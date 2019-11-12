2019-11-12 10:12:16 来源：Mtime时光网
作者：小火纸 编辑：小火纸
导演：林诣彬
主演：范·迪塞尔
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Justin Lin
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Vin Diesel
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水晶钻戒
6分钟前
按照7 8的走势来看，8亿~10亿是极限了。必经热情，情怀，新鲜感，都已经不高了。很大一部分粉丝是保罗沃克的事件吸收的，除了场面没啥看的，9的场面看导演如何升级吧。
乡间野夫
10分钟前
速8彻底崩了，不然我还是很期待这个系列的！
时光用户_14940559411418分钟前
那也比速激外传好得多
坂井泉水
14分钟前
送的券去看了上一部，睡得超香
坂井泉水14分钟前
这玩意儿和变形金刚已经一个等级了
186****1969_26719927
21分钟前
保罗沃克肯定回归了，现在ai换脸成本极低
看我的中指
22分钟前
直男癌的小时代
吊打你垃圾小时代，好吧
时光用户_14940559411412分钟前
然而你小时代给他擦鞋都不合格
天晴了_
37分钟前
还是海伦米伦面子大 两部都能演
wurenchu29分钟前
她还客串了速激外传：特别行动！哈哈！
博浪沙刺秦记
40分钟前
准备飚🚀了？
最后那照片。。。
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