结
 
《霹雳娇娃》三大天使性感黑衣亮相


霹雳娇娃开启预售

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 霹雳娇娃 索尼
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