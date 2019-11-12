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"速激9"杀青 导演称这部续集野心最大

范迪塞尔领衔豪华阵容明年5月上映

2019-11-12 10:12:16 来源：Mtime时光网

《速度与激情9》杀青了，明年5月上映票房会有多高呢？

杀青图

　　时光网讯 近日范·迪塞尔领衔主演《速度与激情9》杀青，导演林诣彬在社交媒体晒照并表示：“正式关机了，这是该系列迄今为止最有野心的一部，永远感谢伦敦、泰国、佐治亚州和洛杉矶的团队”。影片定档2020年5月22日北美上映。

老范生日当天《速度与激情9》“伐木累”大合影

　　虽然大家还没看到预告片，但仅从演员阵容来讲，《速度与激情9》确实颇有野心，除了范·迪塞尔米歇尔·罗德里格兹泰瑞斯·吉布森卢达·克里斯等“伐木累”成员外，《速度与激情8》出现的查理兹·塞隆也回归这个系列，继续扮演反派Cipher。

塞隆新旧造型对比

　　此外，海伦·米伦回归扮演肖家妈妈Magdalene Shaw，再加上约翰·塞纳（赵喜娜）、保罗·沃克的弟弟等。（不知道还有没有惊喜，譬如韩和吉赛尔复活？）





导演林诣彬早前在社交媒体晒多张片场照 还有一张惊喜照片

　　林诣彬是系列的功勋导演，连续执导了3-6集的他凭借《速度与激情5》将这部系列推上新高度。

　　早前范·迪塞尔还自信的表示“除了保罗沃克，没有什么会一成不变，这个系列将永远继续下去。”

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 速度与激情9 范迪塞尔 林诣彬 环球 杀青
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