日本奇幻爱情动画《若能与你共乘海浪之上》宣布内地重新定档12月7日。















这部被称作海洋版“人鬼情未了”的爱情动画，在青春无敌的男女主角的恋爱故事背后，蕴含告别和成长的主题，甜蜜动人以外更是治愈人心。





夏日奇幻恋曲与你冬季重遇 这个冬天治愈人心





旧版定档预告 电影《若能与你共乘海浪之上》的故事背景设置在阳光耀眼的海边小城，夏天、阳光，沙滩、海浪，青年消防员雏罂粟港和爱好冲浪的向水日菜子相遇并迅速展开热恋。看似命中注定的这对恋人，却不幸遭遇生死别离。无法接受港已经离世的日菜子，某天突然发现，只要唱起属于两个人的那首歌，港就会从水中出现……





时隔四月，影片再次宣布定档并发布一款“冬季重遇”版海报。海报中清新的蓝色将大家瞬间带回到湛蓝的海边，回忆起那个让人心动的夏天。港和日菜子迎风踏浪尽显恋爱的甜蜜气息。两人背后的天空，映衬的是日菜子亲吻被装在“江豚玩偶”中的男友港的这一幕——影片中的港在意外离世后，以“水形男友”的方式重新出现在日菜子身边，两人用纯真的爱打破了生与死的界限。





“人鬼情未了”的设定背后 是在爱中汲取勇气和成长













电影中港和日菜子各种落到实处的恋爱日常让整部影片充满浪漫气息。但正如片名《若能与你共乘海浪之上》所表明的那样，甜蜜爱情故事传递的是勇气与成长的主题，最好的爱情是“成为彼此的英雄”。





片中两人尽管经历了生死别离，无法像正常情侣那样牵手、拥抱。但女友日菜子仍然坚持“我只想要你，我要和你一辈子在一起”；而港以“水形男友”的形态，陪伴在日菜子的身边，直到最终日菜子独自“驾驭生活的海浪”。





一向以惊人的想象力和特有的猎奇“汤浅风”著名的“鬼才”导演汤浅政明，在《若能与你共乘海浪之上》中首次尝试纯爱动画。











这部海洋版的“人鬼情未了”影片将既虐又甜的爱情与奇幻设定完美结合。从人物形象以及男女主角的恋爱日常互动中，处处体现着“汤浅风”独有的人物质感。而“水形男友”和“空中冲浪”的情节设定，又将这部纯爱动画注入了天马行空的想象力。除此之外，电影《若能与你共乘海浪之上》寄托着汤浅政明希望每个人都能“驾驭生活的海浪”的美好愿望。









编辑：SaSa